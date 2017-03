Ultima ora

01:34Calcio: Barcellona corre con Messi, Atletico batte Siviglia

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il Barcellona si lascia alle spalle la sconfitta col Deportivo battendo 4-2 il Valencia e resta in scia al Real Madrid capolista della Liga con due punti di vantaggio sui blaugrana. Finisce in favore dell'Atletico Madrid il big match con il Siviglia, battuto 3-1 e che ora vede il suo terzo posto insidiato dalla squadra di Simeone. Al Camp Nou, Luis Enrique mette in campo la squadra della rimonta sul Paris Saint Germain ma fatica contro un Valencia che va in vantaggio al 29' con Mangala e, dopo aver subito le reti di Suarez e Messi su rigore, va all'intervallo sul 2-2 nonostante l'espulsione dello stesso Mangala. Nella ripresa, Messi va quasi subito in gol (25 centri stagionali) e nel finale, Andre Gomes trova il quarto gol. A Madrid, l'Atletico vince un'importante confronto con il Siviglia, già reduce dall'eliminazione dalla Champions per mano del Leicester. I Colchoneros vanno avanti con Godin al 37', poi Griezmann e Koke chiudono i giochi prima della rete della bandiera di Correa.

01:00Sci: Marta Bassino è “Young Skier of the year”

(ANSA) - ASPEN (USA), 19 MAR - Marta Bassino è stata premiata ad Aspen come miglior giovane sciatrice dell'anno. La piemontese, nata il 27 febbraio 1996, 21 anni appena compiuti,e' tesserata per il Centro Sportivo Esercito, è stata insignita come "Young Skier of the the year" grazie al doppio terzo posto ottenuto a Plan de Corones e a Soelden, in apertura di stagione a cui si e' aggiunto quello odierno: in piu', ci sono i altri cinque piazzamenti top 10 ottenuti fra gigante e combinata alpina. Con l'azzurra è stato premiato anche il norvegese Henrik Kristoffersen, che ha conseguito lo stesso titolo fra i maschi.

00:59Calcio: Pallotta “Mi piacerebbe tenere Spalletti, sta a lui”

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Spalletti rimarrà sicuramente con noi fino a maggio, poi dipende da lui. Mi piacerebbe rimanesse, dato che mi piace come gioca, la sua strategia, la sua tattica e ora ho apprezzato anche gli allenamenti. E' bello averlo qua, mi piacerebbe tenerlo ma è lui che deve decidere". Lo ha detto il presidente della Roma, James Pallotta. "Il rinnovo di Totti? Non ho ancora parlato con Francesco - ha affermato il n.1 giallorosso -. Lui ha ancora un contratto e poi sei anni garantiti da dirigente. C'e' tempo per parlare. Inoltre stiamo lottando per la Champions. Ora pensiamo a quello e non a contratti". "Per lo stadio tutto si sta muovendo nel migliore dei modi e a giugno c'è la concreta possibilità di iniziare i lavori - ha detto ancora Pallotta -. Non è facile riuscire a competere senza uno stadio di proprietà, senza una struttura attiva sette giorni su sette che possa aiutare le entrate economiche per il club".

00:57Calcio: Roma, Strootman “concentriamoci sul secondo posto”

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Dopo l'eliminazione col Lione avevamo bisogno dei tre punti. Non siamo partiti bene anche per merito del Sassuolo che ha fatto un grande primo tempo. Però abbiamo molte qualità, abbiamo pareggiato e poi nella ripresa abbiamo dimostrato di essere forti". Cosi il giocatore della Roma Kevin Strootman. "Nessuno di noi ha detto che siamo stanchi, noi siamo dei professionisti e siamo pronti per giocare ogni tre giorni. Ora c'è la sosta e poi recupereremo per essere pronti per il finale di stagione - ha proseguito Strootman -. Ora dobbiamo concentrarci sul secondo posto. Noi vogliamo vincere, così come il Napoli e come tutte. Ma la Juve vince sempre, è molto difficile: dobbiamo conquistare più punti possibili e poi vedere dove saremo".

00:55Basket: serie A, Milano un rullo in casa

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Risultati della 23/a giornata del campionato di serie A di basket: Dolomiti Energia Trentino-The Flexx Pistoia 99-91; Sidigas Avellino-Banco di Sardegna Sassari 77-65; Consultinvest Pesaro-Grissin Bon Reggio Emilia 81-91; EA7 Emporio Armani Milano-Vanoli Cremona 86-78; MIA-Red October Cantù-Enel Brindisi 83-77; Betaland Capo d'Orlando-Pasta Reggia Caserta 74-71; Umana Reyer Venezia-Fiat Torino 89-70; Germani Basket Brescia-Openjobmetis Varese 78-87. Classifica: Milano 40 punti; Venezia e Avellino 30; Capo d'Orlando 28; Trento 26; Sassari e Reggio Emilia 24; Brindisi, Torino 22; Brescia, Pistoia e Cantù 10; Varese e Caserta 18; Pesaro 14; Cremona 12.

00:12Calcio: serie A, Roma-Sassuolo 3-1 nel posticipo

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - La Roma risponde alle vittorie di Juventus e Napoli, batte 2-1 il Sassuolo e resta seconda a -8 dai bianconeri e a +2 sui campani. All'Olimpico i giallorossi si trovano a dover inseguire dopo la rete di Defrel al 9', ma non si perdono d'animo e in breve arriva il pari con un bel tiro di Paredes. Allo scadere, Salah raddoppia raccogliendo una corta respinta di Consigli su El Shaarawy. La Roma nella ripresa trova più spazi e sopratutto Dzeko: entrato dopo l'intervallo, il bosniaco cambia volto all'attacco e segna il 3-1, sua 21/a rete in campionato.

23:30Erdogan contro Merkel, Gabriel, ‘passato il segno’

(ANSA) - BERLINO, 19 MAR - Il presidente turco Erdogan "ha passato il segno" accusando Angela Merkel di pratiche "naziste". Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel in un'intervista che uscirà domani sul quotidiano Passauer Neue Presse e di cui diversi siti tedeschi pubblicano anticipazioni. "Siamo tolleranti, ma non siamo degli imbecilli" ha detto Gabriel aggiungendo:"Ho fatto sapere molto chiaramente al mio omologo turco che con quelle dichiarazioni è stato oltrepassato un limite" viste le dichiarazioni "scioccanti" di Erdogan.