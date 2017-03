Ultima ora

15:49Maxifrode informatica con voucher, 55 denunciati da Cc Carpi

(ANSA) - MODENA, 21 MAR - Attraverso il 'phishing', le mail trappola, sarebbero entrati nei conti correnti di 200 persone in tutta Italia, reinvestendo poi il denaro rubato in voucher intestati a prestanome e ad aziende ignare della truffa. E' un'indagine a livello nazionale quella condotta dai Carabinieri di Carpi, che hanno svelato un'associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica e al riciclaggio. Sono 55 le persone coinvolte e denunciate; ai vertici un 31enne del Lazio e una donna, 40enne, della Campania. Secondo le indagini dell'Arma, l'associazione a delinquere aveva reinvestito in voucher, i buoni emessi dall'Inps (ignaro del raggiro), 280mila euro sottratti a cittadini attraverso accessi non consentiti nei loro conti correnti grazie alle mail trappola. L'indagine, coordinata dalla procura distrettuale di Bologna, competente per i reati di natura informatica, è scattata a seguito della denuncia di un carpigiano che si era visto sottrarre denaro dal suo conto. I soldi rubati venivano intestati a prestanome. (ANSA).

15:42Carceri: modello non responsabilizza. Numeri in crescita

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Da un lato un modello che vittimizza e non promuove la "responsabilizzazione", dall'altra carenze sanitarie nel trattamento del disagio mentale. Sono alcuni dei rilievi del Garante delle persone detenute, nella prima relazione al Parlamento, che oltre a soffermarsi sui dati della detenzione, evidenzia 'anomalie'. Il numero dei detenuti è andato diminuendo dal 2013, quando si raggiunse la soglia di 62.536. Ma "nel 2016 questo trend si è modificato con un leggero aumento delle presenze, che al 31 dicembre 2016 erano 54.632 e al 14 febbraio 2017 sono 55.713, con un incremento di oltre 1000 unità. Se si confrontano le presenze a fine gennaio 2016 e a fine gennaio 2017 si registra un aumento del 6,2%". Nelle visite compiute in questi mesi, il garante ha riscontrato "l'isolamento di persone di difficile gestione" e "celle lisce", cioè prive di suppellettili. Si tratta di una prassi per il trattamento del disagio mentale, in "molti, troppi, istituti". Gli episodi di autolesionismo sono stati 1.262 da inizio 2017.

15:38Sfregio l’ex con l’acido: tribunale le toglie i figli

(ANSA) - BRESCIA, 21 MAR - Il Tribunale dei Minori di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità di entrambi i figli minori - di tre anni e mezzo e 15 mesi - di Elena Perotti, la bresciana di 28 anni condannata in via definitiva a otto anni di carcere per lesioni gravissime nei confronti di William Pezzullo, l'ex fidanzato sfregiato con l'acido la notte tra il 19 e il 20 settembre del 2012. Da tempo entrambi i figli vivono lontano dalla madre per volere del Tribunale dei Minori che aveva adottato un provvedimento provvisorio in attesa della sentenza depositata nelle scorse ore.

15:36Calcio: azzurri, Bonucci salta l’allenamento

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - A causa di un'influenza, Leonardo Bonucci ha saltato l'allenamento di questa mattina con i compagni della Nazionale, a Coverciano. Venerdì è in programma la partita con l'Albania, valida per le qualificazioni mondiali.

15:35Regeni: familiari in Procura a Roma e da Gentiloni

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - I genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano, sequestrato, torturato e ucciso a il Cairo nel 2016, si sono recati ieri in procura a Roma, accompagnati dal loro legale Alessandra Ballerini, dove hanno avuto un incontro con i procuratori Pignatone e Colaiocco che li hanno aggiornati sulle indagini e sui contenuti della minuziosa rogatoria inviata dai nostri magistrati al Cairo. Sempre ieri la famiglia Regeni ha incontrato il Presidente Gentiloni il quale ha rinnovato la sua attenzione ed il suo impegno concreto nella ricerca della verità. "Sono stati incontri importanti anche affettivamente - hanno dichiarato Paola e Claudio Regeni - abbiamo bisogno di sapere che le istituzioni, in sinergia, continuano a combattere, al nostro fianco, questa dolorosa ed estenuante battaglia alla ricerca della verità processuale".

15:33Domenica delle Palme: ramoscelli d’ulivo sardi in Vaticano

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAR - Dalle valli di Lanaitto di Oliena (Nuoro) alle pianure di Alghero, dai giardini del Villacidrese e di Bosa alle colline del Sulcis: arrivano da qui i venti quintali di ramoscelli d'ulivo sardi che il prossimo 9 aprile saranno offerti in omaggio ai 120mila fedeli in piazza San Pietro a Roma per assistere alla Messa della Domenica delle Palme presieduta dal Papa. Un omaggio voluto dall'Associazione nazionale Città dell'olio che quest'anno vede in prima linea le 27 Città dell'Olio della Sardegna. "Si tratta di un riconoscimento importante per i numerosi territori dell'Isola protagonisti, il 9 aprile, in uno dei momenti più sacri e toccanti della Cristianità - ha dichiarato alla presentazione dell'iniziativa l'assessore regionale dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria - speriamo che anche quest'iniziativa possa contribuire alla crescita del comparto olivicolo sardo e in generale tutto il nostro agroalimentare". Secondo l'assessore dell'Urbanistica, Cristiano Erriu, "il paesaggio olivicolo sardo rappresenta un valore aggiunto e produttivo ma anche culturale e identitario che vede i Comuni attori ambasciatori di eccellenze". Le città dell'Olio in Sardegna sono 27: Alghero, Berchidda, Bolotana, Bosa, Dolianova, Escolca, Gergei, Gonnosfanadiga, Ilbono, Ittiri, Masainas, Oliena, Orgosolo, Orosei, Osini, Riola Sardo, Santadi, Seneghe, Serrenti, Sini, Uri, Usini, Villacidro, Villamassargia, Ussaramanna e le Camere di Commercio di Cagliari e Sassari. "I ramoscelli - ha annunciato il vicepresidente nazionale di Città dell'Olio, Valentino Carta - lasceranno la Sardegna in traghetto fra il martedì e il mercoledì prima della Domenica delle Palme". Una volta a Roma "di tutta la parte organizzativa si occuperà il responsabile dei Giardini vaticani". Il dono dei ramoscelli d'ulivo è una delle iniziative che fanno seguito al Protocollo d'intesa firmato lo scorso 27 giugno fra Regione e associazione Città dell'Olio per la promozione e valorizzazione dei territori e della cultura del paesaggio olivicolo dell'Isola.(ANSA).

15:32Mafie: fiume umano nel quartiere delle ‘stese’ a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Un fiume umano ha attraversato le strade di Ponticelli, quartiere delle 'stese' (raid con spari all'impazzata tra la folla, ndr), per celebrare la Giornata della memoria, promossa da Libera. A sfilare migliaia di studenti arrivati da ogni parte della Campania, ma al loro fianco anche i sindacati e tanti sindaci. In prima fila i familiari delle vittime innocenti di camorra. Un lungo elenco che in Campania conta 944 vittime. Chi oggi è sceso in strada a manifestare contro le mafie e per essere al fianco dei familiari era armato solo di tantissimi striscioni su cui si gridava il proprio 'no' alla camorra. Il lungo corteo si è fermato nel parco Conocal dove dal palco sono state ricordate tutte le vittime, salutate da un lungo e sentito applauso. "Il 75 per cento dei familiari - ha detto Fabio Giuliani, referente Libera per la Campania - aspetta ancora verità è giustizia. Oggi è una giornata bellissima perché siamo in tanti ma - ha ammonito - se ci fermiamo oggi è tutto inutile".(ANSA).