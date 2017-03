Ultima ora

13:50Tennis: Federer sorpreso “fatto qualcosa di speciale”

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Sono completamente sorpreso da tutto questo, anche io". Roger Federer non nasconde l'entusiasmo per il successo a Indian Wells, dove ha battuto il connazionale Stanislaw Wawrinka in due set. "Se non avessi giocato a Melbourne o avessi perso subito, sarei sceso al numero 35 della classifica, ora sono al sesto posto ed è qualcosa di formidabile. Sono veramente contento, non solo delle vittorie, ma del modo in cui sono arrivato a battere Stan in finale o Rafa negli ottavi, e degli avversari che ho sconfitto in Australia. Qualcosa di speciale, ma la sorpresa rimane grande… ". E adesso Federer ripensa il suo futuro: "ovviamente -dice- bisogna rivedere gli obiettivi, perché vincere in Australia e ad Indian Wells non rientrava nei piani. A novembre-dicembre ci siamo riuniti con tutto il team per parlare degli obiettivi di questa stagione: essere in top 8 dopo Wimbledon era uno di questi. Ora riposo e solo riposo".

13:44Tennis: spodestata Serena Williams, Kerber torna n. 1

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Giù dal trono del tennis femminile l'americana Serena Williams, ritorna in cattedra la tedesca Angelique Kerber nuova numero 1 del mondo. Le due si sono in pratica scambiate il posto nella nuova classifica Wta che vede invece sempre confermata in terza posizione la ceca Karolina Pliskova, al quarto la slovacca Dominica Cibulkova che ha scavalcato romena Simona Halep, ora quinta. Fra le azzurre, Roberta Vinci ha perso una posizione ed ora è 30ma, Camila Giorgi ne ha perse due ed è 75ma, Sara Errani ne ha guadagnte due ma è sempre fuori dalla top 100, infatti è 102ma.

13:43Libia: Gentiloni incontra al Sarraj

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro libico Fayez al-Sarraj. Al centro dell'incontro la crisi dei migranti in partenza dalla Libia verso le nostre coste. Al Sarraj è poi atteso alla riunione dei ministri dell'Interno del Gruppo di contatto sulla rotta migratoria del Mediterraneo centrale, presieduta dal responsabile del Viminale Marco Minniti, che si svolge alla Scuola superiore di Polizia.

13:42Tennis: Murray sempre n.1, Federer vola in 6/a posizione

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Vola Roger Federer nei piani alti della nuova classifica del tennis mondiale, sempre dominata dallo scozzese Andy Murray. Il campione svizzero che ha vinto a Indian Wells (California) il suo secondo torneo stagionale, dopo gli Australian Open, è ora in sesta posizione, quattro caselle più su rispetto alla precedente. Al secondo posto del ranking resta il serbo Nole Djokovic, seguito dallo svizzero Stanislaw Wawrinka, che ha perso ieri la finale di Indian Wells. Al quarto posto il giapponese kei Nishikori, e quinto il canadese Milos Raonic. Tra gli azzurri, Paolo Lorenzi guadagna una posizione, ora è 37mo, Fabio Fognini risale di 3 posti ed è 40mo. Andreas Seppi è scivolato invece all'80mo posto. Tutti gli altri fuori dalla top 100.

13:21Etna: Procura Catania apre inchiesta, per ora senza indagati

(ANSA) - CATANIA, 20 MAR - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta su eventuali responsabilità relative ai livelli di sicurezza sull'Etna dopo l'esplosione freatica del 16 marzo scorso, a quota 2.700, che ha ferito in modo non grave una decina di persone. Il fascicolo, di cui è titolare il procuratore Carmelo Zuccaro, al momento è senza indagati. Secondo quanto si è appreso, tra i punti trattati dall' inchiesta la tempistica sull'ordinanza di accesso al vulcano attivo più alto d'Europa, e in particolare se la 'zona rossa' si sarebbe dovuta abbassare di quota prima dell'accaduto, e l'azione delle guide dell'Etna nel garantire la sicurezza dei turisti che accompagnavano. (ANSA).

13:08Calcio: Nicchi, ‘Giallo’ a capitano se arbitro circondato

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - L'associazione arbitri proporrà formalmente l'adozione di nuove misure disciplinari per meglio regolamentare il comportamento in campo dei giocatori nei confronti dei direttori di gara. Lo ha detto il presidente dell'associazione arbitri (Aia) Marcello Nicchi. "Non si può assistere a quelle scene in cui l'arbitro viene circondato dai giocatori per protestare. Ci sono casi in cui a fine partita l'arbitro non può nemmeno rientrare negli spogliatoi e prendere un tè, perché viene fermato per recriminare. Tutto questo toglie serenità, non può continuare così" ha spiegato Nicchi. "Proporremo che in questi casi venga dato il cartellino giallo ai capitani, così da responsabilizzarli rispetto al comportamento della squadra".