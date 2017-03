Pubblicato il 20 marzo 2017 da redazione

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano)

Conducono Benedetta Rinaldi e Alessio Aversa.

Il programma dedicato alle comunità italiane all’estero: attività, eventi, storie individuali e familiari. I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.



• Lunedì 20 Marzo

Ospiti: lo storico Michele D’Andrea, per scoprire la lunga storia del tricolore italiano, cominciata nel 1797; il cantautore napoletano Tommaso Primo, con l’esibizione live del brano “Gioia” assieme ad altre canzoni.

Storie dal mondo.

Nel New Jersey, per visitare la scuola italiana di Morristown.

In Australia, per incontrare Dario Germani, un contrabbassista originario di Arce, in provincia di Frosinone e sbarcato a Melbourne solo da pochi mesi.

Infocommunity: Dottor Salvatore Ponticelli, dirigente delle Convenzioni Internazionali dell’INPS, per parlare delle pensioni.

• Martedì 21 Marzo – Giornata della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie

Ospiti: la giornalista Chiara Lalli, per parlare di cibo e delle ossessioni alimentari, che ha riunite in un divertente libro dal titolo “All you can eat”; Giulia Poscetti, responsabile, in America Latina, dell’associazione Libera, impegnata nella lotta alle mafie.

Storie dal mondo.

In Sudafrica, dove Marta Gobbo, una triestina che, dopo aver conosciuto molto bene il vino del “Vecchio Continente”, è andata a scoprire quello del “Nuovo Mondo”.

Il servizio sull’Associazione Libera, grazie alle parole dei suoi tanti attivisti.

Infocommunity: Dottor Salvatore Ponticelli, dirigente delle Convenzioni Internazionali dell’INPS, per parlare delle pensioni.

• Mercoledì 22 Marzo

Ospiti: Salvatore Fiore e Saverio De Vito, ricercatori del Centro di Ricerche Enea di Portici, presentano il progetto “Monica”, un sistema innovativo per monitorare il livello di inquinamento dell’aria; il giornalista Emilio Targia, per celebrare un grande campione dello Sci: Alberto Tomba.

Storie dal mondo.

Dal Mit di Boston, il servizio sulla conferenza per l’innovazione, in collaborazione con l’Ice- l’Istituto Italiano per il Commercio Estero, dove, tra le altre cose, è stata presentata anche l’auto del futuro.

In Sudafrica, per conoscere Claudio Uccello, un napoletano che oggi fa lo chef a Pretoria, dopo aver interrotto suo malgrado una promettente carriera da calciatore.

• Giovedì 23 Marzo

Ospiti: Angelo Ferrari, presidente di “Hic Sunt Leones – L’Africa che non ti immagini”, per parlare dei progetti di solidarietà dell’associazione; Giuseppe Sansonna, scrittore e documentarista, esperto di cinema e teatro, per ricordare Carmelo Bene, grande attore di teatro e di cinema, che ha spesso suscitato giudizi contrapposti; il cantante Tommaso Pini, presenta il brano che ha portato a Sanremo Giovani 2017: “Cose che danno ansia”.

Storie dal mondo.

A Buenos Aires, dove l’associazione Calabresa ha organizzato una festa per salvaguardare la cultura italiana e per finanziare le loro attività.

A Johannesburg, dove la Camera di Commercio Italo-Sudafricana è impegnata a rendere il terreno fertile per le aziende italiane che intendono investire in Sudafrica.

Infocommunity: Umberto Mucci, direttore di We the Italians, ricorda la storia di Enrico Tonti, l’esploratore italiano che scoprì il fiume Mississippi.

• Venerdì 24 Marzo

Ospiti: Armando Barucco, Capo dell’Unità di Analisi del Ministero degli Affari Esteri, per parlare della manifestazione “Re-founding Europe. The Responsibility to Propose” organizzata dall’IAI – L’Istituto Affari Internazionali, in accordo con il Ministero degli Affari Esteri; l’artigiano Luigi Rocchetti, titolare del laboratorio Rocchetti, per parlare di Made in Italy e di parrucche; l’attore e regista Mimmo Mancini e i suoi tanti progetti proiettati nel mondo.

Storie dal mondo.

In Cile, per conoscere Christian Castro e la sua storia particolare: ha vissuto in Italia 25 anni, poi è tornato a Valparaiso, ma adesso ha davvero un cuore diviso in due, tra Europa e Sudamerica.

A Roma in una delle più antiche botteghe artigiane del mondo di parrucche, effetti speciali e trucchi.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana con il professor Stefano Telve, Fabio Poròli e Claudia Ballanti.

Per contattare la redazione scrivete a: community.italia@rai.it

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h18.45

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h19.45

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h19.45

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h14.45

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.45

SPECIALE – “La Primavera di Locri”

XXII Giornata della Memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Il 21 marzo, in occasione della XXII Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Rai Italia trasmette uno speciale da Locri realizzato da Rainews24 e TGR. Come ogni anno, il primo giorno di primavera, diventa l’occasione per ricordare tutti coloro che sono stati uccisi per mano delle organizzazioni malavitose, per non dimenticare le loro battaglie, chiedere giustizia e dignità per le loro famiglie e affermare con forza il rispetto della legalità.

Lo speciale, dal titolo “La Primavera di Locri”, condotto da Mario Forenza con il coordinamento di Riccardo Frugone, prevede ospiti in diretta, servizi chiusi e collegamenti con altre 4 piazze italiane in cui si svolge la manifestazione dell’associazione Libera di Don Ciotti:

– Trapani, Roberto Ruvolo (TGR Sicilia)

– Napoli (Ponticelli), Francesca Ghidini (TGR Campania)

– Verbania, Andrea Tinari (TGR Piemonte)

– Milano (Quarto Oggiaro), Maria Rosa Monaco (TGR Lombardia)

Con l’intervento conclusivo di Don Luigi Ciotti dal palco di Piazza dei Martiri a Locri.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Martedì 21 Marzo h06.00

BUENOS AIRES Martedì 21 Marzo h07.00

SAN PAOLO Martedì 21 Marzo h07.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Martedì 21 Marzo h18.45

SYDNEY Martedì 21 Marzo h21.45;

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Martedì 21 Marzo h12.30

CINEMA ITALIA (Film)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il suo pubblico e presentati da un nuovo volto di Rai Italia, il giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Scialla!

Commedia (2011)

Regia Francesco Bruni

Cast Fabrizio Bentivoglio, Barbora Bobulova, Vinicio Marchioni, Filippo Scicchitano

Trama

Roma, nuovo millennio. Il quindicenne Luca (Filippo Scicchitano), cresciuto senza un padre, incrocia la strada di Bruno (Fabrizio Bentivoglio), professore in crisi e senza figli. Quando i due scoprono da cosa sono effettivamente legati, i nodi vengono al pettine…

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2011, “Scialla!” rappresenta l’esordio dietro alla macchina da presa dello sceneggiatore Francesco Bruni, già noto per la lunga collaborazione con Paolo Virzì e per il seriale televisivo del Commissario Montalbano. Imperniato sulla caratura recitativa di Fabrizio Bentivoglio e sulla fresca prova d’attore della rivelazione Filippo Scicchitano, il film resta in equilibrio fra commedia di costume e racconto di formazione, portando sullo schermo un ritratto contemporaneo del mondo giovanile italiano.

Tre vittorie alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2011: Premio della sezione “Controcampo Italiano”, Premio AIF-Forfilmfest, Premio Vittorio Veneto Film Festival.

Sei candidature e due vittorie ai David di Donatello 2012: miglior regista esordiente (Francesco Bruni), Premio David Giovani.

Cinque candidature e una vittoria ai Nastri d’Argento 2012: miglior regista esordiente (Francesco Bruni).

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 22 Marzo h20.30

BUENOS AIRES Mercoledì 22 Marzo h21.30

SAN PAOLO Mercoledì 22 Marzo h21.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 23 Marzo h17.00

SYDNEY Giovedì 23 Marzo h20.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 22 Marzo h21.30

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 20 Marzo

Arte. A Urbino con lo storico dell’arte Claudio Strinati che illustra l’opera del grande artista quattrocentesco Piero della Francesca. Attraverso accostamenti intriganti e inconsueti si cercherà di scoprire qualcosa in più dell’affascinante ed enigmatico dipinto “La Città Ideale”, simbolo del Rinascimento Italiano, la cui attribuzione è ancora dubbia.

Territorio. Borghi fortificati, insediamenti sanniti e città romane, castelli medievali e verdi boschi: è l’alto casertano. Un pezzo d’Italia strappato all’oblio grazie alla nascita di piccole imprese che con la valorizzazione delle produzioni tipiche hanno orgogliosamente riscoperto il senso delle proprie radici.

Made in Italy. La vita dei giovani quando vivono da soli lontani dalla famiglia d’origine. Studiano o lavorano, ma una cosa li identifica tutti: cosa hanno nel frigo. Si comincia con Adele che studia marketing e vive in un quartiere studentesco di Roma a Piazza Bologna.

• Martedì 21 Marzo

Arte. Continua il viaggio dello storico dell’arte Claudio Strinati alla scoperta degli enigmi contenuti nelle opere di Piero della Francesca, uno dei personaggi più emblematici del Rinascimento Italiano.

Territorio. In Piemonte, provincia di Cuneo, nella regione del Roero inserita nel 2014 dall’Unesco fra i beni Patrimonio dell’Umanità per la sua eccezionalità rurale e culturale. Un luogo dove la secolare interazione tra uomo e natura e la continuità di una tradizione antica hanno portato a una produzione vinicola di eccellenza.

Made in Italy racconta le storie di giovani che hanno lasciato la casa d’origine per andare a vivere da soli. Si continua a seguire le vicende di Adele. Tra studio e lavoro, come se la cavano i ragazzi con la scelta dei cibi e la sistemazione dei prodotti?

• Mercoledì 22 Marzo

Arte. Ancora a Urbino con Claudio Strinati alla scoperta del mondo di Piero della Francesca, pittore ricco di enigmi, le cui opere sono un intreccio di arte e geometria, su cui confluiscono complesse questioni teologiche e filosofiche. L’Uomo al centro dell’Universo è uno dei temi che Strinati analizzerà servendosi anche della psicanalisi del Novecento.

Territorio. Un’imponente cinta muraria circonda un fiabesco borgo medievale: Montalcino. Bellissima città storica, immersa nello splendido paesaggio del parco naturale della Val d’Orcia e dominata da un antico castello di autentica perfezione architettonica, Montalcino è conosciuta in tutto il mondo per la produzione del suo prezioso vino: il Brunello, la cui formula risale alla fine dell’ottocento.

Made in Italy e le abitudini alimentari dei giovani italiani quando sono lontani dalla famiglia e si trovano a dover fare i conti con la spesa di tutti i giorni. Tinto, al secolo Nicola Prudente esperto di enogastronomia, incontra Shadi, uno studente lombardo che vive a Roma nel colorato quartiere del Pigneto.

• Giovedì 23 Marzo

Arte. I fasti seducenti e magici di Palazzo Labia, a Venezia, dove Giambattista Tiepolo in pieno settecento dipinse testimonianze del suo tempo e del suo genio, rivelato attraverso un racconto sontuoso e teatrale, in cui traspare anche il forte legame con il figlio Giandomenico.

Territorio. Inizia il viaggio tra le meravigliose isole del golfo partenopeo, celebri per le proprie bellezze, i panorami suggestivi, le spiagge e un mare cristallino. Si parte da Ischia, la più grande delle isole Flegree, nota in tutto il mondo per i suoi luoghi incantevoli, i famosi centri termali, gli eventi e soprattutto per le tradizioni di un tempo che non tramontano mai e la rendono unica.

Made in Italy. Le abitudini alimentari delle nuove generazioni di italiani che una volta andati a vivere per conto proprio devono iniziare a fare la spesa. Continua “l’avventura” di Shadi al mercato rionale del Pigneto. Lo studente cercherà di ridare vita al proprio frigorifero.

• Venerdì 24 Marzo

Arte. Ancora Venezia e il settecento attraverso le mille pose dei Pulcinella di Giandomenico Tiepolo. Lo stravagante personaggio della commedia dell’arte – ambiguo, doppio, inafferrabile, beffardo – rappresenta bene il momento di crisi vissuto dalla società europea di quel periodo con la fine dell’ancien régime e l’attesa di un mondo nuovo alimentata dalla Rivoluzione Francese.

Territorio. Il golfo di Napoli e le sue isole che ne costituiscono il naturale e più importante prolungamento. Dopo Ischia, Italian Beauty va a Capri. Perla delle isole partenopee, residenza estiva ambita sin dai tempi antichi, Capri è famosa in tutto il mondo per i suoi Faraglioni, le sue scogliere e la Grotta azzurra cantata da molti scrittori e poeti tra cui il celebre autore di fiabe danese Hans Christian Andersen.

A Made in Italy la cultura del cibo degli italiani vista attraverso le abitudini alimentari dei giovani. Tinto incontra Janaira, una giovane italo-brasiliana che divide la casa con altri quattro coinquilini. In cinque gestire una cucina e, soprattutto, il frigorifero diventa una vera e propria impresa!

Per contattare la redazione scrivete a: italianbeauty@rai.it

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h16.15

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h17.15

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h17.15

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h12.00

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h15.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h16.15

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli – ideatrice, autrice e conduttrice da 19 anni – propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via skype con i telespettatori dei cinque continenti.

In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni, con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Argomenti della puntata: la figura di S. Giuseppe, patrono della Chiesa universale; la festa del papà e la crisi del padre nella società moderna; la giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, quando la Sindone orma di Dio nella storia diventa spettacolo e la Pasqua testimoniata da due artisti in palcoscenico; la voce degli emigranti italiani nella testimonianza di persone della prima ora e di alcuni giovani laureati recentemente emigrati.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Chiesa di San Cristoforo, in Urbania, Provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Tra gli ospiti: Padre Sandro Gazzola, Superiore Generale dei Padri Scalabriniani; Giacomo Antonio Battaglia, artista, Luigi Miseferi, artista e Carlo Napoli, giornalista e scrittore.

Per contattare la redazione scrivete a: cristianita@rai.it

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 19 Marzo h05.15

BUENOS AIRES Domenica 19 Marzo h06.15

SAN PAOLO Domenica 19 Marzo h06.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 19 Marzo h17.15

SYDNEY Domenica 19 Marzo h20.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 19 Marzo h11.15

LO SPORT SU RAI ITALIA

Ciclismo

► MILANO – SANREMO 2017

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 18 Marzo h09.00

BUENOS AIRES Sabato 18 Marzo h10.00

SAN PAOLO Sabato 18 Marzo h10.00

Rai Italia 2 (Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 18 Marzo h21.00

SYDNEY Domenica 19 Marzo h00.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 18 Marzo h15.00

Serie A

► TORINO – INTER

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 18 Marzo h13.00

BUENOS AIRES Sabato 18 Marzo h14.00

SAN PAOLO Sabato 18 Marzo h14.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 19 Marzo h01.00

SYDNEY Domenica 19 Marzo h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 18 Marzo h19.00

► MILAN – GENOA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 18 Marzo h15.45

BUENOS AIRES Sabato 18 Marzo h16.45

SAN PAOLO Sabato 18 Marzo h16.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 19 Marzo h03.45

SYDNEY Domenica 19 Marzo h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 18 Marzo h21.45

► EMPOLI – NAPOLI

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 19 Marzo h07.30

BUENOS AIRES Domenica 19 Marzo h08.30

SAN PAOLO Domenica 19 Marzo h08.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 19 Marzo h19.30

SYDNEY Domenica 19 Marzo h22.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 19 Marzo h13.30

► LA GIOSTRA DEI GOL

All’interno la cronaca della partita SAMPDORIA – JUVENTUS e l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 19 Marzo h09.15

BUENOS AIRES Domenica 19 Marzo h10.15

SAN PAOLO Domenica 19 Marzo h10.15

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 19 Marzo h21.15

SYDNEY Lunedì 20 Marzo h00.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 19 Marzo h15.15

► UDINESE – PALERMO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 19 Marzo h13.00

BUENOS AIRES Domenica 19 Marzo h14.00

SAN PAOLO Domenica 19 Marzo h14.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 20 Marzo h01.00

SYDNEY Lunedì 20 Marzo h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 19 Marzo h19.00

► ROMA – SASSUOLO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 19 Marzo h15.45

BUENOS AIRES Domenica 19 Marzo h16.45

SAN PAOLO Domenica 19 Marzo h16.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 20 Marzo h03.45

SYDNEY Lunedì 20 Marzo h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 19 Marzo h21.45