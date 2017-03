Ultima ora

16:20Isis: summit coalizione a Washington, presente Alfano

(ANSA) - WASHINGTON, 22 MAR - Si apre oggi a Washington tra misure di sicurezza eccezionali il summit della coalizione globale anti Isis guidata dagli Stati Uniti, con la partecipazione di 68 tra Paesi e organizzazioni internazionali. L'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri Angelino Alfano, che richiamerà l'attenzione sulla priorità della Libia. Interverrà anche il capo della diplomazia europea Federica Mogherini. Il vertice sarà aperto dal segretario di stato Rex Tillerson e dal premier iracheno Haider al-Abadi. Presente anche il capo del Pentagono James Mattis. L'obiettivo e' fare il punto sull'offensiva contro l'Isis e discutere come rafforzare la campagna contro il Califfato, accelerando anche la liberazione di Mosul.

16:15Alaska, orsi di nuovo a rischio

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Gli orsi e le volpi dell'Alaska sono di nuovo in pericolo. Il Congresso ha approvato un progetto che, smantellando le norme dell'era Obama, consente la caccia di orsi, volpi e altri predatori anche nei parchi nazionali, aprendo di fatto anche alla possibilità di sparare agli animali dagli aerei e ai cuccioli nelle loro tane. Il progetto arriva ora sul tavolo del presidente Donald Trump per la firma che lo trasformerà in legge. La norma dell'era Obama sulla caccia in Alaska era stata criticata come una violazione dei diritti di un singolo stato da parte del governo federale.

16:12Kiev vieta ingresso a cantante russa per Eurovision

(ANSA) - MOSCA, 22 MAR - Kiev ha deciso di vietare l'ingresso in Ucraina per tre anni a Yulia Samoilova, la cantante pop disabile nominata dal 'Primo Canale' rappresentante della Russia all'Eurovision, che si terrà a maggio proprio nella capitale ucraina. Lo riporta il network '112' che cita la portavoce dell'SBU, i servizi di sicurezza ucraini. Samoilova è 'colpevole' di aver cantato in Crimea nel 2015 e di essersi recata nella penisola senza le necessarie autorizzazioni emesse da Kiev. Il ministro degli Esteri ucraino, Pavel Klimkin, aveva definito una "provocazione" la scelta di candidare la cantante pop disabile Yulia Samoilova come rappresentante della Russia all'Eurovision. "L'SBU sta facendo un controllo, c'è la denuncia (sulla visita della Samoilova in Crimea nel giugno del 2015, ndr) e ritengo che la legge debba essere unica per tutti", aveva dichiarato.

16:02Siria: forze Usa oltre le linee Isis a Raqqa

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 MAR - Le forze americane schierate oggi sul fronte di Raqqa, in Siria, sono state trasportate in elicottero oltre le linee dell'Isis insieme a miliziani curdi loro alleati. Lo affermano le cosiddette Forze democratiche siriane (Sdf), a predominanza curda, citate dall'agenzia Ap. Le forze americane e curde sarebbero state schierate nelle vicinanze della località di Tabqa, sull'Eufrate. L'organizzazione di attivisti 'Raqqa viene massacrata in silenzio' afferma che nell'operazione sono impegnati 500 soldati americani e miliziani curdi.

15:47Morto in gita: legale genitori a gip, indagare su 6 ragazzi

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Il legale dei genitori di Domenico Maurantonio, lo studente padovano di 19 anni che il 10 maggio 2015 precipitò dal quinto piano dell'hotel dove alloggiava insieme ai suoi compagni di classe, in gita a Milano per l'Expo, hanno indicato nella loro istanza di opposizione all'archiviazione 6 ragazzi come presunti responsabili. E' emerso dall'udienza a porte chiuse davanti al gip di Milano Paolo Guidi, che dovrà decidere se archiviare l'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti, come chiesto dalla Procura, secondo la quale si trattò di un "fatto accidentale", disporre nuove indagini o un'imputazione coatta. Per i pm Alberto Nobili e Giancarla Serafini, che hanno insistito nella richiesta di archiviazione, il giovane era solo quando cadde probabilmente per un capogiro. Il legale dei genitori, l'avvocato Eraldo Stefani, chiede invece che si compari un profilo genetico trovato sulla mano del ragazzo che, a detta del difensore, venne tenuto fuori dalla finestra per le gambe prima di precipitare.

15:45Calcio: Malagò, Agnelli deferito?Giustizia sportiva autonoma

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - "Il deferimento di Andrea Agnelli? La giustizia sportiva deve rimanere autonoma. È facoltà del procuratore portare avanti le sue istanze come è sacrosanto che il deferito esponga le sue opinioni e sia tutelato nel suo diritto alla difesa". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine del Forum dell'Economia Digitale 'Now is Next', organizzato al MiCo da Confindustria Giovani Imprenditori, sul deferimento del presidente della Juventus Andrea Agnelli nel procedimento relativo ai rapporti tra presunti boss della 'ndrangheta e la curva bianconera. "Io prendo atto della situazione - aggiunge Malagò -, sarei un pazzo ad andare oltre queste considerazioni".

15:43Calcio: Spagna, problema al polpaccio e Reina indisponibile

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Pepe Reina salterà le prossime due partite della Spagna, in programma contro Israele (qualificazioni mondiali) e Francia (amichevole), a causa di un fastidio muscolare al polpaccio. Il ct Julen Lopetegui ha pertanto convocato al suo posto per la prima volta il portiere dell'Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga, che si allena con la 'Roja' già da ieri. Reina è stato sottoposto ad accertamenti medici nella clinica Sanitas e nel pomeriggio si affiderà alle mani dei fisioterapisti della Nazionale spagnola, nel tentativo di recuperare la forma migliore. Contro Israele il portiere titolare sarà David De Gea, il secondo Sergio Rico del Siviglia. Domani la squadra partirà per Gijon, la città dove venerdì la Spagna affronterà Israele.