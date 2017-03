Ultima ora

16:33Germania: Schulz a Spd, ‘voglio diventare cancelliere’

(ANSA) - BERLINO, 19 MAR - "Vogliamo che l'SPD diventi il partito più forte del Paese e io voglio diventare il prossimo cancelliere della Repubblica federale". Lo ha ribadito Martin Schulz, parlando al congresso dell'SPD, e chiedendo ai compagni di partito la "fiducia" per ottenerne la presidenza e diventare ufficialmente candidato alla cancelleria come sfidante di Angela Merkel. Parole che hanno chiuso il suo discorso, e che sono state accolte da una ovazione. Il governo tedesco deve avere un atteggiamento chiaro con la Turchia di Erdogan - ha aggiunto Schulz - Bisogna dire chiaramente a Erdogan che così non va. E la sua strategia prima o poi fallirà". Poco prima aveva affermato che il dovere di un cancelliere è "attraverso una Germania forte, tenere insieme un'Europa forte. La Germania e l'Europa sono inseparabili".

16:20Juve: Marotta “Vogliamo continuare a vincere con Allegri”

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Noi vogliamo continuare a vincere e quando dico unità di intenti mi riferisco anche all'area tecnica: vogliamo continuare a vincere con Massimiliano Allegri". Così l'a.d. della Juventus, Beppe Marotta, a Premium nel prepartita di Marassi in cui si sofferma anche sulle vicende societarie: "Preoccupazione anche dal punto di vista sportivo per la vicenda legata al presidente Agnelli? Mi limito a sottolineare i due grandi concetti espressi dal presidente: la totale estraneità della Juventus e dei suoi dipendenti a questa vicenda e l'unità di intenti che regna in questa società". Tornando al campo, il dirigente parla anche del calo di forma di Higuain ("Nell'arco della stagione ci sono momenti di esaltazione e di normalità, ma un giocatore come lui dà sempre un grande contributo anche quando non segna") e della doppia sfida con il Barcellona: "Noi siamo la Juventus: dobbiamo rispettare l'avversario, ma sapendo che possiamo e dobbiamo recitare un ruolo da protagonista".

16:20Pugilatrice Mestre ricoverata dopo match,prognosi riservata

(ANSA) - PESCARA, 19 MAR - Nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara e' stato drenato l'ematoma subdurale acuto alla pugilatrice di Mestre Francesca Moro, 26 anni, ricoverata in prognosi riservata dopo essersi accasciata ieri sera al termine del suo incontro al torneo nazionale femminile di boxe in corso a Chieti. La ragazza è stata successivamente ricoverata nel reparto di rianimazione. Subito soccorsa, Francesca Moro era stata trasportata in un primo momento all'ospedale di Chieti da un'ambulanza della Croce Rossa e da qui, data la gravità delle sue condizioni, era stata trasferita all'ospedale di Pescara.

16:18Orly: padre Zyed, ‘non è mai stato un terrorista’

(ANSA) - PARIGI, 19 MAR - Al termine dello stato di fermo cominciato ieri, il padre dell'assalitore dei militari ieri a Orly ha assicurato che il figlio "non è mai stato un terrorista" e che non andava mai alla preghiera ma restava a bere. Il padre di Zyed Ben Belgacem, fermato per interrogatorio insieme con il fratello, ha detto ai microfoni di Europe 1: "ecco dove si arriva sotto l'effetto dell'alcol e della cannabis". L'autopsia del cadavere dell'assalitore, ucciso dai militari di pattuglia all'aeroporto dopo due minuti di lotta con una soldatessa, è in programma oggi. Ieri sera, il procuratore Francois Molins, ha detto che fra le piste da non escludere c'è quella che l'uomo fosse ubriaco o in preda a droghe. Ed ha aggiunto che nella perquisizione in casa sua sono stati trovati "alcuni grammi di cocaina".

16:13Calcio: Hamsik “Contenti per vittoria ma così non si cresce”

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Siamo contenti per la vittoria, ma così non si cresce: non possiamo regalare un tempo agli avversari e rischiare di compromettere quanto di buono fatto". Così il centrocampista del Napoli, Marek Hamsik, dopo il 3-2 al 'Castellani'. "L'Empoli è stato più cattivo di noi - le sue parole a Premium -: abbiamo vinto e va bene, ma ci dobbiamo parlare. Noi vogliamo entrare in Champions diretti, per pensare alla Juventus c'è tempo".

16:08Trump: Gb, dopo bufera sospetti cambio della guardia a Gchq

(ANSA) - LONDRA, 19 MAR - Cambio della guardia anticipato ai vertici di Gchq, l'agenzia d'intelligence britannica che si occupa in particolare di spionaggio informatico, coinvolta a suo tempo nello scandalo Datagate e adesso nel ciclone dei sospetti (smentiti con veemenza da Londra) d'ipotetiche intercettazioni condotte in campagna elettorale ai danni di Donald Trump per conto dell'allora presidente Usa, Barack Obama. Jeremy Fleming, finora vicedirettore dell'MI5, i servizi segreti interni di Sua Maesta', prende il posto dell'ex diplomatico Robert Hannigan, riporta il Sunday Times.

16:04Calcio: Napoli vince col brivido, Empoli sfiora rimonta

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Vittoria col brivido per il Napoli dell'ex Maurizio Sarri che torna da Empoli con tre punti ma anche qualche brivido finale. Al 'Castellani' finisce 3-2 per gli azzurri ma al termine di una gara double face: dominata fino al 39' del primo tempo, chiuso sul 3-0 e poi quasi ribaltata dai toscani nella ripresa. Nell'anticipo di mezzogiorno della 29ma giornata di Serie A, il Napoli parte alla grande, permettendosi anche il lusso di sbagliare un rigore con Mertens quando ancora si era sullo 0-0. Skorupski para ma nulla puo' dopo su Insigne, autore di una doppietta al 19' e al 39', e su una punizione di Mertens al 24'. Sembra tutto scritto e invece nella ripresa El Kaddouri (25') e Maccarone (37' su rigore) provano a riaprirla, invano. Con questi tre punti il Napoli sorpassa momentaneamente al secondo posto la Roma, che gioca in serata contro il sassuolo, salendo a quota 63, a +1 sui giallorossi. Sesta sconfitta di fila per gli azzurri, quart'ultimi a 22 punti.