Ultima ora

14:44Atto intimidatorio contro assessore comunale sardo

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - Un atto intimidatorio è stato compiuto durante la notte contro l'assessore comunale di Seui, comune montano dell'Ogliastra, Raimondo Gaviano, che ha delega per lo Sport. Un malvivente ha esploso dei colpi di arma da fuoco contro la sua autovettura. L'assessore Gaviano non è la prima volta che subisce attentati: in precedenza ha dovuto subire infatti la devastazione della vigna di famiglia. Quello di oggi è l'atto più grave compiuto contro l'amministratore che non si spiega l'azione contro di lui. Sul fatto hanno avviato le indagini i carabinieri che hanno sentito alcune persone per cercare di individuare responsabile e motivo del gesto. (ANSA).

14:35Siria: Lieberman, raderemo loro difese,se attaccano di nuovo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 MAR - "La prossima volta, se la difesa aerea siriana agirà contro i nostri aerei, la distruggeremo". Lo ha detto il ministro della difesa Avigdor Lieberman riferendosi ai missili lanciati nei giorni dall'esercito di Assad contro jet israeliani dopo un'incursione dell'aviazione di Israele su obiettivi in Siria. "Il nostro principale problema - ha spiegato Lieberman, ribadendo che Israele non è interessato ad un intervento nella guerra civile in Siria - riguarda il trasferimento di armi avanzate dalla Siria al Libano. Ogni volta che identificheremo un tentativo di contrabbandare o scambiare armi, allora interverremo. Su questo non ci sono compromessi".

14:34Germania: oggi la Spd vota Schulz alla presidenza

(ANSA) - BERLINO, 19 MAR - L'ex presidente del Parlamento Ue, Martin Schulz, verrà eletto oggi alla presidenza dei socialdemocratici tedeschi, nell'ambito di un congresso speciale dell'SPD, in corso a Berlino. Dalla discesa in campo di Schulz, che prende il posto di Sigmar Gabriel nella sfida alla cancelleria contro Angela Merkel, l'SPD ha recuperato molti consensi, fino a sorpassare - qualche settimana fa - l'Unione di Merkel. Al momento i sondaggi vedono un testa a testa fra i due partiti. Dopo sette anni e mezzo alla guida del partito, Gabriel ha fatto un passo indietro, proprio per salvare i socialdemocratici da una crisi di identità e di consensi.

14:08Università Parma licenzia quattro ‘furbetti’ del cartellino

(ANSA) - PARMA, 19 MAR - Quattro tecnici dell'Università di Parma, indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato perché 'sorpresi' nei mesi scorsi dalla Guardia di Finanza a fare shopping o palestra dopo aver timbrato, sono stati licenziati senza preavviso dall'Ateneo. Intanto la Procura ha chiesto il loro rinvio a giudizio. Lo riferisce la Gazzetta di Parma. I quattro, con mansioni di collaboratori amministrativi e tecnici di laboratorio, secondo gli accertamenti compiuti a dicembre, si allontanavano dal luogo di lavoro anche per frequentare corsi di ballo e di nuoto, o per fare shopping, o incontrare parenti e amici. Oltre cento le uscite indebite, corrispondenti a più di 200 ore di assenze ingiustificate dal servizio, con un danno per l'Amministrazione pubblica di migliaia di euro. I loro avvocati hanno annunciato che faranno ricorso. (ANSA).

14:04Terremoto: Coldiretti, blitz coltivatori lenticchie a Norcia

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Blitz degli agricoltori di Castelluccio con decine di trattori davanti le mura di Norcia per salvare le semine della prestigiosa lenticchia che rischiano di saltare per la viabilità ancora compromessa a quasi sette mesi dalle prime scosse e costringe i produttori ad un vero percorso di guerra per raggiungere l'altipiano": lo riferisce Coldiretti. Sono arrivati questa mattina davanti alle mura di Norcia - informa l'organizzazione - i coltivatori che hanno dovuto lasciare Castelluccio dopo i terremoti del 24 agosto e 30 ottobre "perché le soluzioni proposte sono di fatto insostenibili e costringono ad un tragitto di almeno 4 ore per raggiungere i campi da seminare con trattori, aratri, rulli, seminatrici e il seme necessari per garantire la tradizionale fioritura sull'altipiano".

13:35Migranti: ancora sbarchi, 9 algerini nel sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - Nuovo sbarco di migranti nel Sud Sardegna. Ieri sera sono stati rintracciati nella zona del Poligono militare di Teulada nove algerini. I nordafricani probabilmente sono arrivati nel Sulcis molte ore prima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Carbonia, chiamati da un passante che aveva notato le persone. Gli algerini dopo le visite mediche e le identificazioni sono stati trasferiti nei centri di accoglienza.(ANSA).

13:27Bangladesh: confermata condanna a morte a leader islamico

(ANSA) - DACCA, 19 MAR - La Corte Suprema del Bangladesh ha definitivamente confermato la condanna a morte per un leader del movimento islamico Harkat-ul-Jihad (HuJI), Mufti Hannan, e di due militanti, riconosciuti colpevoli di aver attaccato nel 2004 con bombe a mano l'allora ambasciatore della Gran Bretagna a Dacca di origine bengalese, Anwar Choudhury. Lo riferisce il portale di notizie BdNews24. In quell'incidente morirono due membri della polizia ed un civile, mentre l'ambasciatore Choudhury rimase ferito insieme ad almeno altre 40 persone. Dopo la conferma odierna della pena capitale da parte di una sezione d'Appello del massimo tribunale bengalese, al Mufti Hannan e agli altri due condannati, Sahrif Shahedul Alam e Delwar Hossaim resta solo la possibilità di una grazia presidenziale previa ammissione della loro colpevolezza.