19:05Bagnasco, populismo seriamente pericoloso

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Semplificare le realtà difficili e complesse non è giusto: questo approccio genera populismo facile e superficiale, spesso urlato, a volte paludato, comunque ingannatore e inconcludente, e seriamente pericoloso!". Lo denuncia il cardinale Angelo Bagnasco nella prolusione al Consiglio episcopale permanente. Il presidente della Cei sottolinea che oggi "c'è ancora più bisogno d'Europa, ma ad una condizione: che l'Europa non diventi altro rispetto a se stessa", spiegando che "accelerare i processi non può significare l'omologazione di culture e tradizioni, e neppure la ricerca di compromessi al ribasso, né aggirare le dichiarazioni e le leggi comuni. E neppure limitare le sovranità nazionali". Per Bagnasco, inoltre, "Il popolo vuole vedere il mondo politico piegato su questo prioritario dramma", il lavoro, "mentre invece lo vede continuamente distratto su altri fronti, nonché chiuso in una litigiosità dove non entra per nulla il bene del Paese".

19:03Tajani e Gentiloni a Norcia il 24 marzo

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni saranno a Norcia la mattina di venerdì 24 marzo per marcare la loro vicinanza alle zone colpite dal terremoto in occasione della celebrazione dei 60 anniversario della firma dei Trattati di Roma. Oltre a Tajani e Gentiloni, all'evento - una riunione simbolica della conferenza dei presidenti del Pe - prenderanno parte tutti i presidenti del gruppi rappresentati all'Europarlamento (Gianni Pittella per S&D) e i vicepresidenti dell'assemblea, tra i quali David Sassoli.

18:59Terremoto: M5S, no a fiducia su decreto, servono modifiche

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Il decreto terremoto ha ancora bisogno di modifiche e aggiunte, perché così com'è non risolve tutti i problemi. Proprio per questa ragione abbiamo più che dimezzato i nostri emendamenti: non vogliamo appesantire i lavori dell'Aula, dando così la scusa per mettere la fiducia. Fare presto è importante ma altrettanto lo è fare bene, per questo ci aspettiamo che il governo valuti attentamente le nostre proposte al fine di eliminare le criticità che ancora permangono, come il mancato inserimento di alcuni comuni nel cratere, la carenza di risorse, l'assenza di misure a sostegno degli enti locali e la mancata istituzione delle zone economiche franche. Rispetto a questi ultimi due punti, il governo ha promesso d'intervenire nel prossimo futuro, ma di promesse non possiamo fidarci e comunque tali interventi avrebbero dovuto essere già attivi da tempo". Così in una nota il gruppo M5S alla Camera.

18:55Iraq: riaperto ospedale nel sud di Mosul

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Cinque mesi dopo essere stato costretto a chiudere per i danni provocati da guerra e bombardamenti, riapre nel sud di Mosul, in Iraq, l'ospedale Al-Qayyara: fornirà servizi di ostetricia e traumatologia alla popolazione colpita dal conflitto. Sempre più persone infatti hanno bisogno di assistenza medica, costrette ad abbandonare la propria abitazione nella parte occidentale della città, per via delle operazioni militari. Lo segnala l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L'ospedale è una struttura di riferimento per l'intera area di Al Qayyara, nel sud di Mosul. I casi che si verificano nell'area ovest della città, dopo essere stati stabilizzati nei punti di supporto dell'Oms, saranno ora trasferiti qui per trattamenti chirurgici avanzati. Con il supporto dell'Oms, l'ospedale è stato equipaggiato con due sale operatorie, una banca del sangue, un laboratorio, macchinari per radiografie, ultrasuoni e sterilizzazioni. Attualmente ci sono 45 operatori sanitari, tra cui 6 chirurghi e 4 anestesisti.

18:36Lombardia: si è dimesso presidente agenzia anti-corruzione

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - L'ex magistrato Francesco Dettori si è dimesso in maniera "irrevocabile" dalla presidenza dell'Arac, l'agenzia anti-anticorruzione istituita lo scorso anno dalla Regione Lombardia. A quanto si è appreso, Dettori ha motivato la sua decisione "meditata" con una lettera al governatore Roberto Maroni e al presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, sottolineando il protrarsi di problemi di coordinamento, in particolare con l'ufficio regionale della prevenzione guidato da Maria Pia Redaelli. Dettori era in carica da giugno e appena qualche giorno fa ha partecipato, nella sua veste di presidente dell'Arac, al ricordo dei 25 anni da Mani Pulite al Pio Albergo Trivulzio, insieme al presidente dell'Anac, Raffaele Cantone.

18:33Esplosione Milano:pm,strage e devastazione per pubblicitario

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Il pm Elio Ramondini ha chiuso l'indagine, con le ipotesi di strage e devastazione, per Giuseppe Pellicanò, accusato di avere causato, il 12 giugno scorso, l'esplosione della palazzina di via Brioschi, a Milano, che ha provocato la morte dell'ex compagna Micaela Masella e di una coppia di giovani fidanzati marchigiani, vicini di casa. A causa dello scoppio anche le due figlie dell'uomo di 7 e 11 anni sono rimaste gravemente ustionate. La Procura ha contestato in entrambi i reati l'aggravante di "avere agito per motivi abietti o futili" e, per quanto riguarda la devastazione di "avere commesso il fatto in presenza o in danno" di minorenni. L'avviso di chiusura indagini è stato notificato oggi ai difensori del pubblicitario in vista della richiesta di rinvio a giudizio. Non è escluso che Pellicanò scelga, poi, di essere giudicato con rito abbreviato, che comporta un processo a porte chiuse e che in caso di condanna prevede la riduzione di un terzo della pena.

18:32Giappone-Russia, cooperazione su Difesa

(ANSA) - TOKYO, 20 MAR - Il Giappone e la Russia continueranno la cooperazione nella difesa militare verso il programma missilistico della Corea del Nord e sulle altre questioni di sicurezza legate alla disputa territoriale delle isole Curili, a nord dell'arcipelago nipponico. Nell'incontro 2+2 svoltosi quest'oggi a Tokyo i ministri degli Esteri dei due Paesi, Fumio Kishida e Serghiei Lavrov, e i responsabili della Difesa Tomomi Inada e Serghiei Shoigu hanno confermato la stessa linea di vedute sulla necessità che il regime di Pyongyang rispetti le risoluzioni delle Nazioni Unite, e hanno discusso sulle divergenze esistenti tra Tokyo e Mosca sull'installazione del sistema anti missile statunitense Thaad nella regione Asia-Pacifico, che la Russia considera intrusivo per la propria sicurezza nazionale. Il gruppo ha inoltre confermato la preparazione del summit tra il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente russo Vladimir Putin, in programma a fine aprile in Russia.