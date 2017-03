Ultima ora

09:44Corea Sud: ex presidente Park da procura per interrogatorio

(ANSA) - PECHINO, 21 MAR - La ex presidente sudcoreana Park Geun-hye, deposta dalla Corte costituzionale il 10 marzo con la convalida dell'impeachment votato dal parlamento, ha assicurato che replicherà "lealmente" alle domande della procura al lavoro sullo scandalo su abuso di potere e corruzione che la coinvolge. "Voglio scusarmi con la gente. Risponderò lealmente alle domande", ha detto Park arrivando alla procura di Seul. Lasciando la Blue House, la sede della Presidenza sudcoreana, Park, insieme al rinnovo "delle scuse per non aver onorato i suoi impegni fino alla fine", aveva detto in una nota che sebbene "ci vorrà del tempo, la verità sarà rivelata". Park, figlia dell'ex dittatore Park Chung-hee, ha respinto gli addebiti relativi allo scandalo partito dalle indagini sulla confidente e "sciamana" Choi Soon-sil, ora in stato di arresto, che avrebbe approfittato del ruolo influente per costringere le società sudcoreane, dal colosso Samsung, a erogare quasi 70 milioni di dollari a due fondazioni a lei riconducibili

09:40Haiti: spari alla parata con Aristide

(ANSA) - PORT-AU-PRINCE, 21 MAR - Almeno due persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco sparati all'indirizzo di una parata alla quale partecipava l'ex presidente di Haiti Jean-Bertrand Aristide, rimasto illeso. Lo ha riferito l'avvocato e stretto sostenitore dell' ex leader Yvon Feuille, dirigente del movimento politico Fanmi Lavalas da lui fondato. Feuille ha definito la sparatoria, avvenuta in un trafficato incrocio della capitale Port-au-Prince, un "tentato omicidio". L'avvocato era alla parata insieme ad Aristide, su un veicolo circondato da supporter quando avrebbe visto sparare delle persone vestite da agenti di polizia. Raggiunto al telefono, Garry Desrosiers, portavoce della Polizia haitiana, ha detto di non sapere nulla dell'accaduto. Un altro avvocato di Aristide, Ira Kurzban, ha detto che gli spari provenivano da poliziotti in uniforme e che due persone sono rimaste ferite in modo non grave.

09:36Trump: Ivanka avrà un ufficio alla Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAR - Nonostante non rivesta alcun ruolo ufficiale, Ivanka Trump, la figlia prediletta del presidente, avrà presto un ufficio nella West Wing della Casa Bianca, oltre all'accesso alle informazioni classificate e ad un telefono governativo. Lo riportano alcuni media Usa. Ivanka non dovrebbe assumere incarichi formali e non verrà pagata. In questo modo però sarà più vicino al marito, Jared Kushner, consigliere senior del suocero-presidente. E potrà continuare ad esercitare dietro le quinte la sua influenza sul padre, oltre a sfruttare le sue doti comunicative, come si è visto nella recente visita della cancelliera tedesca Angela Merkel, quando è stata vista seduta al suo fianco.

08:54Ulster: è morto Martin McGuinness

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - L'ex vice premier nordirlandese ed ex comandante dell'Ira Martin McGuinness è morto a 66 anni dopo una lunga malattia. Lo riporta Skynews. Lo storico leader repubblicano dell'Irlanda del Nord aveva annunciato il suo ritiro dalla politica a gennaio per una "grave malattia". Il 66enne esponente del Sinn Fein, da poco si era anche dimesso da vice primo ministro nel governo di Belfast in aperto contrasto con il primo ministro unionista Arlene Foster. McGuinness era stato uno dei maggiori fautori del processo di pace che aveva fermato i sanguinosi 'Troubles' e negli ultimi anni si era reso protagonista di alcuni memorabili incontri con la regina Elisabetta a simboleggiare una riconciliazione rispetto a quando i membri della famiglia reale erano nel mirino del gruppo paramilitare repubblicano. Come quando nel 1979 l'Ira uccise Lord Mountbatten, ultimo vicere' d'India e zio materno del principe Filippo.

08:12Droga: traffico tra Albania, Germania e Italia, 11 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Sgominata dai carabinieri un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di cocaina e marijuana tra Albania, Germania e Italia. Dalle prime ore della mattina sono in corso di esecuzione da parte dei militari del comando provinciale di Firenze 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip su richiesta della Dda fiorentina. I destinatari delle misure sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata all'acquisto, raffinazione, commercio, trasporto, importazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA).

08:12Francia: primo dibattito tv per l’Eliseo

(ANSA) - PARIGI, 21 MAR - "Tutti quelli che sono qui ci sono da anni, sono i rappresentanti della vecchia politica. Io ho creato un movimento nuovo, che vuole rinnovare il Paese": Emmanuel Macron, primo insieme a Marine Le Pen nei sondaggi sul primo turno delle presidenziali, prende le distanze dai concorrenti nel primo dibattito elettorale a 5 settimane dal voto. Il primo dibattito elettorale - tre ore su TF1 - si è scaldato dopo oltre un'ora di dichiarazioni. Alla fine, secondo un sondaggio Elabe per Bfm-Tv svolto dopo il dibattito, L'ex ministro trentanovenne ha convinto il 29% dei telespettatori intervistati, seguito, al 20%, dal leader della sinistra alternativa, Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, candidata del Front National, e quello dei Républicains, Francois Fillon, sono entrambi al terzo posto, al 19%. Il socialista Benoit Hamon chiude la classifica con l'11%.

02:02Trump: media, Ivanka avrà un ufficio alla Casa Bianca

