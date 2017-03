Ultima ora

15:39Prostituzione bimbi rom: Decaro, orchi marciscano in galera

(ANSA) - BARI, 20 MAR - "Se fossero vere le cose che raccontavano quei bambini, spero che gli orchi che si avvicinano a loro e le famiglie di quei bambini che li hanno abbandonati, possano marcire per sempre in galera sulla base dell'inchiesta che magistratura e forze dell'Ordine stanno portando avanti. Lo dico da sindaco, da uomo e da padre". Così il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, commentando con i giornalisti il servizio in cui 'Le Iene' hanno mostrato alcuni bambini, rom e bosniaci, salire a bordo di un auto per prostituirsi con un adulto. "Sentire parlare quei bambini, da padre di due bambine - ha sottolineato - assicuro che è devastante". "Così come è devastante, se fosse vero che ci sono famiglie che sfruttano i bambini e sono consenzienti. Con queste famiglie diventa difficile il lavoro dei servizi sociali". "Nonostante quello che sapevamo, un po' per l'inchiesta e un po' per l'attività quotidiana dei servizi sociali - ha concluso - quello che ho visto nel servizio, è stato devastante".

15:27Calcio: Cataldi, ‘fortissimi per vincere Europeo U21’

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Credo che abbiamo una squadra forte, fortissima. Non so se si aggiungeranno anche calciatori come Bernardeschi e Romagnoli, ma siamo comunque forti e dobbiamo puntare a vincere l'Europeo". Ne è certo Danilo Cataldi, centrocampista della nazionale under 21 che nei prossimi giorni giocherà due amichevoli con Polonia e Spagna in preparazione dell'Europeo di giugno. "Abbiamo le carte in regola per vincere - ha aggiunto Cataldi rispondendo alle domande degli studenti di un liceo romano - Spero che questo sia l'anno buono dopo la delusione di due anni fa, quando abbiamo sprecato una buona occasione".

15:25Brexit: Ue, ‘pronti a cominciare il negoziato’

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - Il portavoce della Commissione Ue, Margaritis Schinas, ha confermato che l'esecutivo "è stato informato in anticipo" dal governo britannico sull'intenzione di inviare il 29 marzo la lettera che invoca l'applicazione dell'art.50 per l'uscita del Regno Unito dalla Ue. "Siamo pronti a cominciare il negoziato" ha aggiunto specificando che "subito dopo" la Commissione pubblicherà le raccomandazioni per il negoziato e che il presidente Ue, Donald Tusk, convocherà un vertice straordinario per formalizzare il mandato negoziale per Michel Barnier.

15:17Migranti: Salvini, da Minniti solo chiacchiere

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Minniti può chiacchierare quanto vuole e l'Europa può promettere quello che vuole, ma i dati sono chiari: il 2016 è stato l'anno da record negativo per gli sbarchi, il 2017 sarà peggio, almeno stando ai primi due mesi". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato l'accordo negoziato dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, e il governo libico, per gestire le migrazioni nel Mediterraneo. Più di ogni altra cosa, ha detto Salvini parlando a Radio Padania, "occorrerebbe avere un Governo italiano con le palle, le idee chiare e una Marina militare e una Guardia costiera che, invece di fare da vice-scafisti, soccorrano tutti e poi li riportano indietro". Secondo il leader della Lega, il Governo "non lo farà, perché ormai l'immigrazione è un business", di cui anche l'Ue "è complice".

15:15Scritte Locri: Rosato, i calabresi non saranno lasciati soli

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Hanno scritto sui muri di una chiesa e di una scuola, cioè sui luoghi del presidio contro la violenza, l'arroganza e la malvagità. Così oggi la 'ndrangheta ha ferito la città di Locri dopo le parole durissime di ieri del Presidente Mattarella e di Don Ciotti. Ma lo Stato, la Chiesa e la Scuola non si fanno intimidire e non si arrendono. La nostra solidarietà va a Libera a e ai calabresi. Non li lasceremo soli: il lavoro e la sicurezza li porteranno buone leggi e buone pratiche". Lo dichiara Ettore Rosato, presidente dei deputati del Pd.

15:07Biotestamento: possibile ripresa esame giovedì alla Camera

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - E' probabile che giovedì l'Aula della Camera riprenda l'esame della proposta di legge sul biotestamento. Il provvedimento, su cui la scorsa settimana sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità e di merito, è all'ordine del giorno per questa settimana, ma prima che ne riprenda l'esame l'Assemblea di Montecitorio deve terminare quello del decreto legge sul terremoto, su cui gravano diversi emendamenti. Altro possibile ostacolo all'esame effettivo è rappresentato dal fatto che mercoledì mattina l'Assemblea di Montecitorio non possa riunirsi in quanto l'Aula sarà impegnata da una cerimonia alla presenza del Capo dello Stato legata all'anniversario della firma dei Trattati di Roma. E allora, viene spiegato alla Camera, ove giovedì si possa passare al ddl biotestamento, ciò sarà solo per discutere il complesso degli emendamenti ma non per votazioni. Per quelle si dovrebbe attendere il mese di aprile, quando i tempi per l'esame del testo saranno contingentati.

14:53I filmati dei test nucleari Usa finiscono su YouTube

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAR - I test nucleari americani finiscono su YouTube: le immagini dei 221 test condotti fra il 1945 e il 1962 sono state in parte scannerizzate a pubblicate per la prima volta dal fisico Gregg Spriggs. Lo riporta Fox News, sottolineando che Spriggs ha scannerizzato in formato digitale 4.200 film sui test nucleari, togliendo il segreto su 750 di questi e pubblicandone 65 su YouTube. "Ritengo - afferma Spriggs - che se mostriamo la forza di queste armi e la devastazione che possono creare, allora in molti potrebbero essere riluttanti a usarle".