Ultima ora

08:44Forconi, perquisiti leader movimento in varie parti d’Italia

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La Polizia sta eseguendo una serie di perquisizioni nei confronti di leader ed esponenti del Movimento dei Forconi ad Ascoli, Campobasso, Como, Firenze, Latina, Roma, Taranto e Treviso: avrebbero voluto attuare 'l'Ordine di cattura popolare', un documento nel quale si invitano i cittadini ad arrestare tutti i parlamentari e gli esponenti del governo e il presidente della Repubblica.

08:29Corea Nord: nuovo test missilistico, fallito

(ANSA) - PECHINO, 22 MAR - La Corea del Nord ha effettuato questa mattina un nuovo test missilistico, che i militari di Seul ritengono sia fallito. Il test ha coinvolto un vettore partito dalla costa orientale e si sarebbe risolto in un fallimento, secondo i militari di Seul. "La Corea del Nord ha lanciato un missile da un'area vicina alla base aerea di Wonsan, ma si ritiene che non sia riuscito", ha reso noto il ministero della Difesa in una nota. Al momento, sono ancora in corso le verifiche per accertare la tipologia del vettore usato, mentre non è esclusa la possibilità che il Nord proceda ad altre provocazioni con un secondo missile.

08:22Trump andrà al vertice Nato di Bruxelles

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Il presidente americano Donald Trump partecipera' al vertice della Nato che si terra' a Bruxelles il prossimo 25 maggio. Lo comunica la Casa Bianca, sottolineando che Trump ribadira' il ''forte impegno'' degli Stati Uniti nella Nato e ''discutera' temi centrali per l'alleanza, quali la condivisione della responsabilita' e il ruolo della Nato nella lotta al terrorismo''.

03:04No ai pc in volo, “Al Qaida lavora a esplosivo in batterie”

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Il divieto di tablet e laptop in cabina per i voli diretti negli Stati Uniti e provenienti da dieci aeroporti di otto paesi a maggioranza musulmana sarebbe stato deciso perché Al Qaida avrebbe perfezionato tecniche per nascondere esplosivo nelle batterie dei dispositivi elettronici. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali le informazioni di intelligence ottenute ''indicano che i gruppi terroristici continuano ad avere nel mirino l'aviazione commerciale'' e che il bando non e' una ''mossa politica''.

02:24E’ morto a 91 anni Alfredo Reichlin

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - E' morto ieri sera a 91 anni Alfredo Reichlin, partigiano, storico dirigente del Pci ed ex direttore de L'Unità. "La sua scomparsa lascia un vuoto profondo. Se ne va una delle personalità di maggiore spicco della sinistra italiana, un punto di riferimento per generazioni di donne e uomini impegnati nella cosa pubblica", afferma Matteo Renzi.

02:00Nato: vertice con Trump a Bruxelles il 25 maggio

(ANSA) - BRUXELLES, 22 MAR - Il vertice della Nato, il primo cui parteciperà il presidente americano Donald Trump, si terrà a Bruxelles il 25 maggio prossimo. Lo ha annunciato il segretario generale Jens Stoltenberg durante la sua visita a Washington. Nell'agenda del prossimo vertice straordinario - secondo quanto indicato dalla stessa Alleanza Atlantica - ci sarà l'adattamento della Nato alla nuova situazione della sicurezza compreso "il suo ruolo nella lotta al terrorismo e l'importanza di aumentare le spese per la difesa e la suddivisione degli oneri". Il 12 aprile - annuncia la Nato - Stoltenberg si incontrerà invece con Trump alla Casa Bianca per discutere la preparazione del vertice di fine maggio.

01:06Calcio: Roma, in estate tournee in Usa e sfida con Juventus

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Saranno ancora una volta gli Stati Uniti a ospitare la prossima tournèe estiva della Roma. I giallorossi, nel mese di luglio, voleranno infatti negli Usa per partecipare alla International Champions cup. Nell'ambito del torneo sfideranno il Paris Saint-Germain (19 luglio, città ancora da definire), il Tottenham (25 luglio, nella Red Bull arena a New York), infine la Juventus. Il match contro i bianconeri è in programma il 30 luglio al Gillette stadium a Foxborough, comune poco distante da Boston. "È un onore per noi tornare a partecipare alla International Champions assieme alle migliori squadre del mondo, in una competizione che è ormai divenuta un appuntamento di grande prestigio - le parole del presidente della Roma, James Pallotta -. Ci aspettano partite di grande livello in cornici di pubblico straordinarie. Per la Roma è un'opportunità per mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale: sono contento che potremo giocare negli Stati Uniti. Sarà un'occasione per rafforzare il legame con fan americani".