Ultima ora

22:13Calcio: Uefa ufficializza, 4 italiane in Champions dal 2018

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Dalla stagione 2018-'19 l'Italia avrà quattro posti nella fase a gironi della Champions League. L'ufficialità è arrivata dalla Uefa. Spagna, Germania, Inghilterra e Italia si sono confermate ai primi quattro posti del ranking per federazioni, indipendentemente da ciò che accadrà nei quarti del torneo in corso ed a prescindere dall'esito di Champions ed Europa League.

22:09Attacco Londra: Trump garantisce pieno sostegno a May

(ANSA) - WASHINGTON, 22 MAR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con la primo ministro britannico Theresa May oggi dopo l'attacco presso il parlamento a Londra a garantito "piena collaborazione e sostegno del Governo Usa nella risposta all'attacco e per portare i responsabili davanti alla giustizia". Trump ha offerto le sue "condoglianze al Regno Unito e ha lodato l'efficacia nella reazione delle forze dell'ordine e dei servizi di soccorso".

22:05In Francia un’agenzia anticorruzione

(ANSA) - PARIGI, 22 MAR - Verrà inaugurata domani a Parigi l'agenzia francese anticorruzione. All'evento, partecipa il presidente Francois Hollande, insieme con il ministro della Giustizia, Jean-Jacques Urvoas e il ministro dell'Economia, Michel Sapin.

22:00Attacco Londra: 4 morti e 20 feriti

(ANSA) - LONDRA, 22 MAR - Sono quattro i morti nell'attacco contro il parlamento di Londra. Lo ha annunciato Scotland Yard. Tra le vittime l'assalitore, un agente e una donna. Non ci sono particolare sulla quarta vittima. I feriti sono venti.

21:54Straniera aggredita e ferita con coltello a Gualdo Tadino

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 22 MAR - Una straniera di origine africana è stata aggredita e ferita con un coltello da cucina da un uomo, al quale era stata in passato legata sentimentalmente. L'episodio è avvenuto in strada a Gualdo Tadino e per ricostruire quanto accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri. La donna è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Secondo le prime informazioni ha riportato ferite al volto e alle mani ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Subito bloccato dai carabinieri l'uomo, suo connazionale, la posizione del quale è ora al vaglio dei militari. (ANSA).

21:38Migranti: rissa in Cara Bari, tre feriti a coltellate

(ANSA) - BARI, 22 MAR - Due migranti sono rimasti feriti in modo grave con coltellate nel corso di una rissa per futili motivi avvenuta nel tardo pomeriggio nel Cara di Bari. Uno è stato colpito da un fendente alla spalla, un altro alla zona lombare, l'altro migrante avrebbe una ferita lacero-contusa alla testa. Un quarto uomo ha solo delle escoriazioni. I feriti sono stati condotti al Policlinico, all'ospedale San Paolo e nel nosocomio di Bitonto (Bari): due sono codice rosso, due in codice giallo. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

21:35Offensiva anti-aborto in Senato Texas

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Offensiva anti-aborto in Texas. Il senato dello Stato ha approvato due leggi restrittive: la prima impedisce ai genitori di fare causa ai medici se questi nascondono gravi malformazioni del feto; la seconda obbliga i medici di assicurarsi della morte del feto prima di rimuoverlo. I due provvedimenti sono stati presentati dai repubblicani e sono passati a larga maggioranza. Molte le proteste da parte delle associazioni per i diritti delle donne, secondo le quali le due leggi incoraggeranno il personale medico a negare informazioni necessarie ai genitori.