22:42Papa: Università Salerno, scontro su laurea? Non scherziamo

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Non c'è nessuno scontro" tra l'Università di Salerno e il Vaticano sulla decisione del conferimento al Pontefice di una laurea honoris causa in Medicina. Il professor Mario Capunzo, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'ateneo campano, che aveva lanciato l'idea, dichiara all'ANSA commentando le notizie circolate su alcuni siti: "Non abbiamo ancora avuto nessuna risposta dal Vaticano, ma laurea o non laurea, non volevamo dare al Papa un'onorificenza, con tanto di cerimoniale. Non ne ha bisogno ed è una persona lontana da formalismi, come tutti possono vedere. Volevamo indicarlo come esempio a tutti i medici del mondo. Chi più di questo Papa è così vicino alla sofferenza umana?". Il prof. Capunzo commenta: "Scontro con questo Papa? Ma non scherziamo. Noi abbiamo avuto questa idea con il cuore, è un Papa che ci commuove non solo con le parole ma proprio con le opere. La sua vicinanza ai sofferenti è un esempio per la nostra categoria. E non c'è nessun cerimoniale".

22:37Calcio: Palermo, Iachini, nuova società? Auguro il meglio

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - "Tornare a Palermo è sempre emozionante e bello, qui ho tanti ricordi, sia da calciatore che da allenatore. Le cose fortunatamente sono quasi sempre andate bene, abbiamo disputato un ottimo campionato di Serie A, dopo la promozione dell'anno precedente e messo in vetrina diversi giocatori giovani". Lo ha detto l'ex allenatore del Palermo, Beppe Iachini, presente all'evento La Marsa football conference, a Palermo. "Sono stato esonerato dopo una vittoria - ha spiegato - ma, nonostante tutto, rimane un periodo positivo e importante per la mia carriera. Sul nuovo presidente posso dire che Zamparini, per motivi anagrafici, prima o poi, dovrà passare, ma adesso non so cosa accadrà: mi auguro che, per tutte le persone che lavorano nel Palermo - staff e società e calciatori - ci sia un futuro roseo, importante".

22:28Minzolini: Madia, penso che Pd abbia sbagliato

(ANSA) - ROMA, 21 MAR -"Penso che il Pd abbia sbagliato a lasciare libertà di scelta ai senatori. Le opzioni sono due: o c'è una legge, la Severino, e la si rispetta, o se non si condivide la legge si deve avere la forza politica di metterla in discussione e di cambiarla. La terza via, per cui c'è una legge ma si vota per disapplicarla, faccio fatica a spiegarla ai cittadini". Lo afferma Marianna Madia, ministro della p.a., intervistata a diMartedì, in onda questa sera su LA7. "Penso non sia stata una scelta lungimirante", insiste, respingendo però le accuse del Movimento 5 Stelle su un "voto di scambio" con Forza Italia sul caso Lotti. "Sono due casi completamente distinti. Tra l'altro Forza Italia non ha salvato Lotti, noi avevamo comunque i voti", spiega.

22:14Calcio: Thohir testimonia su caso Koi per Asian games

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Il presidente dell'Inter, Erick Thohir, ha testimoniato in merito all'indagine su tre presunti casi di corruzione all'interno del Comitato olimpico indonesiano che organizza gli Asian games 2018. Thohir è stato ascoltato in qualità di presidente del Koi. Tre ore di colloquio, dalle 13 alle 16, nella sede della direzione d'investigazione criminale speciale della polizia metropolitana a Giacarta. Secondo quanto riportato dai media indonesiani, il responsabile dell'inchiesta Ferdy Irawan ha spiegato che a Thohir sono state fatte "domande generali in qualità di presidente del Koi".

22:14Bambino di 7 anni azzannato da pitbull al parco

(ANSA) - MONTECCHIO (PESARO URBINO), 21 MAR - Un bambino di 7 anni è stato azzannato e ferito alla testa da un pitbull, lasciato libero, senza museruola e senza guinzaglio, mentre giocava a palla in un parco di Montecchio di Vallefoglia (Pesaro Urbino). Il piccolo ha riportato lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni, ed è ricoverato nell'ospedale di Pesaro. Il proprietario del cane, un ventenne di Montelabbate, è stato denunciato dai carabinieri: ha rischiato di essere a sua volta aggredito da alcuni passanti. Il cane, un animale di circa 10 kg, sarebbe saltato prima sulla palla, poi sul bambino indifeso.

22:05Genova: Cassimatis, Di Maio si commenta da solo

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - "Le parole di Di Maio si commentano da sole". Lo ha detto Marika Cassimatis all'ANSA riferendosi alle affermazioni fatte da Luigi Di Maio a 'Di Martedì'. Cassimatis, che è ancora in silenzio stampa, ha solo affermato di non aver ancora ricevuto da Beppe Grillo "i documenti che ho chiesto. E - ha aggiunto - adesso non dico altro".

21:58Ventiduenne denuncia, violentato da 3 ragazzi a bordo treno

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Violentato da tre ragazzi e derubato del telefono cellulare. Secondo quanto ha raccontato la vittima, un peruviano di 22 anni, agli agenti della Polfer, sarebbe accaduto a bordo di un treno parcheggiato alla stazione di Napoli centrale. L'uomo, con la polizia ferroviaria, ha ricostruito quanto accaduto nelle ultime ore. Prima ha conosciuto i tre ragazzi, secondo lui probabilmente napoletani, in piazza Garibaldi e poi tutti insieme si sono recati in un bar per prendere un caffè. Poi ancora la violenza sessuale subita dal gruppo, a bordo del convoglio fermo; lo stesso gruppo che lo avrebbero derubato anche del telefono. Le indagini sono in corso.