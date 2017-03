Ultima ora

20:14Trans in Cie Brindisi: ‘sono da tre giorni in isolamento’

(ANSA) - BARI, 22 MAR - Dopo le "minacce di morte ricevute da alcuni uomini trattenuti" nel Cie di Restinco (Brindisi) nei giorni scorsi, la transgender brasiliana Adriana è stata posta "da tre giorni in isolamento, all'interno di una cella di sicurezza dello stesso Centro identificazione ed espulsione, dove è sempre sorvegliata da una guardia". Adriana ne ha parlato oggi con l'ANSA precisando che "tutto lo staff del Cie, e anche le forze dell'Ordine, stanno facendo il possibile per farle vivere al meglio questo brutto momento". E spiega di trovarsi in una "cella di sicurezza dove, di solito, viene messo chi ha malattie infettive, vicino agli uffici del personale del Cie". Ma, rileva, "anche se la porta della mia cella è sempre aperta, sono comunque in un carcere senza aver commesso alcun reato e non ce la faccio più". Adriana si trova nel Cie di Restinco dallo scorso 24 gennaio perché, avendo perso il lavoro dopo 17 anni che vive in Italia, non ha riottenuto il permesso di soggiorno.

20:11Spending review:Nuoro chiede a Stato restituzione fondi 2013

(ANSA) - NUORO, 22 MAR - Il Comune di Nuoro ha dato mandato agli uffici competenti di inoltrare un'ordinanza di ingiunzione ai ministeri dell'Economia e delle finanze (Mef) e dell'Interno, con la quale si intima allo Stato la restituzione delle somme indebitamente tagliate nel 2013 (circa 1,720 milioni di euro) dal decreto sulla Spending Review che decurtò i trasferimenti dallo Stato agli enti locali. Decreto poi dichiarato illegittimo da una sentenza della Corte Costituzionale nel 2016. La richiesta per ottenere il rimborso è stata presentata dal Comune il 3 febbraio scorso, ma non ha avuto risposta e così dopo 30 giorni l'ente ha predisposto l'ordinanza di ingiunzione. "E' un atto di forza che non ha precedenti in tutta Italia - ha detto il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu - poiché intima al Governo il pagamento delle somme dovute. Sono soldi dei cittadini nuoresi ed è giusto che tornino nelle casse del Comune". "Il provvedimento è ispirato dal principio costituzionale che mette gli organi dello Stato, Governo, Regioni ed enti locali, sullo stesso piano e non uno subordinato all'altro. La nostra è un'azione doverosa: non possiamo chiedere al cittadino di essere ligio al dovere di contribuente se poi non adottiamo lo stesso principio con chi è in credito col comune per grosse cifre". (ANSA).

20:09Violenza sessuale: abusi su 12enne, arrestato il patrigno

(ANSA) - PAVIA, 22 MAR - La squadra mobile di Pavia ha arrestato un cittadino straniero di 34 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della sua attuale compagna, con abusi iniziati quando aveva 4 anni. La minorenne (anche lei straniera) si trova ricoverata nel reparto di Pediatria del Policlinico San Matteo di Pavia dallo scorso 16 marzo. Visitandola, i medici hanno riscontrato in lei inequivocabili segni clinici di violenza sessuale. La ragazzina, ascoltata dalla polizia, ha ricostruito le violenze che avrebbe subito dal patrigno e ha riferito dei frequenti maltrattamenti che l'uomo riserverebbe anche a sua madre, una donna di 30 anni. La squadra mobile ha quindi sottoposto a fermo il 34enne, accusato di violenza sessuale ai danni della ragazza e di maltrattamenti verso la compagna. Oggi si è tenuta l'udienza di convalida e il Gip ha confermato la misura cautelare. Il patrigno ha ammesso parzialmente le contestazioni a suo carico.

20:08Bomba a mano inerte in pacco per aereo verso Usa

(ANSA) - CATANIA, 22 MAR - Una bomba a mano, inerte ma carica di esplosivo, e una cartucciera con proiettili vuoti, sono stati trovati in un pacco postale che stava per essere caricato in un volo misto, merci e passeggeri, diretto a Roma Fiumicino. Il plico, scoperto da personale della sicurezza della Sac, proveniva dalla base Usa di Sigonella ed era stato consegnato al Terminal merci dello scalo Fontanarossa da uno spedizioniere. A spedire il plico, con destinazione a casa sua negli Stati Uniti, sarebbe stato un militare della base Usa di Sigonella.

19:54Studente Erasmus morto a Valencia, probabile suicidio

(ANSA) - FERMO, 22 MAR - E' l'ipotesi del suicidio lo scenario ritenuto più probabile da fonti qualificate relativamente al decesso dello studente universitario di 24 anni di Fermo, trovato morto nella stanza di un appartamento nel centro di Valencia dove stava trascorrendo il periodo di studio del programma Erasmus. A scoprire il corpo, sono stati i suoi due coinquilini, anche loro studenti: al momento del fatto in casa non c'era nessuno e non si sono segni di effrazione alla porta. Il giovane aveva un coltello piantato nel petto, ma dovrebbe trattarsi di una ferita autoinflitta. La salma è stata sottoposta oggi ad autopsia, su disposizione della magistratura spagnola. I familiari del 24enne sono già arrivati in Spagna. Profondo cordoglio a Fermo, dove la famiglia è ben conosciuta e dove il giovane aveva molti amici, ma è lutto anche per l'Università Politecnica di Valencia.

19:52Volantini anonimi contro vescovo Nuoro, solidarietà chiesa

(ANSA) - NUORO, 22 MAR - Un volantino con insulti e calunnie contro il vescovo di Nuoro, Mosè Marcia, in cui si chiedono anche le sue dimissioni, è arrivato in modo anonimo nei giorni scorsi ad alcune parrocchie della città. Si tratta di un nuovo attacco al prelato che, dal 2014, viene preso di mira assieme ad alcuni sacerdoti, con comunicati anonimi che criticano la sua gestione pastorale e lo invitano a prendere le distanze da alcune persone che, nella chiesa nuorese, lo affiancano. Contro le accuse anonime hanno preso posizione sacerdoti e fedeli con una lettera pubblicata dal settimanale diocesano L'Ortobene, nella quale esprimono vicinanza e solidarietà al loro vescovo. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine. "La Chiesa di Nuoro si stringe in preghiera attorno al suo vescovo - hanno scritto sacerdoti e fedeli - ed esprime indignazione per il nuovo vigliacco attacco condotto da loschi personaggi contro mons. Mosè Marcìa e alcuni sacerdoti. Nulla e nessuno può giustificare tanto accanimento". "Dietro i muretti a secco - prosegue la lettera - ci sono solo beceri figuri satanici capaci di strisciare nel buio con l'unico scopo di danneggiare la Chiesa perché, accanendosi contro il vescovo e alcuni sacerdoti, tutta la Chiesa nuorese viene e si sente colpita. Siamo sicuri che l'azione di pochi personaggi finirà solo per rafforzare l'opera evangelizzatrice del nostro vescovo e di tutta la Chiesa nuorese". (ANSA).

19:47Migranti:nuovi arrivi hub padovano,sindaco’pronti barricate’

(ANSA) - PADOVA, 22 MAR - Quindici nuovi migranti si aggiungono ai circa 800 ospiti del Cpa nell'ex base di San Siro a Bagnoli (Padova), dove due giorni fa è stato arrestato il nigeriano di 27 anni accusato della tentata violenza ad una donna del posto. "Questa è una beffa - afferma il sindaco Roberto Milan - Ne ho avuto conferma dalla Prefettura di Padova, si tratta di 15 persone giunte con gli ultimi sbarchi. A questo punto siamo pronti alle barricate". "E questo - prosegue - poche ore dopo che il ministro Minniti, nell'incontro di ieri a Padova ci aveva rassicurato che i numeri sarebbero stati ridotti". Il responsabile del Viminale ha poi contattato il sindaco di Bagnoli: "mi ha chiamato al telefono, scusandosi" ha detto Milan, aggiungendo che "questa scelta infelice è stata fatta dalla Prefettura di Padova". In serata il prefetto di Padova, Franceschelli, ha spiegato che i 15 erano già in viaggio, partiti due giorni fa dalla Sicilia, e saranno spostati già stasera in strutture di accoglienza diffusa.