21:51Trump: Gorsuch al vaglio Congresso, promette ‘indipendenza’

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAR - Il giudice Neil Gorsuch, nominato dal presidente Donald Trump alla Corte Suprema al posto dello scomparso Antonin Scalia, risponde all'audizione della commissione Giustizia al Senato con una promessa di indipendenza. "Non sono un surrogato del presidente. Nessuno e' sopra la legge, nemmeno il presidente", ha garantito Gorsuch durante l'audizione al Congresso che, dopo il via ieri, avvia l'iter per la conferma della sua nomina alla massima corte, la cui conclusione e' prevista prima della pausa primaverile del Congresso il prossimo 10 aprile, con il voto del Senato, dove sono necessari 60 voti per la ratifica della scelta di Trump, quindi anche voti democratici. Con la sua scelta quindi Trump ha puntato sulla indiscussa preparazione del giudice Gorsuch nel tentativo di strappare cosi' il consenso bipartisan necessario.

21:46Di Maio, Genova? No ad approfittatori, avute segnalazioni

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Sì, è' stata votata ma abbiamo avuto delle segnalazioni di persone di quella lista che il giorno prima era contro il Movimento poi hanno avuto l'opportunità di candidarsi hanno capito che a Genova si poteva vincere e si sono lanciati nelle nostre liste allora siccome il nostro sistema è aperto abbiamo il dovere di proteggerlo dagli approfittatori altrimenti diventiamo il Bengodi e finiamo per deludere gli elettori". Risponde così Luigi Di Maio a Di Martedi rispondendo sul caso Cassimatis.

21:46Trump: media, bando Pc-iPad riguarda 14 compagnie aeree

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAR - Riguardano 14 compagnie aeree le restrizioni introdotte dagli Usa prima e poi anche da Londra che vietano pc e iPad in cabina sui voli provenienti da alcuni paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente, di queste sei di base sia negli Usa sia nel Regno Unito, stando a quanto riferisce la Cnn. Si tratta di British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook, Thomson, Turkish Airlines, Pegasus Airways, Atlas-Global Airlines, Middle East Airlines, Egyptair, Royal Jordanian, Tunis Air e Saudia. Ci sono inoltre alcune differenze sull'applicazione del divieto da parte di Washington e Londra, per esempio riguardano diversi 'punti di partenza': per voli diretti con destinazione Gb il provvedimento interessa quelli provenienti da Turchia, Libano, Giordania, Egitto, Tunisia e Arabia Saudita. Ma alcuni aeroporti interessati dal divieto Usa - Abu Dhabi e Dubai, Doha, Kuwait City e Casablanca - non sono interessati dalle restrizioni previste dalle autorità britanniche.

21:44Calcio,a sindaco Amatrice la Panchina d’Oro degli allenatori

(ANSA) - RIETI, 21 MAR - L'Associazione italiana allenatori di calcio (Aiac) consegnerà la Panchina d'Oro al sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. Ad annunciarlo sul suo profilo Facebook è lo stesso primo cittadino del comune reatino colpito dal terremoto della scorsa estate, che è stato tecnico del Trastevere Calcio di Roma in serie D fino al sisma del 24 agosto. La squadra, poi guidata dal suo vice per i troppi impegni di Pirozzi legati alla ricostruzione - anche se è stato simbolicamente confermato dal club -, è ora in vista della storica promozione in Lega Pro. La consegna del riconoscimento, il più importante dell'Aiac, avverrà lunedì prossimo, 27 marzo, nel corso di una cerimonia nel centro tecnico federale della Federcalcio a Coverciano, a Firenze. La Panchina d'Oro a Pirozzi è stata sostenuta da una petizione online che ha raccolto oltre 17 mila adesioni.

21:42Media, Fillon ‘inchiesta per falso e truffa aggravata’

(ANSA) - PARIGI, 21 MAR - L'inchiesta che riguarda François Fillon e i presunti impieghi fittizi della sua famiglia non si ferma ma si aggrava dell'accusa di "falso e truffa aggravata", perché gli inquirenti hanno acquisito nuovi documenti che lasciano pensare che i Fillon abbiano potuto produrre dei falsi per giustificare gli stipendi della moglie del candidato della destra alle presidenziali. Lo rivela il quotidiano Le Monde: Fillon è già indagato tra l'altro per "abuso d'ufficio" e "appropriazione indebita".

21:41Casa Bianca, divieto pc iPad coerente con informazioni

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAR - La decisione di vietare pc e iPad in cabina sui voli per gli Usa provenienti da una decina di paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente è "necessaria e proporzionata alle minacce" date le informazioni di intelligence a disposizione. Lo ha sottolineato il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer rispondendo a domande dei giornalisti, senza tuttavia entrare in dettagli. "Un passo appropriato date le informazioni di intelligence", ha detto Sipcer.

21:22Incendio in azienda agricola,distrutte mille rotoballe fieno

(ANSA) - UDINE, 21 MAR - Sono ingentissimi i danni causati da un violento incendio divampato la scorsa notte nel deposito di un'azienda agricola tra Mortegliano e Pozzuolo del Friuli (Udine). Nel rogo sono andate completamente bruciate un migliaio di rotoballe di fieno stoccate all'interno dell'edificio. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo con cinque squadre del Comando di Udine e una in supporto da Gorizia per domare l'incendio. I pompieri lavoreranno ancora la prossima notte per rimuovere il materiale bruciato. L'area è stata posta sotto sequestro dalla Procura della Repubblica per consentire le indagini sulle cause del rogo, non ancora chiarite.