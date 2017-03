Ultima ora

14:11Piemonte: firme false Pd, Tar aggiorna udienza al 19 aprile

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - E' stato aggiornato al 19 aprile il nuovo troncone del procedimento amministrativo, davanti al Tar del Piemonte, sulla vicenda delle false firme del Pd alle ultime elezioni regionali. All'apertura dell'udienza di oggi, il presidente Domenico Giordano, ha esposto le problematiche giuridiche della questione, affermando che "si tratta di temi molto complessi" e invitando gli avvocati a presentare delle memorie su una serie di argomenti che lui stesso ha indicato. Questo filone si innesta sui "motivi aggiunti" presentati dall'esponente leghista Patrizia Borgarello dopo la sentenza con cui il tribunale penale di Torino, nell'accogliere i patteggiamenti di funzionari e attivisti del Pd, lo scorso anno aveva certificato la falsità di alcuni moduli di raccolta delle firme. (ANSA).

14:11Bossi presente a cerimonia Trattati Ue, Lega fuori

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Umberto Bossi ha partecipato nell'Aula di Montecitorio alla cerimonia per i Trattati di Roma. Il senatur è entrato nell'Emiciclo mentre parlava la presidente della Camera Laura Boldrini e si è accomodato al posto che gli è stato lasciato libero da Gianfranco Chiarelli (Cor): quello a cui Bossi normalmente si siede era, infatti, occupato. La Lega aveva annunciato la sua assenza e un contemporaneo sit-in davanti Montecitorio.

14:05Mattarella, no al ritorno delle sovranità nazionali

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Nessun Paese europeo può garantire, da solo, la effettiva indipendenza delle proprie scelte. Nessun ritorno alle sovranità nazionali potrà garantire ai cittadini europei pace, sicurezza, benessere e prosperità, perché nessun Paese europeo, da solo, potrà mai affacciarsi sulla scena internazionale con la pretesa di influire sugli eventi, considerate le proprie dimensioni e la scala dei problemi". Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, parlando alla Camera.

14:04Calcio: in Spagna sicuri, Mbappé già pronto per il Real

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Copertine unificate, in Spagna, per i quotidiani "Marca" e "As", folgorati da Kylian Mbappé, l'attaccante 18enne fra i protagonisti della qualificazione del Monaco ai quarti di Champions League, la settimana scorsa, ai danni del Manchester City: secondo le due testate sportive, il giovane francese di origini camerunesi sarà una delle perle più contese del prossimo calciomercato e, in particolare, avrebbe già i requisiti per divenire un "galactico", un uomo da Real Madrid. "As" rivela anche che il presidente merengue Florentino Perez era nel Principato nel giorno della gara fra Monaco e City. C'è attesa, peraltro, in entrambi i Paesi a cavallo dei Pirenei, per l'amichevole Francia-Spagna di martedì, altra vetrina internazionale per Mbappé. Naturalmente, sulle orme del giocatore non mancherà la concorrenza, come ad esempio quella del Psg che, secondo "Le Parisien", avrebbe pronti 80 milioni di euro. Mentre il Monaco, che lo ha sotto contratto fino al 2019, tenterà il tutto per tutto per un prolungamento.

14:04Ue: Mattarella, la riforma dei Trattati è ineludibile

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Le prove alle quali l'Unione Europea è chiamata a tenere testa - oltre a quella finanziaria e a quella migratoria, quelle ai confini orientale e mediterraneo dell'Unione e l'offensiva terroristica - pongono con forza l'esigenza di rilanciare la sfida per una riforma dei Trattati; ineludibile, come ha osservato il rapporto del Comitato dei saggi presentato nei giorni scorsi alla Presidenza della Camera". E' quanto chiede il presidente Mattarella parlando a Montecitorio in occasione dei 60 anni dei Trattati di Roma.

13:51Mattarella, fata la Ue ora si debbono fare gli europei

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Capovolgendo l'espressione attribuita a Massimo d'Azeglio verrebbe da dire: "Fatti gli europei è ora necessario fare l'Europa". Sono le persone, infatti, particolarmente i giovani, che già vivono l'Europa, ad essere la garanzia della irreversibilità della sua integrazione. Verso di essi vanno diretti l'attenzione e l'impegno dell'Unione". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla seduta congiunta delle Camere in occasione del 60/o anniversario dei Trattati di Roma.

13:49Bruxelles: Nazionale Belgio ricorda stragi,non dimentichiamo

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Un minuto di silenzio prima dell'inizio della nostra sessione d'allenamento. Perché il 22/03/16 non può mai essere dimenticato". E' il messaggio che appare sulla bacheca del profilo Facebook ufficiale dei 'Diavoli rossi', come sono soprannominati i giocatori della Nazionale belga, radunati da qualche giorno per preparare la partita contro la Grecia, valida per il Girone H di qualificazione ai Mondiali in Russia dell'anno prossimo, e in programma sabato alle 20,45. Attualmente la classifica del raggruppamento è guidata proprio dalla squadra belga del ct Roberto Martinez, che ha sostituito in panchina Marc Wilmots dopo l'Europeo in Francia dell'anno scorso, con 12 punti e due lunghezze di vantaggio proprio sulla Grecia. Anche la Nazionale ha dunque voluto commemorare le vittime degli attentati di un anno fa che sconvolsero Bruxelles e il resto del mondo. Il Belgio svolge la preparazione nel Belgian football centre, a Tubize, a 25 chilometri dalla capitale Bruxelles. (ANSA).