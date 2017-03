Ultima ora

18:23Trattati Roma: Zecca, moneta da collezione in argento

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Passa attraverso la rievocazione storica di due eventi di portata internazionale la seconda tranche di emissioni delle monete da collezione del 2017: il 60esimo anniversario della firma dei Trattati di Roma e i 400 anni dal completamento della Basilica di San Marco a Venezia, vero simbolo di quella che fu la grandezza della Serenissima. Il senso del cammino europeo intrapreso nel 1957 con la firma dei Trattati presso la sala degli Orazi e Curiazi, in Campidoglio, è raffigurato sui due lati di una moneta in argento, dal valore nominale di 5 euro, realizzata da Maria Carmela Colaneri, artista incisore della Zecca dello Stato. La moneta ha un diametro di 32 mm ed un peso di 18 grammi.

18:18Juve: Bindi, Agnelli e altri presidenti società in Antimafia

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "La disponibilità" a venire in Antimafia "è una disponibilità sua", del presidente della Juventus, Agnelli, "già acquisita. Noi abbiamo interpellato la società attraverso l'avvocato che ha esordito alla seduta della volta scorsa dicendo che sarà il presidente stesso a venire. Non sarà l'unico: il problema riguarda anche altre società e saranno chiamati qui altri presidenti di altre società con lo scopo di individuare insieme come uscire da una realtà innegabile". "Aver acquisito la disponibilità" di Agnelli a venire in Antimafia "fa onore a lui e rende ancora più evidente l'obiettivo del nostro lavoro". Così la presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi durante l'audizione del legale della Juve, Luigi Chiappero.

18:17Giovane incinta morta a Bologna, fu overdose di oppiacei

(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAR - Un'overdose da oppiacei. Questa la causa della morte di Jenni Galloni, la 25enne originaria di Bari incinta al quarto mese trovata nel suo letto il 28 novembre a Bologna, in un appartamento di via Brodolini, nella periferia della città. Lo hanno stabilito gli esami tossicologici disposti dal Pm Stefano Orsi. All'indomani della morte, la madre della ragazza aveva pubblicato sulla pagina Facebook della figlia la foto del cadavere, lanciando accuse: "Ora non la potete più toccare con le vostre sporche mani con le vostre false parole con i vostri plagi......non la potete piu' invitare a far festa ai rave....". La giovane era morta in un appartamento che condivideva da alcune settimane con tre studenti. Il fascicolo d'indagine per morte come conseguenza di altro reato è rimasto contro ignoti. La pagina Facebook nel frattempo non è più attiva. (ANSA).

18:09Bagnino abusò di bimba di 7 anni nel barese, condannato

(ANSA) -BARI, 22 MAR - Il Tribunale di Bari ha condannato alla pena di 4 anni di reclusione Holmer Esneider De Matteo, 27enne di origini colombiane residente a Mola di Bari, imputato per violenza sessuale su una bambina di 7 anni. I fatti contestati dalla magistratura barese risalgono a 14 agosto 2015 e sarebbero avvenuti in una struttura con piscina a Turi, dove l'uomo lavorava come bagnino.Stando al racconto della vittima, sentita in ascolto protetto e ritenuta credibile dal giudice, il 27enne l'avrebbe avvicinata mentre lei era da sola alla cassa dove si comprano i gelati ad aspettare la mamma che era andata a prendere posto a bordo piscina.L'avrebbe tirata per un braccio e poi convinta a seguirlo all'interno, abusando poi di lei. Alcuni giorni dopo la bimba avrebbe chiesto ai genitori di non frequentare più quella piscina e infine avrebbe raccontato loro quanto accaduto. Sono partite le indagini della Procura di Bari coordinate dal pm Fabio Buquicchio,che hanno accertato anche altri episodi precedenti di abusi sulla stessa minore.

18:02Maratona di Roma: Jelela e Zanardi a caccia di record

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La sfida al record femminile con l'etiope Koreen Jelela e la caccia al sesto successo di Alex Zanardi sono due dei punti forti della maratona di Roma, la cui 23/a edizione si correrà domenica 2 aprile. La 30enne Jelela vanta un personale di 2h22'43, 10 secondi sotto il record stabilito nel 2008 dalla russa Galina Bogomolova. Fitta la lista delle possibili contendenti, tra cui le connazionali Edesa Workenesh e Rahma Tusa, vincitrice del 2016. Per l'Italia, spicca il nome di Rosaria Console. Nell'handbike, dopo 5 successi, il pluricampione Zanardi tenterà di ritoccare ulteriormente il tempo con cui vinse lo scorso anno, 1h09'15. Tra i paralimpici, da segnalare anche il debutto nella Capitale per la cantante Annalisa Minetti, bronzo nei 1.500 a Londra 2012. Nella gara maschile, tra gli accreditati alla vittoria c'è la consueta pattuglia di etiopi e keniani; per gli azzurri, il campione italiano in carica Ahmed Nasef. Il record del tracciato, 2h07'17, resiste dal 2009 ed è del keniano Benjiamin Kiptoo.

18:01Ue: Prodi, Dijsselbloem? Ho percepito senso invidia

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Le parole di Jeroen Dijsselbloem? "Ho percepito un senso di invidia..." Così, con una battuta, l'ex premier ed ex presidente della commissione Ue Romano Prodi, uscendo da Montecitorio, risponde ai cronisti che gli chiedono un commento sulle affermazione del presidente dell'Eurogruppo, critico con i Paesi del Sud Europa che, a suo parere, spendono i soldi Ue in alcool e donne.

17:51Deraglia un treno italiano in Svizzera

(ANSA) - GINEVRA, 22 MAR - Un treno italiano, l'Eurocity 158, è deragliato in Svizzera a Lucerna. I passeggeri, riferisce la polizia svizzera, sono intrappolati, alcune decine sono stati evacuati. Ci sono alcuni feriti. A bordo del treno, partito da Milano, ci sono circa 160 persone.