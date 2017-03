Ultima ora

21:53Soldi in cambio della candidatura, assolto sindaco Valenzano

(ANSA) - BARI, 23 MAR - Il gup del Tribunale di Bari Giovanni Anglana ha assolto 'per non aver commesso il fatto' il sindaco di Valenzano, Antonio Lomoro, accusato in concorso con un consigliere comunale di aver indotto l'ex vicesindaco Francesca Ferri a pagare mille euro al mese in cambio della candidatura alle elezioni regionali in Puglia del maggio 2015. La sentenza è stata emessa al termine del processo con rito abbreviato in cui Ferri, che aveva fatto partire l'indagine con una denuncia, si era costituita parte civile. Il pm Claudio Pinto aveva chiesto per Lomoro, difeso dall'avv. Salvatore Campanelli, la condanna ad un anno e 4 mesi. Per la stessa vicenda sarà processato con rito ordinario dal prossimo 4 maggio il consigliere comunale Agostino Partipilo. Stando alla denuncia della presunta vittima, i due indagati l'avrebbero indotta "a consegnare loro indebitamente 1.020 euro mensili, corrispondente all'indennità percepita per la carica rivestita, non riuscendo nell'intento per rifiuto della stessa".

21:51Kiev, ucciso ex deputato nemico di Putin

(ANSA) - MOSCA, 23 MAR - L'ex deputato russo Denis Voronenkov, fuggito a Kiev lo scorso ottobre e oggi noto per essere un critico accanito di Vladimir Putin è rimasto ucciso nella capitale ucraina nel corso di una sparatoria. Kiev, per bocca del portavoce del ministero dell'Interno, lega l'esplosione del deposito di armi nella base di Balakliya all'uccisione di Voronenkov: una mossa coordinata di Mosca, "che sta apertamente conducendo contro di noi una guerra ibrida e strisciante". "Il suo omicidio", ha tuonato il presidente Petro Poroshenko, "è terrorismo di Stato da parte della Russia". Il Cremlino, dal canto suo, ha immediatamente definito "assurde" le accuse e il ministero degli Esteri si è anzi detto "sotto shock" per la morte. "Kiev deve trovare i colpevoli", ha detto la portavoce Maria Zakharova, che ha poi sottolineato di non ritenere comunque "affidabili" le indagini ucraine.

21:43Turchia: Erdogan, ‘referendum passerà con più del 52%’

(ANSAmed) - ISTANBUL, 23 MAR - Nel 2014 "il popolo ha eletto il presidente con il 52%. Adesso mi aspetto più del 52% dei sì" nel referendum sul presidenzialismo del 16 aprile in Turchia. Lo ha detto stasera il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante una lunga intervista in diretta tv, senza tuttavia fare riferimento ad alcun sondaggio.

21:28Volo interdetto su Norcia per vertice europeo

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Volo interdetto su Norcia, il 24 marzo, in occasione della visita del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, dell'Ufficio di presidenza e dei vertici dei Gruppi. La misura è stata adottata nel piano di sicurezza per garantire la sicurezza del vertice. Nel dispositivo di prevenzione e controllo del territorio saranno impegnati circa 300 uomini e donne di tutte le forze di polizia. Misure già in atto e operative finché i vertici del Parlamento europeo non lasceranno l'area. Nei controlli saranno impegnati anche un elicottero della polizia, unità cinofile, artificieri e altro personale specializzato. Bonifiche sono già state attuate in tutti i luoghi interessati per l'incontro e proseguiranno per la giornata del vertice. Controlli anche lungo le strade d'accesso all'area di Norcia dove tutti gli incroci sono presidiati. "Stiamo facendo e faremo tutto il necessario per garantire la sicurezza delle personalità presenti" ha sottolineato il questore di Perugia Francesco Messina.

21:20Sì Camera a decreto legge su ricostruzione post terremoto

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Con 201 voti favorevoli e 16 contrari,la Camera dei Deputati ha dato il via libera pomeriggio al decreto legge sul terremoto. Il provvedimento, che ora passa al Senato per la definitiva conversione in legge, va a modificare e integrare una serie di misure (già previste nei due precedenti Dl) a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 in Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche. Nella prima lettura alla Camera, in particolare nel corso dell'esame in Commissione, il testo del decreto è stato in più parti modificato, ed ora andrà all'esame del Senato dove l'Aula dovrebbe discuterlo dal 4 al 6 aprile. Nel decreto terremoto, che è stato approvato dalla Camera, ci sono anche i 47 milioni di euro risparmiati dal bilancio del 2016 da Montecitorio. L'importo risparmiato è stato versato nel bilancio dello Stato indicando però la destinazione e cioè il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

21:17Minacce a arbitro Massa: digos al lavoro su lettera anonima

(ANSA) - IMPERIA, 23 MAR - Proseguono le indagini della digos sulle minacce arrivate all'arbitro Davide Massa della sezione di Imperia per il rigore concesso alla Juve nell'ultimo minuto di recupero nella partita contro il Milan disputata il 10 marzo scorso a Torino e finita 2-1 per i bianconeri. Due le sponde d'indagine: la prima riguarda la telefonata anonima arrivata alla sezione Aia di Imperia durante la quale un uomo, italiano, ha proferito minacce di morte per Massa e la sua famiglia. La seconda invece riguarda una lettera anonima arrivata direttamente all'arbitro imperiese e per la quale Massa ha sporto denuncia. Su questa lettera secondo quanto appreso sarebbero state trovare impronte digitali. Non è escluso, anche se non è stato confermato ufficialmente dagli inquirenti, che ci sia già una persona iscritta nel registro degli indagati. L'ipotesi di reato è minacce gravi.

21:12Studente morto a Valencia: padre crede suicidio, dubbi madre

(ANSA) - ANCONA, 23 MAR - Rientra domani in Italia la salma di Giacomo Nicolai, lo studente fermano di 24 anni trovato morto con tre coltellate nel petto il 20 marzo a Valencia, dove frequentava l'Erasmus. Ma se il padre Stefano è ormai sicuro, come la polizia spagnola, che ''non c'è alcun giallo da alimentare, né questioni da porre o chiarezze da chiedere'', perché il figlio si è chiaramente tolto la vita, la madre, Erminia Fidanza, dice: ''Mio marito è convinto che Giacomo si sia ucciso: io meno. Sul corpo ci sono tre ferite da coltello, inferte con una lama di soli 7 cm: il primo colpo te lo puoi procurare, il secondo già mi pare difficile, ma il terzo...''. La signora non esclude di chiedere ''di rifare l' autopsia in Italia''. La procura di Fermo avrebbe aperto un fascicolo di indagine che, come da prassi quando un italiano muore all'estero, verrà trasferito alla procura di Roma. Fra le ipotesi anche quella che il ragazzo possa aver assunto una sostanza che l'ha spinto a un gesto estremo.