Turchia: manifestazione curdi a Diyarbakir per capodanno

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 MAR - Si celebra oggi in Turchia e in vari Paesi del Medio Oriente e dell'Asia centrale il Newroz, ricorrenza in cui diverse culture festeggiano l'inizio simbolico del nuovo anno, che coincide con il primo giorno di primavera. La manifestazione più numerosa è prevista a Diyarbakir, 'capitale' curda nel sud-est della Turchia, dove già da stamani si sono riversate molte migliaia di persone. Le autorità hanno imposto sin dai giorni scorsi rigide misure di sicurezza nel timore di scontri e attentati. Il Newroz, noto anche come Capodanno curdo, giunge in un clima di forti tensioni politiche nel Paese, a poco più di 20 giorni dal cruciale referendum costituzionale sul presidenzialismo voluto da Recep Tayyip Erdogan. Inoltre, i leader del partito filo-curdo Hdp, Selahattin Demirtas e Figen Yuksekdag, sono da oltre 4 mesi in carcere insieme a una decina di altri deputati con accuse di "terrorismo", da loro sempre respinte.

10:56Tap: nuova mobilitazione no Tap, cantiere presidiato

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 21 MAR - E' ripresa questa mattina la mobilitazione dei cittadini che si oppongono alla realizzazione dell'approdo del gasdotto Tap a Melendugno dove da ieri sono incominciate le operazioni per l'espianto e il trasferimento degli ulivi che si trovano lungo il tracciato dell'impianto. L'area del cantiere è presidiata da decine di uomini delle forze dell'ordine in tenuta anti sommossa che proteggono gli ingressi e anche le strade poderali di accesso. Sul posto ci sono decine di manifestanti che impediscono ai camion di Tap di entrare nel cantiere. Sono anche giunti a sostegno della protesta i sindaci di Melendugno, Caprarica, Vernole e Martano, e i parlamentari del M5S, De Lorenzis e Donno. I manifestanti chiedono che non si riprenda l'attività del cantiere almeno fino a che la Regione - che oggi discuterà la questione Tap nel corso della riunione del Consiglio - non prenderà posizione rispetto alla contesa amministrativa in corso.

10:51Pregiudicato ucciso a fucilate a Monte Sant’Angelo

(ANSA) - MONTE SANT'ANGELO (FOGGIA), 21 MAR - Un pregiudicato di 44 anni, Giuseppe Silvestri di Monte Sant'Angelo, è stato ucciso stamane mentre si trovava a bordo della sua auto. La vittima, ritenuta uno dei fiancheggiatori del boss Giuseppe Pacilli, era a bordo del suo Fiat Doblò e stava percorrendo la strada panoramica della città, quando è stato raggiunto da alcune fucilate al volto e al torace, secondo i carabinieri almeno 5, che lo hanno ucciso. L'uomo era solo alla guida del proprio veicolo. Sull'episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Foggia.

10:06Pakistan-Afghanistan, riaperta frontiera

(ANSA) - ISLAMABAD, 21 MAR - Dopo 33 giorni di chiusura le autorità pachistane hanno riaperto i posti di frontiera di Chaman e Torkham con l'Afghanistan mettendo fine ad una crisi che aveva teso le relazioni diplomatiche fra Islamabad e Kabul e creato gravi problemi alle persone ed al traffico delle merci. I media pachistani segnalano che fin dal primo mattino è ripreso il transito a piedi di afghani e pachistani muniti di visto, ed anche dei camion, fra cui quelli che trasportano rifornimenti per la Nato verso il territorio afghano. Nelle quasi cinque settimane di blocco, circa 5.000 container erano rimasti bloccati ai punti di transito pachistani nelle province di Baluchistan e Khyber Pakhtunkhwa. La frontiera pachistano-afghana era stata chiusa dopo l'attacco suicida contro un tempio Sufi il 17 febbraio nella provincia di Sindh in cui morirono oltre 80 persone ed altre 300 rimasero ferite. Secondo Islamabad i responsabili del sanguinoso attentato venivano dall'Afghanistan e vi si erano rifugiati subito dopo.

10:03Camorra:8 ordinanze, sventato piano per uccidere carabiniere

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - I carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 indagati, ritenuti capi ed elementi di spicco del clan "Puca" (operante a Sant'Antimo e nei comuni vicini) considerati responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio ed estorsione aggravati da finalità mafiose, detenzione illegale di armi e traffico di stupefacenti. E' stato sventato un piano per uccidere un carabiniere che partecipava alle indagini, ideato con l'idea di far cessare la pressione investigativa. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Dda partenopea, i militari hanno identificato gli autori dell'omicidio di Francesco Verde detto "'o negus" e del ferimento di Mario Verde "'o tipografo", rispettivamente capo ed esponente di spicco dell'omonimo clan, bersagli di un agguato a Casandrino il 28 dicembre 2007. Sono state sequestrate 2 mitragliatrici Uzi ed una mitragliatrice M 12, 7 pistole semiautomatiche e munizioni.

09:59Expo: Corte Conti, Acerbo versi oltre 1,5 mln danno erariale

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha notificato ad Antonio Acerbo un atto di citazione per un danno erariale, quantificato in misura superiore a un milione e mezzo di euro, nell'ambito del procedimento di responsabilità amministrativa istruito per la procedura di gara indetta da EXPO 2015 per l'affidamento dell'appalto per il progetto Vie d'acqua sud- canale e collegamento Darsena-Expo/Fiera S.p.A. Il procedimento di responsabilità erariale è stato avviato dalla Procura Regionale della Corte dei conti, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano della Guardia di Finanza, ed è nato dall'indagine della Procura della Repubblica di Milano. Acerbo all'epoca era Presidente della commissione aggiudicatrice per l'affidamento dell'appalto delle vie d'acqua, appalto aggiudicato da un'associazione temporanea di imprese guidata dalla G. Maltauro Costruzioni per un importo complessivo di 42.537.508 euro, con ribasso percentuale offerto del 23%.

09:58Droga: ‘Gomorra’ nella Lomellina, nuovi arresti in corso

(ANSA) - VIGEVANO (Pavia), 21 MAR - Aveva assunto il controllo del traffico di droga, soprattutto cocaina da vendere nei locali, nel Pavese e in Lomellina una banda individuata dai carabinieri di Vigevano, che stanno eseguendo oltre una ventina di arresti. Una prima tranche dell'operazione 'Cave canem' era stata messa a segno nel luglio 2016 dai carabinieri di Vigevano, che avevano disarticolato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi e ad altri gravi delitti quali estorsioni, rapine, incendi, danneggiamenti mediante esplosioni di armi da fuoco ed ordigni artigianali, ed altro ancora, portando alla luce la cosiddetta "Gomorra" di Vigevano, un modus operandi che mirava al totale controllo del territorio. Quella operazione aveva condotto complessivamente all'arresto di 45 persone e alla denuncia di altre 61. Lo sviluppo delle indagini ha permesso di smascherare il fitto traffico illecito di sostanze stupefacenti e in particolare di cocaina.