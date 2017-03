Ultima ora

22:45Truccata gara Rifiuti: commissariata Sei Toscana

(ANSA) - SIENA, 20 MAR - Commissariamento per Sei Toscana, la società che si occupa della gestione integrata dei rifiuti nelle province di Siena, Grosseto e Arezzo. Il provvedimento del Prefetto di Siena Armando Gradone giunge dopo la richiesta di Anac formulata il mese scorso a seguito dell'inchiesta per turbativa d'asta e corruzione aperta dalla Procura di Firenze sul presunto appalto truccato da 3,5 miliardi di euro. Il provvedimento di commissariamento della durata di 3 mesi rinnovabili è stato notificato questa mattina ai vertici di Sei Toscana e, contestualmente, si sono insediati i 3 commissari nominati: i due commercialisti Salvatore Santucci e Paolo Longoni ed il tecnico Maurizio Galasso che "dovranno seguire la gestione del contratto di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti fermo restando che tutta la compagine societaria rimarrà al proprio posto", ha spiegato il Prefetto Gradone in un incontro con la stampa.

22:34Bimbo autistico rifiutato da scuole

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 20 MAR - Un bimbo autistico di 10 anni di Lanciano è stato rifiutato da 3 scuole medie per l'iscrizione al prossimo anno scolastico: a denunciare la vicenda la mamma del ragazzino che si è rivolta al sindaco, Mario Pupillo, segnalando l'accaduto anche alla polizia. Sul caso si è attivato il ministero dell'Istruzione, provvedendo agli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Scolastico regionale, per far sì che sia al più presto trovata una soluzione perché "tutte le studentesse e gli studenti, a maggior ragione se in situazione di difficoltà, hanno diritto a frequentare serenamente la scuola dell'obbligo".In Sicilia, invece, è toccato a Eleonora, 18 anni, disabile, non riuscire ad andare più a scuola. La storia, racconta il padre della ragazza costretta a casa da 4 mesi perché nell'istituto superiore Ugo Mursia di Carini, che lei ha frequentato fino a Natale, è stato interrotto il servizio di assistenza igienico-personale, cioé la ragazza,che é su una sedia a rotelle non può essere accompagnata in bagno.

21:30Calcio: riunione Pallotta-dirigenza per studiare futuro Roma

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Tutto come da programma: James Pallotta allo studio Tonucci assieme alla dirigenza per programmare le future strategie del club, Luciano Spalletti in viaggio direzione Firenze per tornare a casa. All'indomani del successo in campionato sul Sassuolo, presidente e allenatore della Roma non si sono incrociati. Il rinnovo di contratto, dopo le parole del tycoon di Boston, resta appeso alla volontà del tecnico che aspetta di conoscere il progetto. La costruzione dell'impianto di Tor di Valle è in cima alla lista delle cose da fare. Fino ad allora, però, acquisti, cessioni e rinnovi saranno legati principalmente alla partecipazione alla Champions League. Senza gli introiti derivanti dall'Europa che conta sarà complicato tenere i pezzi pregiati, rinforzare la rosa e convincere Spalletti a restare.

21:23Gaza: un clown fa sorridere i bimbi malati cancro

(ANSAmed) - GAZA/TEL AVIV, 20 MAR - Nella disastrata Gaza, dove la povertà è di casa e dove negli ospedali si respira sconforto, c'è un giovane che malgrado tutto crede fermamente nella terapia del sorriso. Si chiama Abdallah Abushaban, ha 23 anni, si è appena laureato in giornalismo, ma a causa della disoccupazione dilagante si adatta a svolgere lavori occasionali. Lo si può dunque incontrare nelle corsie dell'ospedale Rantisi, 'armato' di una fisarmonica, di un ombrello, di palloncini colorati e di fischietti. Tutto per strappare un sorriso ai bambini più malati. Il suo obiettivo è diventare clown professionista: ma nella Striscia nessuno gli sa insegnare quel mestiere così insolito. Allora Abdallah si è messo in spalla lo zainetto (dove conserva i trucchi del mestiere) ed è andato in Israele a incontrare i colleghi che si danno da fare per far ridere i bambini gravemente ammalati. Anche Abdallah da bambino era stato ricoverato in Israele per un tumore che gli impediva di respirare. Operato, riacquistò la gioia di vivere.

21:07Morti nel fiume Serchio, individuato il terzo cadavere

(ANSA) - PISA, 20 MAR - I vigili del fuoco del nucleo elicotteri di Arezzo hanno individuato il terzo romeno coinvolto nell'incidente stradale di ieri notte quando un'auto ha sfondato il parapetto di un ponte, a Ripafratta, nel Pisano, per cause ancora in corso di accertamento ed è finita nel fiume Serchio. Nell'impatto sono morti tutti gli occupanti: due cadaveri sono stati avvistati e recuperati già ieri all'interno dell'abitacolo ma il terzo è stato avvistato oggi. Dopo l'avvistamento sono partite le operazioni di recupero.

21:06Donna aggredita: fermato sospettato altro caso

(ANSA) - PADOVA, 20 MAR - E' sospettato di aver tentato un'altra aggressione a sfondo sessuale il nigeriano di 27 anni sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri di Padova per la violenza sulla donna che stava facendo jogging nei pressi del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bagnoli (Padova). Ed è stato proprio svolgendo indagini sul primo episodio, avvenuto sempre nei pressi del centro di Bagnoli il 16 febbraio scorso ai danni di una giovane di 21 anni che i militari dell'Arma sono arrivato all'indagato. Il nigeriano, anni, era arrivato al centro padovano lo scorso luglio. Non aveva precedenti penali. Nel suo armadietto sono stati trovati cellulari che gli investigatori ritengono appartenere alla due vittime. Riguardo al primo episodio il pm che ha coordinato le indagini è Daniela Randolo, nel secondo Giorgio Falcone. Quando è stato ammanettato l'immigrato, ha detto un investigatore, "è apparso apparentemente tranquillo". (ANSA).

21:04Riciclaggio: ordine arresto per Giancarlo Tulliani

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Ordinanza di custodia cautelare in carcere per Giancarlo Tulliani, cognato di Gianfranco Fini, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma su una presunta attività di riciclaggio riconducibile a Francesco Corallo, il "Re delle slot" detenuto dallo scorso dicembre. Il provvedimento del gip Simonetta D'Alessandro non è stato eseguito: Tulliani è residente a Dubai e per la magistratura italiana risulta irreperibile. Per il Gip la richiesta di arresto è motivata da una "strategia criminale reiterata" di Tulliani favorita da contatti politici e dalla abilità a muoversi a livello internazionale. Per il gip, inoltre, appare singolare, è quanto riportato nel provvedimento, che un segretario di partito, quale era Gianfranco Fini, "ignorasse le vicende di un gruppo", la Rti di Francesco Corallo, che avrebbe vinto un'importante gara a livello nazionale in materia di giochi, bandita nel 2002 da un governo del quale faceva parte.