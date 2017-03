Ultima ora

21:25Domani Cleprin, azienda anti-racket, inaugura nuovo impianto

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - La loro azienda, la Cleprin, in provincia di Caserta, nota per essere in prima linea contro il racket, nel luglio 2015 era stata distrutta da un incendio doloso, ma i proprietari, Antonio Picascia e Franco Beneduce, dal 2007 sotto l'attacco dalla criminalità, hanno sempre denunciato i loro estorsori, facendoli condannare. Domani inaugureranno un nuovo stabilimento per la produzione di saponi e detergenti ecocompatibili, su una superficie di 25 mila metri quadri. A Picascia e Beneduce si aggiunge da domani un nuovo socio, un imprenditore di Desenzano che produceva all'estero e che delocalizza in Italia, unendo le sue forze a quelle dei due imprenditori. I tre imprenditori hanno intenzione di andare oltre: nelle strutture dove si trova il vecchio impianto, nei prossimi mesi, vogliono creare una linea di ricerca in biotecnologie e un impianto per prodotti alimentari bio e di zootecnia.

20:40Sci: prima seconda e terza, tris azzurre gigante Aspen

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Trionfale tris delle azzurre dello sci nella gigante di coppa del mondo di Aspen. Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino sono salite insieme sul podio dell'ultima gara di coppa del mondo del 2017, occupando i primi tre posti della classifica e portando a 43 i podi italiani in stagione, record storico. La valdostana si è imposta in 1'58''01, precedendo di 44 centesimi la Goggia e di 47 la Bassino. La coppa di disciplina e' andata alla francese campionessa del mondo Tessa Worley oggi quinta, alle spalle della campionessa Usa Mikaela Shiffrin. Per l'Italia in classifica anche Irene Curtoni, 17/a in 2.01.75 e Laura Pirovano, 23/o in 2.03.37. Fuori pista e' finita Manuela Moelgg, che era settima dopo la prima manche.

20:32Roma: Campidoglio,si studia misura sterilizzazione cinghiali

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Contro la sempre più frequente presenza di cinghiali in città, il Campidoglio starebbe vagliando l'ipotesi di utilizzare un "immunovaccino", un farmaco che servirebbe alla sterilizzazione dei cinghiali per ridurne drasticamente la moltiplicazione in città. "Stiamo affrontando le problematiche relative alla presenza dei cinghiali a Roma - affermano il presidente della commissione Ambiente di Roma Daniele Diaco e l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari -. Stiamo valutando l'opportunità di utilizzare un immunovaccino sui cinghiali. È nostra intenzione applicare tale progetto alla nostra realtà cittadina, al fine di contrastare questa criticità in modo sostenibile e rispettoso dei diritti degli animali. Nei vari tavoli tecnici è emerso che la Regione Lazio ha acquisito le competenze in materia ma, a fronte di queste, non possiede le adeguate risorse umane ed economiche necessarie alla risoluzione del problema".

20:24Calcio: Sarri contro calendario, Roma danneggiata con Lione

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 19 MAR - Maurizio Sarri a gamba tesa sulla programmazione delle partite di Serie A. Al tecnico del Napoli non non solo non vanno giù le gare a mezzogiorno e mezzo, ma anche col calendario e denuncia il mancato "rispetto" nei confronti della Roma "uscita fuori col Lione palesemente per quel calendario". "Mi fanno schifo le partite alle 12.30 - dice - Dimentichiamo che ci sono squadre che vengono da mesi in cui hanno giocato a basse temperature. Col Sassuolo ultimo anticipo alle 12.30 guarda caso a noi, è un caso che a me però rode, che rispetto c'è stato per noi?". E poi: "Che rispetto c'è stato per la Roma, uscita fuori col Lione palesemente per quel calendario. La Roma ha dominato tre tempi e guarda caso ha pagato sul secondo di Lione. Mi riferisco alla Roma, va bene, non al Napoli, noi saremmo usciti ugualmente col Real per la distanza che c'è. La Roma non è stata tutelata a livello europeo, è stato un signore Spalletti a non dirlo".

20:21Calcio: Crotone, Nicola “non possiamo competere”

(ANSA) - CROTONE, 19 MAR - Davide Nicola arriva sorridente in sala stampa dopo la sconfitta del Crotone con i viola, ma è una maschera della sua delusione. Maschera che cade alla prima domanda: "Non posso dire nulla ai ragazzi, li ho elogiati per aver creato tante occasioni per fare gol. Anche la Fiorentina ha creato tanto, ma loro hanno segnato e noi no. A questo punto è giusto riconoscere che non si hanno i mezzi per poter competere fino in fondo. Io non posso che fare un plauso ai ragazzi che non si danno mai per vinti e continueremo a non darci per vinti. Potremmo fare di più, ma questo al momento è il massimo di quello che possiamo fare".

20:09Calcio: Azzurri, Gabbiadini out e Ventura chiama Petagna

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Manolo Gabbiadini non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale a causa dell'infortunio patito questo pomeriggio nel corso della gara Tottenham-Southampton.Il ct Gian Piero Ventura ha deciso di convocare al suo posto l'attaccante dell'Atalanta Andrea Petagna, che avrebbe dovuto raggiungere questa sera il raduno dell'Under 21 a Roma e si aggregherà invece alla Nazionale A al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

20:03Francia, Macron raggiunge Le Pen al 26%

(ANSA) - PARIGI, 19 MAR - Emmanuel Macron ha raggiunto Marine Le Pen: per il sondaggio settimanale dell'istituto Kantar Sofres per Le Figaro, il candidato social-liberale di "En Marche!" è ormai alla pari - al 26% - con la presidente del Front National. Molto staccato dai due capofila, il candidato della destra, Francois Fillon, con soltanto il 17% delle intenzioni di voto. Crolla il candidato socialista Benoit Hamon (12%), ormai pari a quello della sinistra alternativa, Jean-Luc Melenchon.