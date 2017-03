Ultima ora

19:54Calcio: Atalanta, Gasperini si gode “stagione da record”

(ANSA) - BERGAMO, 19 MAR - "Un'ottima gara, ma le certezze non sono sufficienti nemmeno sul 2-0. Abbiamo giocato con concentrazione recuperando un'ottima fase difensiva: non era così scontato". Gian Piero Gasperini, rimpiange solo di non averla chiusa prima contro il Pescara, ma la sua Atalanta ha ripreso comunque la marcia verso un obiettivo impensabile allo start del campionato. Con due esordienti e una riserva efficaci in ruoli cruciali: Hateboer, Gollini e Grassi hanno fatto la loro parte. "È una stagione da record, mi dicono per i punti e le vittorie totali - continua Gasperini -. Farne 70 vorrebbe dire ripetere il girone di andata, spero bastino per l'obiettivo che è arrivare davanti alla settima: ora ne abbiamo due meno della Lazio, due sul Milan, gli stessi dell'Inter. Le concorrenti sono queste, in primavera servono nervi saldi tra infortuni, squalifiche e imprevisti".

19:51Blair non molla su Labour e Brexit

(ANSA) - LONDRA, 19 MAR - Tony Blair non molla e sprona il Partito Laburista britannico, in polemica con l'attuale leadership di Jeremy Corbyn, ad assumere una posizione più combattiva sulla Brexit. Fino a schierarsi apertamente - suggerisce l'ex premier - per un ribaltamento del verdetto del referendum del 23 giugno laddove i negoziati per l'uscita dall'Ue si concludessero in modo "insoddisfacente" fra 2 anni. Alla Bbc Blair dice che la strategia dell'opposizione dovrebbe far leva sulla promessa del governo Tory di Theresa May di ottenere un risultato che non penalizzi il commercio. Il Labour potrebbe dire: "Noi abbiamo creduto in Remain e pensiamo tuttora che la miglior cosa per noi sarebbe restare nell'Ue; ma riconosciamo il voto popolare e che il governo ha un mandato a negoziare la Brexit, ma ci riserviamo di testarlo sul rispetto degli impegni presi. Se quel test non sarà superato, ci riserviamo di chiedere che al popolo sia data l'opportunità di cambiare idea".

19:47Calcio: Cagliari, Rastelli “bello aver fermato la Lazio”

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - Soddisfazione in casa rossoblù per il pari con la Lazio: "Tante note positive - ha detto il mister del Cagliari - con una partita molto aperta: tutte e due le squadre volevano vincere, ci sono state occasioni per tutti. Ma forse quella più nitida di tutti l'ha avuta Padoin. Bello aver fermato la Lazio nel suo momento migliore, ma è bello essere usciti dal campo senza aver preso gol". Complimenti a tutti: da Sau per la gara di sacrificio nel primo tempo a Faragò, chiamato in corsa a sostituire l'infortunato Dessena. Ora la sosta: "Giunge a proposito - ha sottolineato il mister rossoblù - perché con tutti questi infortuni abbiamo davvero gli uomini contati".

19:43Calcio: Inzaghi, “non siamo stati la solita Lazio”

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - "Non siamo stati la solita Lazio: potevamo fare meglio". È l'analisi di Simone Inzaghi sullo 0-0 al Sant'Elia che frena la corsa dei biancazzurri verso l'Europa. "Per noi era importantissima - ha detto - chiaramente abbiamo puntato ai tre punti, ma a volte quando non riesci a vincere, queste partite puoi anche perderle. L'unica pecca è non aver fatto la scelta giusta nelle ripartenze. Dobbiamo continuare per la nostra strada subito dopo la pausa". Tanti complimenti anche al Cagliari ed al suo ex compagno d'attacco Massimo Rastelli ai tempi del Piacenza.

19:34Incidenti stradali: auto a fuoco, muore padre, figlia ferita

(ANSA) - ARCEVIA (ANCONA), 19 MAR - Un uomo è morto e la figlia, di circa 14 anni, è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto in contrada Caudino, una frazione di Arcevia al confine con il Comune di Sassoferrato. Per cause in corso di accertamento, l'auto è finita fuori strada e ha preso fuoco. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. La ragazzina è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette.

19:27Berlino replica a Trump, non abbiamo debiti con la Nato

(ANSA) - BERLINO, 19 MAR - "La Germania non ha alcun debito con la Nato, e correlare il 2% delle spese nella Difesa, che noi vogliamo raggiungere nella prossima decade, solo alla Nato, è sbagliato". Lo ha detto la ministra della Difesa, Ursula von der Leyen, rispondendo a un tweet di Donald Trump. Il presidente Usa ha scritto ieri che "la Germania deve alla Nato un'enorme somma, e gli Stati Uniti devono essere ripagati meglio per la loro costosa e imponente difesa, di quanto offra la Germania!".

19:22Calcio: Allegri ‘è passo avanti, non vittoria da scudetto’

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Vittoria che sa di scudetto? no, ma è stato un passo in avanti importante. Era fondamentale vincere questa gara perché dopo la sosta avremo il Napoli. Abbiamo fatto uno dei primi tempi più belli della stagione, per intensità e per occasioni create. Nella ripresa abbiamo concesso un paio di occasioni evitabili se fossimo stati più attenti: dovevamo gestire meglio la palla ma ho visto una buonissima condizione fisica della squadra". E' un Massimiliano Allegri soddisfatto quello che commenta il successo della Juve, il nono nelle ultime dieci partite, a Marassi con la Samp. "Abbiamo fatto anche pochi falli, solo tre - aggiunge -, e ogni tanto qualche fallo di contatto serve all'interno di una partita. Higuain ancora senza gol? Ha fatto una buona partita, ha lavorato tantissimo, ha corso molto, non ha segnato ma troverà il gol nelle prossime sfide".