10:09Droga: traffico internazionale, 10 arresti in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Cinque ordinanze di custodia in carcere, altrettante ai domiciliari e due misure interdittive nell'inchiesta che ha portato ad una operazione contro il traffico internazionale di cocaina, condotta dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Livorno e dal nucleo polizia tributaria della Guardia di finanza di Pisa. Le indagini sono collegate a quelle sull'omicidio di Giuseppe Raucci, il 48enne trovato morto il 10 dicembre 2015 a Ginestra Fiorentina. L' organizzazione smantellata oggi è collegata alla 'ndrangheta in toscana e l'operazione ha interessato le provincie di Vibo Valentia, Prato, Pistoia, Firenze e Livorno.(ANSA).

07:08Peru’: incendio in carcere, due morti

LIMA - Un incendio e' scoppiato nella notte nel carcere di Lurigancho, il piu' popoloso del Peru', e due detenuti sono morti, anche a causa dei problemi che devono fronteggiare i vigili del fuoco per via del sistema idrico della capitale Lima danneggiato dalle recenti frane e inondazioni. Il vice ministro dell'Interno Ruben Vargas ha detto che la causa dell'incendio e' un corto circuito provocato proprio dalle insolite e forti piogge che hanno colpito Lima e altre citta' del paese nei giorni scorsi.

07:02Trump: Spicer, mancata stretta di mano Merkel e’ malinteso

WASHINGTON - Il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer difende il presidente Donald Trump dalle insinuazioni di non aver voluto stringere la mano alla cancelliera tedesca Angela Merkel ricevuta nello Studio Ovale lo scorso venerdi', lasciando intendere che l'episodio sia frutto di un malinteso: ''Non credo che abbia sentito la domanda'', ha detto Spicer a Der Spiegel, con riferimento alla domanda fatta dalla stessa cancelliera in risposta alle esortazioni dei fotografi.

05:21N. Zelanda: espulso diplomatico Usa dopo violento incidente

SYDNEY - Un diplomatico Usa e' stato costretto a lasciare la Nuova Zelanda in seguito a un violento incidente in cui sarebbe stato coinvolto e nel quale ha subito la frattura del naso e la tumefazione di un occhio. Lo riferisce il Guardian Australia online, secondo cui la polizia e' stata chiamata nelle prime ore di domenica 13 marzo nel quartiere di Lower Hutt presso la capitale Wellington, dove si trova l'ambasciata Usa. Secondo la Tv nazionale TVNZ, il diplomatico e' l'attache tecnico Colin White, che lavora in ambasciata con la moglie e che opererebbe in collaborazione con i servizi segreti neozelandesi GCSB.

05:06Trump: giudice respinge richiesta limiti a stop ‘bando-bis’

WASHINGTON - Il giudice federale delle Hawaii che ha stabilito l'interruzione temporanea della seconda versione del 'bando' sugli ingressi negli Usa da sei paesi a maggioranza musulmana, ha respinto una richiesta del Dipartimento di Giustizia per rivedere la sua decisione e modificare l'ingiunzione limitandola alla parte del provvedimento relativa appunto agli ingressi e non a quella relativa allo stop per l'accoglienza di rifugiati.

01:34Calcio: Barcellona corre con Messi, Atletico batte Siviglia

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il Barcellona si lascia alle spalle la sconfitta col Deportivo battendo 4-2 il Valencia e resta in scia al Real Madrid capolista della Liga con due punti di vantaggio sui blaugrana. Finisce in favore dell'Atletico Madrid il big match con il Siviglia, battuto 3-1 e che ora vede il suo terzo posto insidiato dalla squadra di Simeone. Al Camp Nou, Luis Enrique mette in campo la squadra della rimonta sul Paris Saint Germain ma fatica contro un Valencia che va in vantaggio al 29' con Mangala e, dopo aver subito le reti di Suarez e Messi su rigore, va all'intervallo sul 2-2 nonostante l'espulsione dello stesso Mangala. Nella ripresa, Messi va quasi subito in gol (25 centri stagionali) e nel finale, Andre Gomes trova il quarto gol. A Madrid, l'Atletico vince un'importante confronto con il Siviglia, già reduce dall'eliminazione dalla Champions per mano del Leicester. I Colchoneros vanno avanti con Godin al 37', poi Griezmann e Koke chiudono i giochi prima della rete della bandiera di Correa.

01:00Sci: Marta Bassino è “Young Skier of the year”

(ANSA) - ASPEN (USA), 19 MAR - Marta Bassino è stata premiata ad Aspen come miglior giovane sciatrice dell'anno. La piemontese, nata il 27 febbraio 1996, 21 anni appena compiuti,e' tesserata per il Centro Sportivo Esercito, è stata insignita come "Young Skier of the the year" grazie al doppio terzo posto ottenuto a Plan de Corones e a Soelden, in apertura di stagione a cui si e' aggiunto quello odierno: in piu', ci sono i altri cinque piazzamenti top 10 ottenuti fra gigante e combinata alpina. Con l'azzurra è stato premiato anche il norvegese Henrik Kristoffersen, che ha conseguito lo stesso titolo fra i maschi.