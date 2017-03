Ultima ora

11:53Omicidio pregiudicato Taranto: eseguite sei misure cautelari

(ANSA) - TARANTO, 22 MAR - Sei persone sono state arrestate dai carabinieri di Taranto con le accuse, a vario titolo, di concorso in omicidio premeditato aggravato, ricettazione, porto e detenzione in luogo pubblico di armi da sparo comuni e da guerra e favoreggiamento personale. Gli arresti, secondo quanto si è appreso, sarebbero in relazione all'omicidio di Francesco Galeandro, pregiudicato 47enne ucciso in agguato il 22 luglio dello scorso anno in una stradina alla periferia di Pulsano (Taranto), a pochi metri dalla sua abitazione.

11:37Abc, minaccia Isis dietro bando a pc e tablet sui voli

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Ci sarebbe la minaccia dell'Isis dietro la decisione americana di vietare pc e tablet sui voli diretti negli Stati Uniti e provenienti da dieci aeroporti di otto Paesi a maggioranza musulmana. Lo riferisce la Abc che cita fonti del governo americano secondo le quali le informazioni raccolte quest'anno dagli 007 sulla possibile presenza di esplosivi all'interno dei device sono ritenute "credibili" da Washington. Lo stesso allarme è stato riferito dalla Cnn, che ha però puntato il dito contro al Qaida.

11:26Basket: Nba, rush finale playoff, Golden State si conferma

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Vincono ancora in trasferta i Golden State Warrior e si consolidano al vertice della classifica in vista dei playoff della Nba. Stavolta ne ha hanno fatto le spese i Dallas Mavericks sconfitti 112-87, con Klay Thompson autore di 23 punti. Nella notte Nba si sono giocate altre 7 partite, fra le quali l'attesissimo derby di Los Angeles fra Clippers e Lakers, con questi ultimi usciti sconfitti per 133-109 in una partita senza storia. Ben 14 sono i punti messi a segno da DeMarcus Cousins nella vittoria dei Pelicans su Memphis per 95-82. Scintille e qualche cazzotto di troppo in campo fra Chicago Bulls e Toronto Raptors, la partita è stata vinta dai canadesi col punteggio di 122-120, a latere una mezza rissa in campo, animi troppo accesi e alla fine due espulsi, Ibaka e Lopez. Nelle altre gare San Antonio ha avuto la meglio su Minnesota 100-93 e continua la sua ricorsa ai vertici, mentre i Detroit Pistons a sorpresa sono caduti in trasferta contro la cenerentola del campionato i Nets 98-96 . (ANSA).

11:24‘Ndrangheta: arrestato boss faida San Luca Santo Vottari

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 22 MAR - Il boss Santo Vottari, 45 anni, ricercato dal 2007, è stato arrestato all'alba dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria in contrada Ricciolino di Benestare (Reggio Calabria). L'uomo era in un bunker realizzato all'interno di un edificio in cui i carabinieri avevano già scoperto 4 rifugi, e non ha opposto resistenza. Ritenuto al vertice dell'omonima cosca, è stato coinvolto nel processo per la faida di San Luca che vide contrapposte le famiglie Pelle-Vottari e Nirta Strangio e che culminò con la strage di Duisburg del Ferragosto 2017. L'uomo era stato accusato di essere uno degli organizzatori della strage di Natale del 2006 nella quale quattro persone, tra cui un bambino di 5 anni, rimasero ferite, e morì Maria Strangio, moglie di Gianluca Nirta, ritenuto uno dei capi dell'omonima cosca. Accusa dalla quale fu assolto. Fu condannato invece a 10 anni e 8 mesi per associazione mafiosa. L'uomo si era reso irreperibile già dal dicembre 2006 per paura di ritorsioni.

10:45Tennis: Miami, Bencic ko, Sara Errani al 2/o turno

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La tennista italiana Sara Errani ha passato il primo turno del "Miami Open", torneo Wta in corso sui campi in cemento della Florida. La romagnola, numero 102 del ranking mondiale -rientrata nel circuito a Indian Wells dopo lo stop per l'infortunio all'adduttore della coscia destra rimediato in Fed Cup- ha sconfitto per 6-3 4-6 6-3, dopo due ore e sei minuti di gioco, la svizzera Belinda Bencic, numero 135 del mondo, che si era aggiudicata entrambi i precedenti confronti diretti. Al secondo turno Errani troverà la cinese Shuai Zhang, 28enne di Tianjin, numero 33 del ranking: tra le due non ci sono precedenti. Entrerà in gara direttamente al 2/o turno, invece, Roberta Vinci, numero 30 del mondo, che se la vedrà con la vincente del match tra la 15enne statunitense Amanda Anisimova, numero 512 Wta e in gara grazie a una wild card, e una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Nelle qualificazioni Francesca Schiavone è stata battuta 6-3 6-0 dalla giapponese Kurumi Nara. (ANSA).

10:42Corea Nord: convocata sessione parlamentare per 11 aprile

(ANSA) - PECHINO, 22 MAR - La Corea del Nord terrà l'11 aprile la sessione parlamentare annuale: l'agenzia ufficiale Kcna non ha fornito nel suo breve dispaccio i temi in agenda dell'evento che si tiene solitamente ad aprile, ma che nel 2016 slittò a giugno, un mese dopo il primo congresso in 36 anni del Partito dei Lavoratori in cui il leader Kim Jong-un diventò "presidente". L'attenzione degli osservatori è rivolta ai possibili cambi relativi allo sviluppo di piani nucleari e missilistici, alle riforme economiche e alle possibili nomine di vertice. L'ultima Assemblea suprema del popolo modificò, tra le altre cose, la Costituzione per avviare la ristrutturazione della Commissione nazionale di difesa, l'organo istituzionale di più alto livello, proprio per poter affidare formalmente a Kim la presidenza.

10:02Droga: Polizia arresta a Milano pusher della cocaina ‘vip’

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 22 MAR - La Polizia ha catturato a Milano un uomo di 38 anni, Mustapha Jammoua, di nazionalità marocchina, pusher di droga da 'vip' in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Modena. L'uomo era latitante da un mese, quando gli agenti avevano eseguito a Reggio Emilia, Modena e Milano, nell'ambito di un'indagine coordinata dal pm modenese Marco Niccolini, due misure cautelari in carcere e avevano sequestrato due auto. Jammoua era, secondo la Mobile reggiana, fornitore di cocaina con un grado di purezza di oltre il 90%, proveniente dal Sud America. Il 21 ottobre 2015 a Modena gli stessi investigatori avevano arrestato un altro straniero, monitorato perchè ritenuto molto attivo nello smercio di rilevanti quantitativi di cocaina quasi pura a Reggio, con mezzo kg di stupefacente appena acquistato da Jammoua. La droga, proprio per l'alto grado di purezza, aveva costi molto alti ed era destinata a un mercato 'di nicchia', alternativo a quello della droga 'di strada'. (ANSA).