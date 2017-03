Pubblicato il 22 marzo 2017 da redazione

CARACAS – I risultati dell’ottava giornata del Torneo Apertura hanno rimescolato un po’ la situazione in vetta alla classifica: il Lara non é piú leader in solitario dopo il pesante ko (4-1) subito a San Cristobal contro il Deportivo Táchira. I rossoneri sono coscienti di aver perso dei punti importanti su un campo difficile come quello di Pueblo Nuevo.

L’italo-venezuelano Riccardo Andreutti, analizza questa sconfitta etichettandola come una lezione per non comettere gli stessi errori in futuro. “Le sconfitte sono parte del gioco. Avevamo iniziato nel migliore dei modi la gara, però errori puntuali hanno condizionato la nostra gara. Non siamo riusciti a sbloccare la gara e trovare il gol durante il primo tempo, e questo ci ha condizionato. L’avversario con il passare dei minuti é cresciuto, ed ha saputo approfittarne. L’importante é che i nostri ragazzi non si siano tirati indietro ed abbiano continuato a lottare” ha dichiarato a fine gara Andreutti.

Per i larensi, la gara si é messa subito in salita con il gol dopo appena 10 minuti di Victor Aquino. Per questa gara, mister Leo González ha dovuto fare a meno di due pezzi fondamentali come Luis Curiel e l’italo-venezuelano Gabriel Cichero, entrambi out per infortunio.

Riccardo Andreutti ha commentato che il Deportivo Táchira é stato il giusto vincitore. “I nostri avversari hanno vinto meritatamente. A volte diventa positiva anche una sconfitta perché riesci a verdere cose che prima erano impercettibili. L’importante é che questa squadra ancora ci crede, si mantiene compatta ed é fiduciosa nel progetto”.

Qualcuno potrebbe pensare che dopo una sconfitta come quella di San Cristóbal si dovrebbe cambiare il modo di preparare le gare, ma il centrocampista di origine italiana non la pensa cosí. “Non dobbiamo cambiare i nostri schemi di gioco, semplicemente é stata una giornata storta quando non prendi le decisioni giuste”.

Domenica, il match di Ricardo Andreutti é durato appena 45 minuti, il suo posto é stato preso da Lenimger Bolívar.

Voltata la pagina di Pueblo Nuevo, in concomitanza con la sosta delle nazionali, il Deportivo Lara avrá 15 giorni di tempo per preparare la prossima sfida del Torneo Apertura. I rossoneri scenderanno nuovamente in campo il prossimo 2 aprile, quel giorno a Barquisimeto affronteranno l’Atlético Venezuela.

(Fioravante De Simone)