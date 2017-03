Ultima ora

00:46Calcio: ds Fernandez,Messi e Iniesta resteranno a Barcellona

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Messi è molto felice nel club dove è cresciuto, non ho alcun dubbio sul fatto che rinnoverà il contratto con il Barcellona. Per Iniesta, stesso discorso: prolungherà e resterà nel Barcellona". Robert Fernandez, ds della società blaugrana, sgombra il campo dalle voci legate al futuro di due big. Parlando a Cadena Ser, il dirigente del Barcellona ha aggiunto che, "il nome del sostituto di Luis Enrique, non è ancora stato scelto". Sulle voci di un possibile trasferimento di Allegri al Camp Nou - nelle ultime ore si è parlato di una proposta per un triennale da otto milioni a stagione - ha ammesso che "non c'è stata alcuna offerta per l'allenatore della Juve". Uno dei papabili alla panchina barcellonista, oltre a Inzue, è l'attuale allenatore dell'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde. "E' una persona molto seria, lo conosco da anni e so che lavora molto bene. Deciderò io il nome del nuovo tecnico, dopo averne parlato con il presidente".

00:19Trump: voli da Giordania, pc e iPad solo in stiva

(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAR - La Royal Jordanian Airlines, compagnia aerea di bandiera giordana, sta avvisando i passeggeri che da domani i pc portatili, gli iPad, le macchine fotografiche e altri apparecchi elettronici saranno consentiti solo nel bagaglio in stiva nei voli per gli Usa. Un bando dal quale sono esclusi gli smartphone e le apparecchiature mediche. Lo afferma la Cnn citando la stessa compagnia aerea. Non e' chiaro se il provvedimento riguardi altri Paesi, per quanto restera' in vigore e cosa ha spinto le autorita' Usa a tale misura.

00:16Calcio: Entella-Salernitana 0-1

(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 20 MAR - Colpo della Salernitana che batte in trasferta a Chiavari, l'Entella: finisce 1-0 grazie alla rete di Coda. Subito in apertura ospiti protagonisti al 9' con Coda che colpisce la traversa. Sempre Coda al 18' vicino al vantaggio, poi i liguri reagiscono con Caputo che segna, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco al 30'. Quattro minuti dopo la Salernitana segna con Coda, che sfrutta al meglio un rapido contropiede. Nella ripresa ci prova subito Troiano, ma il pallone finisce a lato, poi Sprocati fallisce il raddoppio a pochi passi da Iacobucci. Ci prova Tremolada e poi i campani al 70' restano in 10 per l'espulsione del centrocampista Zito. Nel finale di tempo tentativi con Pellizzer (73') e Tremolada (76') ma senza fortuna. In pieno recupero Ronaldo impegna Iacobucci.

00:13Grecia, disinnescati 8 pacchi bomba per funzionari Ue

(ANSA) - ATENE, 20 MAR - In un ufficio postale vicino ad Atene la polizia greca ha scoperto e disinnescato 8 pacchi bomba indirizzati a funzionari Ue che operano nei settori di affari e finanza. Pochi giorni fa erano state spedite delle buste esplosive al ministero delle Finanze tedesco a Berlino, senza provocare danni. Poi alla sede parigina del Fondo monetario internazionale dove alcuni membri dello staff sono rimasti feriti durante la deflagrazione. L'azione in Germania è stata rivendicata dal gruppo anarchico greco "Cospirazione delle cellule di fuoco". Dopo il ritrovamento di tracce di francobolli greci sulla busta esplosa, anche per l'attacco all'Fmi le indagini si sono orientate sulla pista dei gruppi anarchici greci.

22:45Truccata gara Rifiuti: commissariata Sei Toscana

(ANSA) - SIENA, 20 MAR - Commissariamento per Sei Toscana, la società che si occupa della gestione integrata dei rifiuti nelle province di Siena, Grosseto e Arezzo. Il provvedimento del Prefetto di Siena Armando Gradone giunge dopo la richiesta di Anac formulata il mese scorso a seguito dell'inchiesta per turbativa d'asta e corruzione aperta dalla Procura di Firenze sul presunto appalto truccato da 3,5 miliardi di euro. Il provvedimento di commissariamento della durata di 3 mesi rinnovabili è stato notificato questa mattina ai vertici di Sei Toscana e, contestualmente, si sono insediati i 3 commissari nominati: i due commercialisti Salvatore Santucci e Paolo Longoni ed il tecnico Maurizio Galasso che "dovranno seguire la gestione del contratto di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti fermo restando che tutta la compagine societaria rimarrà al proprio posto", ha spiegato il Prefetto Gradone in un incontro con la stampa.

22:34Bimbo autistico rifiutato da scuole

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 20 MAR - Un bimbo autistico di 10 anni di Lanciano è stato rifiutato da 3 scuole medie per l'iscrizione al prossimo anno scolastico: a denunciare la vicenda la mamma del ragazzino che si è rivolta al sindaco, Mario Pupillo, segnalando l'accaduto anche alla polizia. Sul caso si è attivato il ministero dell'Istruzione, provvedendo agli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Scolastico regionale, per far sì che sia al più presto trovata una soluzione perché "tutte le studentesse e gli studenti, a maggior ragione se in situazione di difficoltà, hanno diritto a frequentare serenamente la scuola dell'obbligo".In Sicilia, invece, è toccato a Eleonora, 18 anni, disabile, non riuscire ad andare più a scuola. La storia, racconta il padre della ragazza costretta a casa da 4 mesi perché nell'istituto superiore Ugo Mursia di Carini, che lei ha frequentato fino a Natale, è stato interrotto il servizio di assistenza igienico-personale, cioé la ragazza,che é su una sedia a rotelle non può essere accompagnata in bagno.

21:30Calcio: riunione Pallotta-dirigenza per studiare futuro Roma

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Tutto come da programma: James Pallotta allo studio Tonucci assieme alla dirigenza per programmare le future strategie del club, Luciano Spalletti in viaggio direzione Firenze per tornare a casa. All'indomani del successo in campionato sul Sassuolo, presidente e allenatore della Roma non si sono incrociati. Il rinnovo di contratto, dopo le parole del tycoon di Boston, resta appeso alla volontà del tecnico che aspetta di conoscere il progetto. La costruzione dell'impianto di Tor di Valle è in cima alla lista delle cose da fare. Fino ad allora, però, acquisti, cessioni e rinnovi saranno legati principalmente alla partecipazione alla Champions League. Senza gli introiti derivanti dall'Europa che conta sarà complicato tenere i pezzi pregiati, rinforzare la rosa e convincere Spalletti a restare.