03:04No ai pc in volo, “Al Qaida lavora a esplosivo in batterie”

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Il divieto di tablet e laptop in cabina per i voli diretti negli Stati Uniti e provenienti da dieci aeroporti di otto paesi a maggioranza musulmana sarebbe stato deciso perché Al Qaida avrebbe perfezionato tecniche per nascondere esplosivo nelle batterie dei dispositivi elettronici. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali le informazioni di intelligence ottenute ''indicano che i gruppi terroristici continuano ad avere nel mirino l'aviazione commerciale'' e che il bando non e' una ''mossa politica''.

02:24E’ morto a 91 anni Alfredo Reichlin

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - E' morto ieri sera a 91 anni Alfredo Reichlin, partigiano, storico dirigente del Pci ed ex direttore de L'Unità. "La sua scomparsa lascia un vuoto profondo. Se ne va una delle personalità di maggiore spicco della sinistra italiana, un punto di riferimento per generazioni di donne e uomini impegnati nella cosa pubblica", afferma Matteo Renzi.

02:00Nato: vertice con Trump a Bruxelles il 25 maggio

(ANSA) - BRUXELLES, 22 MAR - Il vertice della Nato, il primo cui parteciperà il presidente americano Donald Trump, si terrà a Bruxelles il 25 maggio prossimo. Lo ha annunciato il segretario generale Jens Stoltenberg durante la sua visita a Washington. Nell'agenda del prossimo vertice straordinario - secondo quanto indicato dalla stessa Alleanza Atlantica - ci sarà l'adattamento della Nato alla nuova situazione della sicurezza compreso "il suo ruolo nella lotta al terrorismo e l'importanza di aumentare le spese per la difesa e la suddivisione degli oneri". Il 12 aprile - annuncia la Nato - Stoltenberg si incontrerà invece con Trump alla Casa Bianca per discutere la preparazione del vertice di fine maggio.

01:06Calcio: Roma, in estate tournee in Usa e sfida con Juventus

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Saranno ancora una volta gli Stati Uniti a ospitare la prossima tournèe estiva della Roma. I giallorossi, nel mese di luglio, voleranno infatti negli Usa per partecipare alla International Champions cup. Nell'ambito del torneo sfideranno il Paris Saint-Germain (19 luglio, città ancora da definire), il Tottenham (25 luglio, nella Red Bull arena a New York), infine la Juventus. Il match contro i bianconeri è in programma il 30 luglio al Gillette stadium a Foxborough, comune poco distante da Boston. "È un onore per noi tornare a partecipare alla International Champions assieme alle migliori squadre del mondo, in una competizione che è ormai divenuta un appuntamento di grande prestigio - le parole del presidente della Roma, James Pallotta -. Ci aspettano partite di grande livello in cornici di pubblico straordinarie. Per la Roma è un'opportunità per mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale: sono contento che potremo giocare negli Stati Uniti. Sarà un'occasione per rafforzare il legame con fan americani".

00:30Barcellona: Verratti nel mirino, Rabiot l’alternativa

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il Barcellona è interessato all'acquisto del centrocampista del PSG, Adrian Rabiot, protagonista assoluto del successo dei parigini sui catalani per 4-0, nel match d'andata degli ottavi di Champions. Al ritorno, il Barca ha poi ribaltato il punteggio, vincendo per 6-1 al Camp Nou e qualificandosi per i quarti. Come riportato dal sito online francese le10sport.com, il club blaugrana ha lanciato l'offensiva al nazionale francese. Rabiot, tuttavia, si trasferirebbe in Spagna solo nel caso in cui il Barcellona non riuscisse a ingaggiare Marco Verratti, sul quale ci sarebbe anche l'Inter e che, come Rabiot, veste la maglia del PSG. Tuttavia non sarà facile, per gli emissari catalani, mettere le mani sul cartellino dell'uno o dell'altro centrocampista della squadra allenata da Unai Emery.

22:42Papa: Università Salerno, scontro su laurea? Non scherziamo

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Non c'è nessuno scontro" tra l'Università di Salerno e il Vaticano sulla decisione del conferimento al Pontefice di una laurea honoris causa in Medicina. Il professor Mario Capunzo, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'ateneo campano, che aveva lanciato l'idea, dichiara all'ANSA commentando le notizie circolate su alcuni siti: "Non abbiamo ancora avuto nessuna risposta dal Vaticano, ma laurea o non laurea, non volevamo dare al Papa un'onorificenza, con tanto di cerimoniale. Non ne ha bisogno ed è una persona lontana da formalismi, come tutti possono vedere. Volevamo indicarlo come esempio a tutti i medici del mondo. Chi più di questo Papa è così vicino alla sofferenza umana?". Il prof. Capunzo commenta: "Scontro con questo Papa? Ma non scherziamo. Noi abbiamo avuto questa idea con il cuore, è un Papa che ci commuove non solo con le parole ma proprio con le opere. La sua vicinanza ai sofferenti è un esempio per la nostra categoria. E non c'è nessun cerimoniale".

22:37Calcio: Palermo, Iachini, nuova società? Auguro il meglio

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - "Tornare a Palermo è sempre emozionante e bello, qui ho tanti ricordi, sia da calciatore che da allenatore. Le cose fortunatamente sono quasi sempre andate bene, abbiamo disputato un ottimo campionato di Serie A, dopo la promozione dell'anno precedente e messo in vetrina diversi giocatori giovani". Lo ha detto l'ex allenatore del Palermo, Beppe Iachini, presente all'evento La Marsa football conference, a Palermo. "Sono stato esonerato dopo una vittoria - ha spiegato - ma, nonostante tutto, rimane un periodo positivo e importante per la mia carriera. Sul nuovo presidente posso dire che Zamparini, per motivi anagrafici, prima o poi, dovrà passare, ma adesso non so cosa accadrà: mi auguro che, per tutte le persone che lavorano nel Palermo - staff e società e calciatori - ci sia un futuro roseo, importante".