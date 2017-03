Ultima ora

15:48‘Troppo bassa per Vvf’, ma lei vince ricorso al Tar

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - La statura non è più parametro per l'ammissione ai concorsi per le forze di polizia. Lo ha sancito il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso di una donna di 40 anni, alta 158 centimetri, esclusa unicamente per 'deficit di statura' dalla selezione per diventare Vigile del Fuoco, riservata al personale volontario del corpo. Il tribunale ha annullato il provvedimento di esclusione applicando la normativa a garanzia delle pari opportunità di lavoro. Dal 2003 la donna aveva prestato servizio come volontaria al comando provinciale di Bologna. Maturata l'anzianità di servizio prevista, ha deciso di partecipare al concorso. Nell'accertamento sull'idoneità psicofisica e attitudinale aveva superato le prove di efficienza fisica, ma era stata ritenuta non idonea dalla commissione medica per la statura. Nel ricorso presentato dall'avvocato Gabriele Bordoni si faceva notare la contraddittorietà tra una valutazione di idoneità fisica complessiva confermata negli anni da volontaria e l'esclusione per l'altezza. (ANSA).

15:48Calcio: Olanda, Kluivert jr. a segno, più precoce del padre

(ANSA) - AMSTERDAM, 20 MAR - Primo gol nella massima serie olandese per Justin Kluivert, attaccante dell'Ajax e figlio d'arte: suo padre Patrick diede ai biancorossi di Amsterdam la Champions League del 1995, segnando il gol decisivo nella finale contro il Milan, I rossoneri divennero poi una delle altre squadre della sua carriera, assieme a Barcellona, Newcastle e Valencia. Il figlio dell'attuale direttore sportivo del Paris St. Germain ha realizzato la rete del pareggio, 1-1, che la squadra allenata da Peter Bosz ha ottenuto sul campo dell' Excelsior. Così Kluivert jr. ha battuto in precocità il padre avendo segnato il suo primo gol in Eredivisie a 17 anni e 318 giorni contro i 18 anni e 58 giorni del primo 'centro' di papà Patrick. Quella di ieri non era la prima presenza in prima squadra di Justin Kluivert: Bosz lo aveva già fatto esordire nella massima serie lo scorso 15 gennaio contro il Pec Zwolle.

15:45Calcio: Mancini, ‘io alla Roma?Niente di vero,vorrei estero’

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Non esiste assolutamente niente con la Roma, stiamo parlando di niente. Dopo l'esperienza in Inghilterra, mi piacerebbe fare un'altra esperienza all'estero in un altro paese". Così Roberto Mancini sulle voci che lo vorrebbero, lui ex giocatore della Lazio, il prossimo anno sulla panchina della Roma. "Sto a Roma visto che ci abito, ma quello che sarà il mio futuro non lo so e al momento non c'è niente di concreto", dice l'ex allenatore nerazzurro a margine della presentazione 'Calciatori per Unicef'. "Se allenerei la Roma? Volete sapere solo questo - aggiunge -, ma io sono un professionista e gli allenatori a volte vanno dove meno se lo aspettano. E poi non posso smentire le voci su una squadra o l'altra ogni giorno. A volte sono vere e altre no", taglia corto Mancini, pronto a tornare anche subito in panchina. "Mi sono riposato un anno - spiega -, ora vorrei lavorare. Se allenerei il Leicester? Ci ho anche giocato, sono un tifoso del Leicester ma da qui a dire che lo allenerò ce ne passa. Mai avuto contatti".

15:39Prostituzione bimbi rom: Decaro, orchi marciscano in galera

(ANSA) - BARI, 20 MAR - "Se fossero vere le cose che raccontavano quei bambini, spero che gli orchi che si avvicinano a loro e le famiglie di quei bambini che li hanno abbandonati, possano marcire per sempre in galera sulla base dell'inchiesta che magistratura e forze dell'Ordine stanno portando avanti. Lo dico da sindaco, da uomo e da padre". Così il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, commentando con i giornalisti il servizio in cui 'Le Iene' hanno mostrato alcuni bambini, rom e bosniaci, salire a bordo di un auto per prostituirsi con un adulto. "Sentire parlare quei bambini, da padre di due bambine - ha sottolineato - assicuro che è devastante". "Così come è devastante, se fosse vero che ci sono famiglie che sfruttano i bambini e sono consenzienti. Con queste famiglie diventa difficile il lavoro dei servizi sociali". "Nonostante quello che sapevamo, un po' per l'inchiesta e un po' per l'attività quotidiana dei servizi sociali - ha concluso - quello che ho visto nel servizio, è stato devastante".

15:27Calcio: Cataldi, ‘fortissimi per vincere Europeo U21’

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Credo che abbiamo una squadra forte, fortissima. Non so se si aggiungeranno anche calciatori come Bernardeschi e Romagnoli, ma siamo comunque forti e dobbiamo puntare a vincere l'Europeo". Ne è certo Danilo Cataldi, centrocampista della nazionale under 21 che nei prossimi giorni giocherà due amichevoli con Polonia e Spagna in preparazione dell'Europeo di giugno. "Abbiamo le carte in regola per vincere - ha aggiunto Cataldi rispondendo alle domande degli studenti di un liceo romano - Spero che questo sia l'anno buono dopo la delusione di due anni fa, quando abbiamo sprecato una buona occasione".

15:25Brexit: Ue, ‘pronti a cominciare il negoziato’

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - Il portavoce della Commissione Ue, Margaritis Schinas, ha confermato che l'esecutivo "è stato informato in anticipo" dal governo britannico sull'intenzione di inviare il 29 marzo la lettera che invoca l'applicazione dell'art.50 per l'uscita del Regno Unito dalla Ue. "Siamo pronti a cominciare il negoziato" ha aggiunto specificando che "subito dopo" la Commissione pubblicherà le raccomandazioni per il negoziato e che il presidente Ue, Donald Tusk, convocherà un vertice straordinario per formalizzare il mandato negoziale per Michel Barnier.

15:17Migranti: Salvini, da Minniti solo chiacchiere

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Minniti può chiacchierare quanto vuole e l'Europa può promettere quello che vuole, ma i dati sono chiari: il 2016 è stato l'anno da record negativo per gli sbarchi, il 2017 sarà peggio, almeno stando ai primi due mesi". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato l'accordo negoziato dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, e il governo libico, per gestire le migrazioni nel Mediterraneo. Più di ogni altra cosa, ha detto Salvini parlando a Radio Padania, "occorrerebbe avere un Governo italiano con le palle, le idee chiare e una Marina militare e una Guardia costiera che, invece di fare da vice-scafisti, soccorrano tutti e poi li riportano indietro". Secondo il leader della Lega, il Governo "non lo farà, perché ormai l'immigrazione è un business", di cui anche l'Ue "è complice".