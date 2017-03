Ultima ora

12:08Francia: Eliseo, il primo dibattito tv

(ANSA) - PARIGI, 20 MAR - Si affrontano per la prima volta in diretta tv i principali candidati alle presidenziali del 23 aprile e 7 maggio. Nello studio circolare di TF1 discuteranno dei loro programmi soltanto cinque candidati sul totale di 11, ma si tratta dei principali. La scelta della tv, la principale fra le private, ha destato molte proteste fra i candidati minori. Ai blocchi di partenza di un dibattito della durata di circa 3 ore ci saranno Francois Fillon per la destra dei Républicains, Marine Le Pen per il Front National, Emmanuel Macron per il suo movimento En Marche!, Benoit Hamon per il Partito socialista e Jean-Luc Melenchon per la sinistra della "France insoumise". E' la prima volta in Francia che un dibattito con i candidati alle elezioni presidenziali viene organizzato in vista del primo turno. Finora, i dibattiti sono sempre stati dei "testa a testa" fra i due sfidanti al ballottaggio.

12:02Calcio: Luca Percassi, Atalanta in Europa League? un sogno

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - L'Atalanta in Europa League "sarebbe un sogno, un regalo gradito e inaspettato" così Luca Percassi, ad del club bergamasco, intervenuto oggi ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. Percassi ha ribadito l'orgoglio del club per l'andamento di questa stagione, "l'ambiente è maturo, e sta vivendo con noi un campionato straordinario, frutto del fatto che crediamo moltissimo nei giovani e ne stiamo lanciando tanti. E' giusto vivere tutte le domeniche al massimo. Se poi arriverà qualcosa di inaspettato, come la qualificazione per l'Europa League, sarà gradito, un sogno per la città. Comunque vada sarà stata una bella stagione. Noi siamo consapevoli di essere intrusi in quella zona della classifica". (ANSA).

11:52Calcio: De Biasi, Albania di oggi non è quella dell’Europeo

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - L'Albania che l'Italia si appresta a incontrare (venerdì a Palermo) in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2018 non è quella spumeggiante vista all'Europeo, ma gli azzurri faranno bene a non sottovalutarla. Lo ha detto Gianni De Biasi, il tecnico italiano che allena la nazionale albanese. De Biasi lamenta "assenze importanti" e "qualche sofferenza di troppo". "Il mio lavoro è un pò più irto di insidie e problemi rispetto a quello di Ventura" ha spiegato il tecnico, ricordando che deve scegliere i giocatori "in un ambiente più piccolo" e fare i conti "con una realtà calcistica che a livello tecnico non è come il campionato italiano. Abbiamo alcune assenze che pesano, non abbiamo grandi ricambi che arrivino dal'under 21 o dal campionato interno. Ventura ha la fortuna di avere un campionato che gli dà grandi aiuti, come dimostra il caso dell'Atalanta". Tuttavia, ha concluso de Biasi, riferendosi alla sfida di venerdì, "le partite bisogna sempre giocarle prima di considerarle vinte".

11:49Calcio: Nicchi “troppe polemiche, arbitri non parlano”

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Nel calcio ci sono ancora troppe polemiche, si allontana la possibilità che nel dopo partita anche gli arbitri dicano la loro. Questo, in sintesi, quanto ha detto il presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia) Marcello Nicchi, intervenuto a 'Radio anch'io sport'. "L'obbiettivo di far parlare gli arbitri resta - ha detto Nicchi - ma dopo i fatti recenti abbiamo fatto un grande passo indietro. Abbiamo detto a più riprese, date serenità ai direttori di gara, invece non è accaduto. Ognuno ha pensato ai propri interessi. Ore di discussioni. Partite bellissime sono state ricondotte a un rigore dato o negato o a un fallo laterale, a un episodio minore, cose che continueranno a esserci anche con la nuova tecnologia Var". Ma la Var avrebbe evitato i problemi accaduti in Juve-Milan e oggetto di polemiche in questi giorni? Nicchi ha detto "può darsi di no, lo verificheremo, sono curioso, che arrivi presto questo aiuto agli arbitri...".

11:39Ankara, Berlino è cieca per non vedere ruolo Gulen nel golpe

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 MAR - "Se la persona che è alla guida dei servizi di intelligence della Germania dice 'non sappiamo chi ci sia dietro il tentativo di colpo di stato' (in Turchia), o è cieca, o è sorda oppure sente il bisogno di nascondere i sospetti". Lo ha detto il ministro della Difesa turco, Fikri Isik, commentando una dichiarazione allo Spiegel del capo dei servizi tedeschi, Bruno Kahl, secondo cui Berlino non avrebbe certezze sul presunto ruolo della rete di Fethullah Gulen nel fallito golpe del 15 luglio scorso. "Dichiarazioni come questa sollevano dubbi sulla Germania, e ci fanno chiedere se non ci sia stata la Germania dietro il golpe", ha aggiunto Isik. (ANSAmed).

11:37Pakistan: sì a riapertura frontiera con Afghanistan

(ANSA) - NEW DELHI, 20 MAR - Il primo ministro pachistano Nawaz Sharif ha disposto oggi la riapertura della frontiera con l'Afghanistan chiusa un mese fa. Lo riferisce Radio Pakistan di Islamabad. Secondo l'ufficio stampa del premier, la riapertura del transito al confine è stata decisa perché, visti i legami religiosi, storici e culturali afghano-pachistani, il prolungamento della chiusura "non era nell'interesse della gente e dell'economia". "La decisione di riaprire i posti di frontiera - ha sottolineato Sharif - è un gesto di buona volontà e speriamo che il governo afghano cercherà di porre rimedio ai problemi che hanno determinato la loro chiusura". La frontiera pachistano-afghana è stata chiusa dopo l'attacco suicida contro un tempio sufi il 17 febbraio nella provincia di Sindh in cui morirono oltre 80 persone ed altre 300 rimasero ferite. Secondo Islamabad i responsabili del sanguinoso attentato venivano dall'Afghanistan e vi si sono rifugiati subito dopo.

11:33Mosca, missili Usa in Corea ‘reazione sproporzionata’

(ANSA) - MOSCA, 20 MAR - L'installazione di sistemi di difesa missilistica degli Stati Uniti nella regione dell'Asia-Pacifico non è una risposta proporzionata alle minacce provenienti dalla Corea del Nord. Così il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov. "Abbiamo espresso le nostre valutazioni [alla parte giapponese] secondo cui la realizzazione di una tale rete di difesa missilistica, riempiendo la regione di armi, è una risposta assolutamente sproporzionata alle minacce provenienti dalla Corea del Nord", ha detto Lavrov a seguito di consultazioni nel formato 2+2 tra la Russia e il Giappone a Tokyo. La delegazione russa ai negoziati "ha richiamato l'attenzione ai gravi rischi legati al dispiegamento di elementi di difesa missilistica degli Stati Uniti nella regione Asia-Pacifico", ha detto Lavrov. (ANSA).