Ultima ora

22:09Calcio: Bundesliga, Bayern vince e va a +13 sul Lipsia

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Quarto successo di fila in campionato del Bayern Monaco, che in un posticipo della 25/a giornata vince 1-0 in casa del Borussia Moenchengladbach. Ora sono 13 i punti di vantaggio sul Lipsia, sconfitto ieri a Brema, un distacco tale da far ritenere chiusa la corsa al titolo e che permetterà ad Ancelotti di concentrarsi esclusivamente sulla Champions League. Thomas Mueller, al secondo centro stagionale, ha deciso la partita con una rete al 18/o della ripresa. Vittoria esterna per 1-0 anche per lo Schalke 04, che si è imposto a Magonza portando a casa la seconda vittoria consecutiva.

21:57Sci: svedese Myhrer vince slalom Aspen, quinto Moelgg

(ANSA) - ASPEN (USA), 19 MAR - Lo slalom speciale di Aspen, ultima gara della stagione di coppa del mondo 2016/17, e' stato vinto dallo svedese Andre Myhrer - 34 anni e settimo successo in carriera - con il tempo di 1.27.97, davanti al tedesco Felix Neureuther, secondo, e all'austriaco Michael Matt, terzo Miglior azzurro e' stato Manfred Moelgg (1.28.40) e che ha la soddisfazione di chiudere la stagione come terzo miglior slalomista al mondo dopo l'austriaco Marcel Hirscher( primo dopo la prima manche e tradito dalla neve primaverile) ed il norvegese Henrik Kristoffersen. Per l'Italia ci sono poi Stefano Gross nono (1.28.81) dopo essere stato terzo nella prima discesa, Giuliano Razzoli 11/o (1.28.91) e Patrick Thaler 19/o (1.29.37).

21:44Calcio: serie B, Cesena-Ternana 1-0

(ANSA) - CESENA, 19 MAR - Il Cesena batte 1-0 la Ternana ed è una vittoria fondamentale. Tre punti brutti, sofferti, strappati con un gol di rapina di Rodriguez ma grazie a questi la squadra romagnola scavalca Brescia, Latina, Vicenza e Pisa si riporta in zona salvezza diretta. Una sconfitta che invece sa tanto di Lega Pro per la Ternana che per un'ora di fatto si difende solo, provando una reazione nel finale senza però produrre nulla. Al 15' st la rete che decide la gara: Garritano lavora un gran palla in area, tiro respinto da Aresti, si avventa Rodriguez e segna il suo terzo gol stagionale.

21:36Calcio: serie A, Udinese-Palermo 4-1

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Dura poco la speranza del Palermo di prendere un po' di respiro prima della sosta del campionato. Alla Dacia Arena di Udine, i rosanero vanno in vantaggio con Sallai al 12' e tengono testa all'Udinese fino al termine del primo tempo, quando Thereau realizza il pareggio. Nella ripresa, tra il 15' e il 35', i bianconeri dilagano con Zapata, De Paul e Jankto. Restano così sette i punti di distacco dalla salvezza per la squadra di Diego Lopez, mentre l'Udinese guadagna qualche punto su Torino e Chievo che la precedono in un campionato che per loro ha ormai ben poco da dire.

21:25Domani Cleprin, azienda anti-racket, inaugura nuovo impianto

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - La loro azienda, la Cleprin, in provincia di Caserta, nota per essere in prima linea contro il racket, nel luglio 2015 era stata distrutta da un incendio doloso, ma i proprietari, Antonio Picascia e Franco Beneduce, dal 2007 sotto l'attacco dalla criminalità, hanno sempre denunciato i loro estorsori, facendoli condannare. Domani inaugureranno un nuovo stabilimento per la produzione di saponi e detergenti ecocompatibili, su una superficie di 25 mila metri quadri. A Picascia e Beneduce si aggiunge da domani un nuovo socio, un imprenditore di Desenzano che produceva all'estero e che delocalizza in Italia, unendo le sue forze a quelle dei due imprenditori. I tre imprenditori hanno intenzione di andare oltre: nelle strutture dove si trova il vecchio impianto, nei prossimi mesi, vogliono creare una linea di ricerca in biotecnologie e un impianto per prodotti alimentari bio e di zootecnia.

20:40Sci: prima seconda e terza, tris azzurre gigante Aspen

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Trionfale tris delle azzurre dello sci nella gigante di coppa del mondo di Aspen. Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino sono salite insieme sul podio dell'ultima gara di coppa del mondo del 2017, occupando i primi tre posti della classifica e portando a 43 i podi italiani in stagione, record storico. La valdostana si è imposta in 1'58''01, precedendo di 44 centesimi la Goggia e di 47 la Bassino. La coppa di disciplina e' andata alla francese campionessa del mondo Tessa Worley oggi quinta, alle spalle della campionessa Usa Mikaela Shiffrin. Per l'Italia in classifica anche Irene Curtoni, 17/a in 2.01.75 e Laura Pirovano, 23/o in 2.03.37. Fuori pista e' finita Manuela Moelgg, che era settima dopo la prima manche.

20:32Roma: Campidoglio,si studia misura sterilizzazione cinghiali

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Contro la sempre più frequente presenza di cinghiali in città, il Campidoglio starebbe vagliando l'ipotesi di utilizzare un "immunovaccino", un farmaco che servirebbe alla sterilizzazione dei cinghiali per ridurne drasticamente la moltiplicazione in città. "Stiamo affrontando le problematiche relative alla presenza dei cinghiali a Roma - affermano il presidente della commissione Ambiente di Roma Daniele Diaco e l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari -. Stiamo valutando l'opportunità di utilizzare un immunovaccino sui cinghiali. È nostra intenzione applicare tale progetto alla nostra realtà cittadina, al fine di contrastare questa criticità in modo sostenibile e rispettoso dei diritti degli animali. Nei vari tavoli tecnici è emerso che la Regione Lazio ha acquisito le competenze in materia ma, a fronte di queste, non possiede le adeguate risorse umane ed economiche necessarie alla risoluzione del problema".