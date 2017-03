Ultima ora

17:29Minacce all’ex convivente e suoi datori di lavoro, arrestato

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAR - Minacce all'ex convivente, ma anche ai suoi datori di lavoro fino al punto che la donna è stata costretta a licenziarsi per ben due volte: un artigiano in pensione - R.C., di 61 anni - è stato arrestato dalla Polizia a Trieste con l'accusa di atti persecutori, diventati particolarmente insistenti nei giorni scorsi, in occasione del compleanno della donna. L'uomo - si apprende dalla Polizia che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip - non accettava la conclusione della relazione con l'ex convivente e così, dallo scorso giugno, ha cominciato a scrivere lettere a lei e ai suoi datori di lavoro, a telefonare e suonare all'abitazione della donna anche di notte. Inoltre, ha affisso fogli con ingiurie ed epiteti volgari vicino all'abitazione della donna, all'interno del condominio e finanche alla vicina fermata dell'autobus. Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura.

17:25M5s: Grillo, Genova? Metodo giustissimo, io sono il garante

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Non c'e' un problema di metodo, il metodo e' giustissimo, e' tutto spiegato nel blog". Lo afferma Beppe Grillo che risponde, uscendo dall'hotel Forum, ai cronisti che gli chiedono del caso della candidatura di Marika Cassimatis a Genova. "Io sono il garante", sottolinea il leader M5s a chi gli chiede se il suo intervento per annullare le primarie dopo la vittoria di una candidata a lui sgradita, non dovrebbe avvenire solo come estrema ratio.

17:21Camera: al via toghe su magistrati in politica

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla proposta di legge relativa alla candidabilità, la eleggibilità e il ricollocamento dei magistrati che abbiano ricoperto incarichi politici. Il testo, è stato modificato in commissione alla Camera rispetto a quello approvato, ormai quasi tre anni fa dal Senato.

17:20Afghanistan: 10 soldati uccisi dai talebani

(ANSA) - KABUL, 20 MAR - Almeno dieci soldati afghani sono morti in un attacco coordinato dei talebani ad una base militare nella provincia centrale di Uruzgan. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Pajhwok. Il capo della polizia provinciale, generale Ghulam Farooq Sangari, ha indicato che l'incidente ha riguardato la base di Samad che si trova nella località di Khurma, alla periferia del capoluogo Tirinkot, e che è assediata da sei mesi dagli insorti. L'alto ufficiale ha confermato che i talebani hanno lanciato la loro offensiva ieri sera uccidendo almeno dieci soldati, mentre nulla si sa di eventuali militari feriti. Secondo la stessa fonte anche una decina di insorti sono rimasti uccisi o feriti nella stessa operazione.

17:13Trump: commissione 007, nessuna prova su intercettazioni

(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAR - Il presidente della commissione intelligence della Camera Usa, il repubblicano David Nunes, ha ribadito - aprendo l'audizione in cui si appresta a deporre il direttore dell'Fbi James Comey - che dalle verifiche condotte non vi sono state intercettazioni 'fisiche' presso la Trump Tower. E' tuttavia possibile - ha aggiunto - che "altre attività di sorveglianza" siano state condotte contro Trump e suoi collaboratori.

17:06Pd: Letta, non so ancora se e chi voterò a primarie

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "A secondo di come si svolgerà il dibattito, deciderò se e come votare alle primarie" del Pd. Lo ha detto Enrico Letta a Porta a Porta. Ad una ulteriore domanda, ha risposto: "voterò per chi fa un discorso più unitario, più europeista, senza usare l'Europa come una clava, in modo populista".

16:58Calcio: Ventura “Allenatori tesi? E’ la normalità”

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - ''C'è grande tensione tra i miei colleghi? E' normale, siamo nel momento clou della stagione''. Gian Piero Ventura liquida così gli sfoghi dei vari Sarri, Spalletti, Allegri che hanno movimentato le ultime giornate di campionato. ''Non mi permetto di entrare nel merito ma anche negli anni passati sono successe cose analoghe, basti pensare agli sfoghi di Mourinho - ha proseguito il ct azzurro - Mi pare sia la normalità. La tensione può dipendere da vari fattori, da problemi di contratto, dai risultati. Ci sono squadre che si giocano tantissimo, magari lo scudetto ormai è assegnato, ma per un posto in Champions la battaglia è apertissima. Alla Roma sono bastate due gare perse per alimentare la tensione, lo stesso al Napoli dopo l'eliminazione in coppa. Ma è sempre stato così''.