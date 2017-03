Ultima ora

20:42Calcio: Icardi, mi sento milanese e molto legato all’Inter

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Mauro Icardi si sente ormai milanese, perché "sono qui da quattro anni e sono molto legato all'Inter". Nel cuore, neanche a dirlo, San Siro, poi il centro e il Duomo: "Ogni volta che ci passiamo davanti scattiamo la foto". Selfie, social e soprattutto il calcio: il capitano dell'Inter si racconta a GQ. "Il mio gol più bello? Sicuramente quello fatto da fuori area contro il Bologna. All'incrocio dei pali. Il più importante... E' sempre contro la Juve". Quest'anno Icardi ha già raggiunto quota 20 gol in campionato a cui bisogna aggiungere anche otto assist: "Ne sto facendo molti. E per segnare bisogna trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto. Questo è il compito di ogni attaccante". Farlo indossando la maglia dell'Inter è un sogno realizzato: "Volevo giocare ad alti livelli e ce l'ho fatta da un paio d'anni. Il mio prossimo obiettivo è migliorare in modo da poter giocare per la Nazionale del mio Paese".

20:40Terremoto: monaci Norcia intonano vespri in piazza

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 20 MAR - "I festeggiamenti per San Benedetto quest'anno saranno un'occasione per tutti i cittadini europei di riscoprire le tre virtù più apprezzate dal santo, umiltà, obbedienza e silenzio": a sottolinearlo con l'ANSA è padre Benedetto Nivakoff, priore della comunità benedettina di Norcia che alla vigilia delle celebrazioni per il patrono d'Europa ha intonato con gli altri monaci il canto dei Vespri. Lo hanno fatto in piazza, sotto alla statua del Santo e davanti a ciò che resta della Basilica devastata dal sisma. "Il nostro patrono ci ha salvato la vita - ha detto il religioso - e siamo più che mai vicini a lui. E' un miracolo che non siamo morti il 30 ottobre pregando all'interno della basilica". In piazza San Benedetto, in occasione dei festeggiamenti per il patrono, i vigili del fuoco hanno montato un campanile in legno da dove risuonerà per la prima volta una campana dopo il forte terremoto che ha colpito la Valnerina. (ANSA).

20:39Milan: caparra cinesi entro fine settimana o salta affare

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Non è arrivata oggi nelle casse di Fininvest, come era previsto, e difficilmente sarà versata domani la caparra da 100 milioni necessaria ai cinesi di Sino-Europe sports per prorogare al 7 aprile il closing per l'acquisto del Milan. Ultimatum formali non sarebbero stati fissati ma, se la società di Li Yonghong non riuscisse a completare questo pagamento entro la fine della settimana, la trattativa salterebbe. Intanto, dalle autorità di Pechino arrivano nuovi messaggi tutt'altro incoraggianti per Sino-Europe Sports che deve fare i conti con il freno alla fuoriuscita di capitali imposto dal Governo cinese. Pan Gongsheng, capo dell'agenzia statale cinese per il commercio estero, ha spiegato che "fusioni e acquisizioni all'estero possono talvolta somigliare a una rosa con le spine, bisogna essere attenti e fare i dovuti controlli". E, parlando dell'acquisto di club stranieri da parte di società cinesi, ha dichiarato: "Sarebbe una cosa positiva se queste fusioni e acquisizioni dessero impulso al calcio in Cina".

20:31Calcio: Donnarumma, sono milanista e spero restare al Milan

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Sono milanista e spero di restare al Milan, ma ci penserà il mio procuratore". Gianluigi Donnarumma non aggiunge altro sul suo futuro, lasciando la gestione delle trattative al suo agente, Mino Raiola. Arrivando alla stazione di Firenze, prima di raggiungere il ritiro della Nazionale, il portiere rossonero ha risposto con un sorriso a chi gli domandava se a Coverciano ci sarà un chiarimento con i giocatori della Juventus dopo le tensioni della partita persa dal Milan due settimane fa. "Non è successo niente - ha tagliato corto Donnarumma -. Era solo l'incazzatura per la partita, per aver perso così: non c'è niente da chiarire".

20:10Autobomba a Baghdad, 23 uccisi e oltre 40 feriti

(ANSA) - BEIRUT, 20 MAR - E' di 23 morti e oltre 40 feriti il bilancio di un attentato con autobomba a Baghdad in un quartiere a maggioranza sciita. Lo riferisce la tv panaraba al Jazira citando fonti della sicurezza locale. Le fonti precisano che l'esplosione è avvenuta nel quartiere popolare di Amil, nella parte sud della città, in una strada affollata di negozi.

20:08Calcio:Pirlo ottimista, questa Juve può eliminare Barcellona

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "La Juve, questa Juve, è in grado di eliminare il Barcellona dalla Champions". Così parlò Andrea Pirlo, ex 'metronomo' dei bianconeri e oggi in forza al New York City, in MLS. Il regista di tante battaglie non ha dubbi sull'esito dei quarti di finale del più prestigioso torneo europeo, che riproporrà la finale di Berlino 2015. "Saranno due sfide diverse da quella partita (vinta dai blaugrana per 3-1, ndr) e poi si giocherà per 180', non in una partita secca. Penso che ci sarà da divertirsi, che vedremo del bel calcio - prosegue l'ex azzurro, campione del mondo nel 2006, che disputò l'ultimo confronto con la maglia della Juve proprio contro il Barca -. Questa Juventus è sicuramente diversa, è forte, vuole la finale e punta dritto alla Champions, per giocare contro i migliori avversari".

20:03Sud Sudan: tutti sopravvissuti dopo schianto aereo

(ANSA) - JUBA (SUD SUDAN), 20 MAR - Sono tutti sopravvissuti i passeggeri e il personale dell'equipaggio a bordo del jet della South Supreme Airlines che si è schiantato e poi è andato a fuoco sulla pista d'atterraggio dell'aeroporto di di Wau. Lo ha riferito un manager dello scalo di Wau, Stephen Youngule, spiegando che la via di salvezza è stata l'apertura, nello schianto, di un portellone del jet che ha consentito alle almeno 44 persone a bordo di fuggire prima del diffondersi delle fiamme. I feriti, 17-18, secondo i testimoni sono in ospedale.