Ultima ora

18:02Pugilato: Mondiale medi, Golovkin conserva il titolo

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAR - Il 34enne kazako Gennady Golovkin ha conservato i titoli mondiali Wbc, Wba e Ibf dei pesi medi battendo ai punti in 12 riprese (con verdetto unanime) l'americano Daniel Jacobs sul ring del Madison Square Garden. E' stata la prima volta dal 2008 a oggi che Golovkin, pugile dai colpi pesanti, non ha vinto prima del limite. Merito della resistenza e delle capacità di Jacobs, nativo di Brooklyn e detto 'The Miracle Man', per aver sconfitto un tumore osseo che gli venne diagnosticato nel 2012 e poi essere stato capace di tornare sul ring vincendo dieci incontri di seguito. Il verdetto dei giudici a favore di Golovkin, che nel corso del quarto round ha atterrato il rivale con due micidiali destri, è stato 115-112 per due di loro e 114-113 per il terzo. Per il kazako, campione dei medi dal 2010, è stato il 18/o incontro iridato e ora punta a una sfida contro il messicano 'Canelo' Alvarez. "Ma potrei anche dare la rivincita a Jacobs, perché se l'è meritata", ha detto dopo il match.

17:49Turchia: Erdogan, reporter tedesco Welt terrorista

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Sale ancora la tensione tra Turchia e Germania. Il presidente Recep Tayyip Erdogan, in un intervento a Istanbul, ha accusato ancora una volta la cancelliera Angela Merkel di sostenere i terroristi, riferendosi al caso del giornalista turco-tedesco della Die Welt, Deniz Yucel, in carcere in Turchia. "Grazie a Dio è stato arrestato e tu ci stai chiedendo indietro un agente terrorista", ha detto Erdogan, sottolineando che sarà processato da un sistema giudiziario "indipendente".

17:06Germania: Schulz eletto presidente Spd con 100% voti

(ANSA) - BERLINO, 19 MAR - Martin Schulz è stato eletto nuovo presidente dell'Spd con il 100% dei voti. "Vogliamo che l'SPD diventi il partito più forte del Paese e io voglio diventare il prossimo cancelliere della Repubblica federale", ha detto Schulz nel suo intervento al congresso, chiedendo ai compagni di partito la "fiducia" per ottenerne la presidenza e diventare ufficialmente candidato alla cancelleria come sfidante di Angela Merkel. Parole accolte da una ovazione. Il dovere di un cancelliere è "attraverso una Germania forte, tenere insieme un'Europa forte", ha aggiunto, sottolineando che "la Germania e l'Europa sono inseparabili".

17:03Siria: scontri governativi-ribelli in periferia Damasco

(ANSAmed) - BEIRUT, 19 MAR - Intensi scontri sono segnalati oggi nel quartiere di Jobar, alla periferia est di Damasco, tra forze governative e miliziani ribelli che controllano i sobborghi orientali poco fuori della capitale. I combattimenti sono scoppiati nelle prime ore di oggi quando i ribelli, secondo quanto riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), hanno fatto esplodere due autobomba, cercando di sfondare le linee lealiste per avanzare verso il centro della capitale. Gli scontri sono accompagnati da bombardamenti di razzi degli insorti su alcuni quartieri della città e da raid aerei governativi che per almeno dieci volte hanno colpito le postazioni dei ribelli. Secondo l'Ondus, almeno 12 miliziani ribelli e 9 soldati governativi sono rimasti finora uccisi negli scontri.

17:02Arabia Saudita, prima donna guida turistica nel Regno

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Si chiama Ayesha Khaja, ha lavorato 14 anni nel ministero dell'Istruzione, prima di capire che la sua passione era far conoscere la cultura del Regno. Oggi è la prima donna in Arabia Saudita ad aver ottenuto il certificato da guida turistica. "Il numero di turisti è in continuo aumento e la stagione di visitatori non si riduce solo a un paio di settimane l'anno, ma anche per diversi mesi", ha detto la donna, riferisce la Saudi Gazette. Ayesha ha lavorato duramente per ottenere il certificato presso l'Islamic Studies and Research Center che le ha permesso di diventare la prima donna esperta di cultura islamica. Questo le ha poi dato l'opportunità di potersi registrare come guida turistica alla Commissione per il turismo e la cultura. "Ho chiesto alla commissione di fare in modo che altre donne possano diventare guide visto l'alto numero di visitatori nel Paese", ha aggiunto. L'attività di Ayesha si svolge sopratutto a Medina, che è una delle città più visitate del regno ed ha una ricca storia islamica.

17:02Migranti: “traffico” nel Canale di Sicilia, salvati 1.500

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Dall'alba vi è un intenso "traffico" di gommoni, barconi e barchini, carichi di migranti, nel Canale di Sicilia con numerose richieste di soccorso. Gli interventi già conclusi, coordinati dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera e tutti svolti in acque internazionali, sono stati 17 e sono state tratte in salvo oltre 1.500 persone. Altre operazioni sono tuttora in corso.

17:01Afghanistan: soldato afghano spara a militari Usa, 3 feriti

(ANSA) - KABUL, 19 MAR - Un soldato afghano ha improvvisamente aperto il fuoco oggi nella provincia meridionale di Helmand contro un gruppo di militari americani, ferendone almeno tre. Lo riferisce 1TvNews di Kabul. Secondo l'emittente il soldato, rimasto gravemente ferito nella reazione all'attacco, è successivamente morto in un ospedale locale.