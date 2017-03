Ultima ora

22:18Milan: arrivati 20 mln, resto caparra atteso entro venerdì

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Sarebbero arrivati nelle casse di Fininvest 20 dei 100 milioni di euro della terza caparra che i cinesi di Sino-Europe Sports devono pagare per ottenere una nuova proroga del closing per l'acquisto del Milan. Secondo quanto filtra, due sono le ricostruzioni della vicenda. La società cinese di Li Yonghong si starebbe muovendo con più di una banca per completare il pagamento di questa terza caparra da 100 milioni di euro e questo bonifico sarebbe avvenuto con tempistiche diverse da quello da 80 milioni di euro, atteso fra domani e venerdì. Oppure Ses si sarebbe affidata a un unico istituto finanziario che ha deliberato i bonifici in momenti diversi.

22:16Calcio: Spalletti a cena con Pallotta, il contratto nel menù

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il presidente della Roma James Pallota si trova in questo momento a cena col tecnico toscano Luciano Spalletti, appena rientrato nella capitale dopo due giorni in Toscana. All'incontro, in un ristorante non distante dall'albergo che ospita Pallotta, è presente anche il dg Mauro Baldissoni. I due si erano già incontrati a Trigoria prima della partita col Sassuolo, ma non avevano approfondito i discorsi sul futuro e sul rinnovo del contratto dell'allenatore.

22:13Calcio: Uefa ufficializza, 4 italiane in Champions dal 2018

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Dalla stagione 2018-'19 l'Italia avrà quattro posti nella fase a gironi della Champions League. L'ufficialità è arrivata dalla Uefa. Spagna, Germania, Inghilterra e Italia si sono confermate ai primi quattro posti del ranking per federazioni, indipendentemente da ciò che accadrà nei quarti del torneo in corso ed a prescindere dall'esito di Champions ed Europa League.

22:09Attacco Londra: Trump garantisce pieno sostegno a May

(ANSA) - WASHINGTON, 22 MAR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con la primo ministro britannico Theresa May oggi dopo l'attacco presso il parlamento a Londra a garantito "piena collaborazione e sostegno del Governo Usa nella risposta all'attacco e per portare i responsabili davanti alla giustizia". Trump ha offerto le sue "condoglianze al Regno Unito e ha lodato l'efficacia nella reazione delle forze dell'ordine e dei servizi di soccorso".

22:05In Francia un’agenzia anticorruzione

(ANSA) - PARIGI, 22 MAR - Verrà inaugurata domani a Parigi l'agenzia francese anticorruzione. All'evento, partecipa il presidente Francois Hollande, insieme con il ministro della Giustizia, Jean-Jacques Urvoas e il ministro dell'Economia, Michel Sapin.

22:00Attacco Londra: 4 morti e 20 feriti

(ANSA) - LONDRA, 22 MAR - Sono quattro i morti nell'attacco contro il parlamento di Londra. Lo ha annunciato Scotland Yard. Tra le vittime l'assalitore, un agente e una donna. Non ci sono particolare sulla quarta vittima. I feriti sono venti.

21:54Straniera aggredita e ferita con coltello a Gualdo Tadino

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 22 MAR - Una straniera di origine africana è stata aggredita e ferita con un coltello da cucina da un uomo, al quale era stata in passato legata sentimentalmente. L'episodio è avvenuto in strada a Gualdo Tadino e per ricostruire quanto accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri. La donna è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Secondo le prime informazioni ha riportato ferite al volto e alle mani ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Subito bloccato dai carabinieri l'uomo, suo connazionale, la posizione del quale è ora al vaglio dei militari. (ANSA).