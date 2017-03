Ultima ora

12:46Rave party nel Reggiano: 586 denunce, anche mamma e figlia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 MAR - Anche una mamma di 48 anni e la figlia 20enne di Parma erano tra le 600 persone, provenienti da tutt'Italia e dall'estero, che la notte del 22 gennaio si ritrovarono in un capannone industriale di Reggiolo per un rave party non autorizzato. Sono 586 persone (46 minori) quelle che i carabinieri di Guastalla hanno denunciato per invasione di terreni ed edifici, danneggiamento aggravato, deturpamento e imbrattamento di cose altri e per aver organizzato e partecipato ad una manifestazione danzante non autorizzata. Sequestrati tre automezzi e attrezzatura musicale (mixer, casse amplificate, subwoofer, microfoni) per un controvalore di 500.000 euro, utilizzata dagli organizzatori, perlopiù francesi, per dare vita al rave. Durante il servizio i militari individuarono anche una minorenne della provincia di Asti, di cui i genitori giorni prima avevano denunciato la scomparsa. Per alcune centinaia di giovani con precedenti penali e di polizia è al vaglio la posizione per il foglio di via obbligatorio. (ANSA).

12:43Fidanzati-complici rapinavano automobilisti Napoli,arrestati

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - Rapinavano gli automobilisti incolonnati nel traffico mattutino, alla periferia nord di Napoli, portando via orologi, fedi e denaro. Due fidanzati-complici, Vincenzo Alfano, 38enne e Natascia Picardi, 26 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati tratti in arresto dai carabinieri del Vomero in esecuzione di un'Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli. L'uomo, che guidava lo scooter con targa alterata, affiancava gli automobilisti e sotto la minaccia di una pistola si faceva consegnare fedi nuziali, monili in oro, orologi e denaro in contante; la donna, seduta dietro, copriva i suoi movimenti allargando le braccia e spostandosi con il busto per nascondere la scena agli occhi degli altri automobilisti. Poi si dileguavano velocemente approfittando del traffico. Numerosi i colpi avvenuti tra novembre e dicembre.

12:42Orly:rilasciato padre terrorista, fratello e cugino detenuti

(ANSA) - PARIGI, 19 MAR - La polizia ha rilasciato di padre di Ziyed Ben Belgacem, il 39enne che ieri ha strappato il mitra dalle mani di una soldatessa all'aeroporto di Orly, urlando di essere pronto a morire per Allah, e poi è stato ucciso da due colleghi della donna. La Procura di Parigi, incaricata delle indagini, ha fatto sapere che il fratello e il cugino del terrorista, rimangono in custodia. Belgacem, un delinquente plurirecidivo, condannato 9 volte per furti, rapine in banca e spaccio di droga è stato protagonista di quattro assalti consecutivi in poche ore. Il più grave all'aeroporto di Orly. Nello zaino dell'uomo c'erano una tanica di benzina, un Corano, 750 euro in contanti, un pacchetto di sigarette e un accendino. Lo scalo è rimasto chiuso per ore. (ANSA).

12:28Rave party in ex caserma a Bologna, cittadini esasperati

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAR - Un rave party in corso da ore alla periferia di Bologna con centinaia di persone, in una ex caserma abbandonata in via Marx, ha provocato diverse lamentele dei residenti e decine di chiamate alle forze dell'ordine e ai media. La musica sparata a volume molto alto fin dal cuore della notte è proseguita anche nella mattinata e l'immobile è stato occupato dai partecipanti alla festa. La situazione è tesa visto il gran numero di presenti. I partecipanti che saranno identificati risponderanno di invasione di edifici. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la Procura con il procuratore aggiunto Valter Giovannini, coordinatore 'sicurezza e ordine pubblico'. (ANSA).

12:10Auguri Totti a Mazzone “Chissà come sarebbe andata senza te”

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Chissà come sarebbero andate la mia carriera e la mia vita se non ci fossi stato tu...". Francesco Totti si rivolge così a Carlo Mazzone nel messaggio d'auguri postato su Facebook. Il capitano della Roma scrive un lungo e sentito post per ringraziare l'allenatore avuto all'inizio della carriera in giallorosso. "Mister, ci siamo conosciuti che avevo 16 anni, ero un ragazzino! Mi hai fatto crescere come uomo e come calciatore. Mi hai difeso, mi hai spronato e mi hai fatto tenere la testa sulle spalle ad un'età difficile - le parole del n.10 -. Chissà come sarebbero andate la mia carriera e la mia vita se non ci fossi stato tu... Ma ci sei stato e io mi sento fortunato, onorato ed orgoglioso di aver conosciuto una persona splendida come te che non smetterò mai di ringraziare! Ci vorrebbero tanti Carletto Mazzone anche nel calcio di oggi! Auguri per i tuoi 'primi' 80 anni!".

12:09Etna: l’aeroporto di Catania torna a operare a pieno regime

(ANSA) - CATANIA, 19 MAR - E' tornato pienamente operativo l'aeroporto di Catania: dalle 09.30 sono state tolte le limitazioni che permettevano fino ad un massimo di cinque atterraggi in un'ora, mentre non ne sono state mai poste ai decolli. Nonostante l'eruzione sull'Etna continui, ma con leggero calo di energia, l'Unità di crisi, "valutate le favorevoli condizioni meteorologiche, ha cancellato tutte le precedenti restrizioni ai voli". Continua ad essere operativo lo scalo di Comiso, nel Ragusano. (ANSA).

12:00Israele: Netanyahu minaccia ricorso elezioni anticipate

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 MAR - Il premier Benyamin Netanyahu ha minacciato la crisi di governo ed il ricorso ad elezioni politiche anticipate se non si risolverà il contrasto con il ministro delle finanze, il centrista Moshe Kahlon. Oggetto del contendere è l'avvio per la fine di aprile della nuova Autorità delle trasmissioni radio tv (incluso il settore digitale), struttura di governo dell'intero sistema dell'informazione, sul quale era stato trovato in un primo tempo un accordo tra i due ma su cui Netanyahu ha detto ieri di "aver cambiato idea". Una mossa condannata da Kahlon che ha accusato il premier di "voler soltanto controllare" il sistema. Se per metà settimana - ha minacciato Netanyahu - il ministro delle finanze non fermerà l'avvio del nuovo ente, allora si andrà alle urne. Il leader dell'opposizione, il laburista Isaac Herzog, ha fatto appello a Kahlon di lasciare il governo e di far parte di una nuova coalizione di governo. (ANSAmed)