Ultima ora

13:54Scritte Locri: Grasso, hanno ottenuto effetto contrario

(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 21 MAR - Le scritte di ieri a Locri "se volevano ottenere un effetto hanno ottenuto quello contrario, cioè di una piena solidarietà da parte di tutta Italia a Libera, a don Ciotti e a questo movimento che è un movimento per la legalità e per l'affermazione della cultura della legalità che non è solo rispetto delle leggi ma la possibilità di andare avanti con principi di solidarietà, e per dare un futuro migliore sopratutto ai nostri giovani". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, oggi a Locri.

13:46Terremoto: sindaco Cascia, impediamo che la gente vada via

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 21 MAR - Individuare un'area idonea a ridosso del centro storico dove costruire le casette e impedire che la gente di Cascia se ne vada a vivere altrove sono le priorità del sindaco Gino Emili a cinque mesi dalla grande scossa di terremoto del 30 ottobre. "E' fondamentale che le persone non lascino Cascia, se accadesse sarebbe un altro terremoto per la nostra comunità. Qui sono molte le difficoltà da fronteggiare a cominciare da quelle economiche, dato che i turisti non arrivano più e per gli operatori del settore sono mesi molto difficili", spiega il sindaco all'ANSA. E alle difficoltà economiche si aggiungono quelle abitative. "Su tutto il territorio comunale abbiamo circa 850 persone fuori dalle loro case e stiamo riscontrando problemi nell'individuare un'area a ridosso del centro storico in grado di ospitare le 105 casette previste", dice ancora Emili. "E' fondamentale - aggiunge - costruirle vicino al centro proprio per non disperdere la comunità". Non ci sono intoppi, invece, per le 22 casette da realizzare nelle due frazioni particolarmente colpite dal sisma, Avendita e Colle di Avendita. Intanto sono stati installati due container collettivi, uno da 60 posti ad Avendita e un altro da 48 a Cascia. "Le casette - aggiunge il sindaco - speriamo di poterle consegnare entro l'estate, anche se il crono-programma prevede tempi più stringenti". Pensando alla ricostruzione futura, Emili ribadisce l'intenzione di avviare un'ispezione geologica lungo viale Cavour. "E' infatti qui - sottolinea - che si sono concentrati i maggiori danni, con interi palazzi risalenti agli anni Settanta che sono stati completamente distrutti, mentre gran parte degli edifici del centro storico hanno retto benissimo al sisma". (ANSA).

13:35Trattati Roma: chiusa dichiarazione

(ANSA) - BRUXELLES, 21 MAR - I negoziati per limare il testo della dichiarazione che sarà siglata il 25 marzo al Campidoglio per i 60 anni dei Trattati di Roma si sono conclusi positivamente: è stato raggiunto un compromesso per riavvicinare i Paesi dell'Est Europa del gruppo di Visegrad, scettici sulla formula dell''Ue a più velocità'. A quanto si apprende, il testo potrà ora essere firmato da tutti i 27 Paesi dell'Ue.

13:33Erdogan, dopo referendum cambiamo rapporto Ue fascista

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 MAR - Dopo il referendum sul presidenzialismo del 16 aprile, la Turchia potrebbe modificare il suo rapporto con l'Europa "fascista e crudele", che non potrà più ricattarla negando l'adesione all'Ue. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato da Hurriyet, avvisando anche che Ankara non permetterà più lo "spionaggio" degli europei in Turchia. Il riferimento è in particolare al giornalista turco-tedesco della Welt, Deniz Yucel, arrestato a fine febbraio.

13:23Calcio: Schweinsteiger lascia lo United ed emigra negli Usa

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Bastian Schweinsteiger lascia il Manchester United ed emigra negli Stati Uniti, destinazione Chicago Fire, franchigia che lo inseguiva da mesi. Il 32enne centrocampista tedesco, secondo il "Chicago Tribune", ha firmato un contratto di un anno, con opzione per uno ulteriore, e si unirà al gruppo guidato dal tecnico Veljko Paunovic non appena sbrigate le pratiche legate all'espatrio ed effettuate le visite mediche. Il campione del mondo, riferisce il giornale citando una fonte vicina alla società, intascherà 4,5 milioni di dollari, divenendo uno dei dieci giocatori più pagati della Mls. Colonna del Bayern Monaco per anni, nell'estate del 2015 Schweinsteiger passò allo United, dove però ha trovato spazio solo nella prima stagione: da quella seguente, infatti, con l'arrivo di José Mourinho, è finito fuori squadra ed ha totalizzato appena 4 presenze (nessuna delle quali in campionato). Una lontananza dal campo che non sembra preoccupare il suo nuovo club. "Si adatterà presto", ha assicurato Paunovic.

13:20Bruxelles un anno dopo si prepara a ricordare le sue vittime

(ANSA) - BRUXELLES, 21 MAR - Un minuto di silenzio alle 7:58, ora della prima esplosione all'aeroporto di Zaventem. Un altro alle 9:11, momento della deflagrazione nella fermata della metro di Maelbeek: un anno dopo, Bruxelles si prepara a ricordare le vittime dell'attentato di matrice islamista che il 22 marzo fece 32 morti, di cui 17 belgi e 15 stranieri tra i quali la funzionaria europea di origini siciliane Patricia Rizzo. Oltre 1.300 i feriti, di cui 226 gravi. La lunga giornata di commemorazioni inizierà all'aeroporto, dove ci saranno le famiglie delle vittime, la famiglia reale e il governo belga. Per un quarto d'ora nessun aereo partirà o atterrerà. Oltre al minuto di silenzio, momento clou sarà il nuovo svelamento dell'opera in bronzo 'Flight in mind' di Olivier Strebelle: originariamente collocata nella hall e danneggiata dall'esplosione, è stata ristrutturata ma porta ancora i segni dell'attentato.

13:08Calcio: Vardy, minacce di morte dopo l’esonero di Ranieri

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Nuovi strascichi sul dopo-Ranieri al Leicester: dopo la polemica secondo la quale ci sarebbe stato una sorta di ammutinamento della squadra dietro l'esonero del tecnico dello storico scudetto delle "Foxes", sono le rivelazioni di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra, Jamie Vardy, a scuotere l'ambiente del club che sta cercando di risalire la china in campionato dopo essere scivolato ad un passo dalla zona retrocessione: il 30enne centravanti ha fatto sapere di essere stato bersaglio, insieme ai suoi familiari, di minacce di morte dopo la partenza di Ranieri, lo scorso febbraio. Una sofferta decisione della società bocciata dalla stragrande maggioranza dei tifosi e della critica. "È terribile - ha raccontato Vardy, già bersagliato quotidianamente sui social - La gente prende per buone tante cose, ma il problema diventa reale se poi per questo arriva a mettere a rischio la tua vita: non è una bella cosa quando in macchina cercano di tagliare la strada a tua moglie, e con i bambini a bordo".