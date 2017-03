Ultima ora

19:42Terrorismo: Minniti firma espulsione tunisino

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, è stata eseguita oggi un'espulsione per motivi di sicurezza dello Stato. Si tratta di un 36enne cittadino tunisino, residente a Cinisello Balsamo (Mi), fermato a seguito dell'operazione Da'Wa eseguita dalla Polizia Postale di Perugia su estremisti islamici attivi nel diffondere sul web scritti di propaganda jihadista e sostegno all'Isis. Salgono così a 157 gli estremisti espulsi dal gennaio 2015 ad oggi, 25 nel 2017.

19:41Anversa: tv, assalitore ubriaco, stupefacenti in auto

(ANSA) - BRUXELLES, 23 MAR - Secondo la tv belga Rtbf era ubriaco l'uomo fermato dalla polizia ad Anversa dopo aver imboccato con l'auto la strada pedonale ad altissima velocità. Tutt'ora il suo stato è tale che non può essere ancora interrogato. L'uomo, Mohamed R., non era noto né ai servizi belgi e né catalogato come terrorista per quelli francesi, già consultati dai belgi. Nella sua auto c'erano stupefacenti. Secondo le informazioni raccolte dalla tv, sarebbe legato al traffico di droga, che spiegherebbe la sua presenza ad Anversa.

19:27Sassuolo: Squinzi, con 40-50 milioni Berardi parte

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Se potessi scegliere da solo, senza tener conto di nessun altro, Berardi lo terrei e ne farei una bandiera del Sassuolo, di un Sassuolo che diventi una delle squadre top di vertice in Italia. Questo sarebbe il mio desiderio, il mio sogno". Così Giorgio Squinzi, patron del club neroverde, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, in merito al futuro dell'attaccante. "Poi evidentemente c'è una realtà che può essere anche diversa, come ha dichiarato anche il nostro direttore generale Carnevali, se arriva qualcuno con 40-50 milioni sarebbe difficile dirgli di no" ha aggiunto. Squinzi ha affrontato anche il tema dell'allenatore, nel mirino di diversi club: "Di Francesco ha un contratto a lungo termine con noi e ha una grossa penale in caso volesse scioglierlo. E comunque non vedo una sua volontà di andarsene". Infine una battuta sul sofferto closing del Milan: "Da milanista sono diciamo un po'... sul disperato".

19:23Bruciore a occhi e naso, aule evacuate in liceo a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 23 MAR - Alcuni studenti di una classe prima del liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna hanno accusato bruciore agli occhi, al naso e difficoltà respiratorie in tarda mattinata. L'aula, assieme a quelle adiacenti, è stata evacuata. Quattro ragazze sono state visitate in ambulanza dal personale sanitario intervenuto. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono arrivati vigili del fuoco, polizia municipale e personale di Arpae e dei servizi igiene pubblica e medicina del lavoro dell'Ausl. Dai rilievi svolti nella scuola, al momento non sono emersi elementi utili per individuare la causa della possibile intossicazione. Un caso analogo è avvenuto, sempre in mattinata, in una scuola media a Riccione. (ANSA).

19:11Bersani, Pd come un bambino, tira volata a M5s

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Il Pd è diventato un bambino. Negli ultimi dieci giorni ha tirato la volata al M5s. E poi dicono a me che sto tirando la volata?! Questo non posso non dirlo. Io ho solo un'altra idea su come confrontarci con questa novità politica". Lo ha detto Pierluigi Bersani a Radio Radicale. "Non vogliono discutere nè con me, nè con nessuno", osserva. "Quello è un loro problema che dovranno pagare. Nel Pd devono sapere che non vogliamo fare nessuna alleanza, però vogliamo essere competitivi con il M5s. E se loro decidono di discutere, discutiamo". "L'alternativa del Pd è creare una torretta difensiva contro i cosiddetti populismi, che io preferisco chiamare demagogie. Con il suo modo di fare il Pd tira la volata a queste forze politiche".

19:10Trovati due residuati bellici in Mar Piccolo Taranto

(ANSA) - TARANTO, 23 MAR - I palombari di Comsubin, distaccati presso il Nucleo Sdai (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Taranto condurranno domani un'operazione subacquea nel Mar Piccolo di Taranto che permetterà di neutralizzare due ordigni esplosivi. A seguito di una segnalazione da parte della Guardia di Finanza sulla presenza di probabili ordigni esplosivi, gli uomini del Gruppo Operativo Subacquei si sono immersi identificando una bomba d'aereo da 250 lb e un proiettile da 105 mm, risalenti alla seconda guerra mondiale. Le operazioni più delicate verranno svolte in mattinata, quando gli operatori di Comsubin rimorchieranno a distanza di sicurezza gli ordigni fino a giungere in un'area sicura individuata dall' Autorità Marittima, dove saranno neutralizzati. I palombari della Marina Militare raccomandano a chiunque dovesse imbattersi in manufatti, con forme simili ad un ordigno o parti di esso, di non toccarli in alcun modo denunciandone il ritrovamento alla Capitaneria di Porto o alla stazione dei Carabinieri.(ANSA).

19:08Violenza donne: Ddl unitario, reato grave lesioni al volto

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Introdurre nel codice penale il reato di omicidio d'identità per sanzionare con pene molto pesanti, sino a 18 anni di carcere, chi è colpevole di lesione al volto con acido o fuoco. E' quanto si propone un disegno di legge sottoscritto dalle senatrici di tutti i gruppi, prima volta che accade in questa legislatura. Un'iniziativa apripista in Europa che punta a colmare, in tempi rapidi, il vuoto legislativo per regolare i casi di sfregio offerti dalla cronaca istituendo una nuova fattispecie un reato, posto tra le lesioni gravissime e l'omicidio. Un testo suggerito concretamente dalla tragica vicenda di Carla Caiazzo, anche lei presente alla presentazione del ddl, la donna data alle fiamme il 2 febbraio di un anno fa dall'ex compagno mentre era incinta. Proprio i suoi consulenti, l'avvocato Maurizio Zuccaro e la criminologa Virginia Caravolo, hanno collaborato concretamente con l'ufficio legislativo del gruppo Pd al Senato per la stesura del ddl.