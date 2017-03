Ultima ora

11:21Israele: sondaggio, popolarità Netanyahu in netto calo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 MAR - La popolarità di Benyamin Netanyahu è in netto calo, secondo un sondaggio pubblicato oggi da Maariv, anche se egli resta tuttora l'esponente politico ritenuto più idoneo a svolgere la carica di primo ministro. Dal sondaggio emerge che il 59 per cento degli israeliani è insoddisfatto del suo operato. Alla domanda su quale leader politico sarebbe opportuno affidare la carica di premier, Netanyahu precede tutti con il 26 per cento dei consensi. Ma ancora il mese scorso - rileva Maariv - era sostenuto dal 34 per cento degli intervistati. Dunque il calo è sensibile, secondo il giornale. Oggi dietro a Netanyahu figurano il leader centrista Yair Lapid (15%), il laburista Isaac Herzog (6%) ed il nazionalista Naftali Bennett (5%).

11:21Droga per 3 milioni nascosta sotto le arance, un arresto

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Un autotrasportatore di Nola (Napoli) è stato arrestato dalla Gdf che ha scoperto a bordo del suo camion, nascosti sotto un carico di arance provenienti dalla spagna, otto quintali e mezzo di hashish. L'uomo, 38 anni, è stato fermato dai baschi verdi del comando provinciale di Napoli in prossimità della tangenziale di Napoli. Lo stupefacente sul mercato avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. (ANSA).

11:19F1: Australia, Raikkonen “non è stata giornata negativa”

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Per la Ferrari di Kimi Raikkonen buona prova in pista e quarto miglior tempo nelle seconde libere del gp d'Australia. Il pilota finlandese vede il bicchiere mezzo pieno dopo il primo assaggio del circuito di Melbourne dove domenica si disputerà il primo gran premio della stagione. "E' piuttosto difficile paragonare i test -ha detto Raikkonen ai microfoni di Sky sport- perché i gp sono molto diversi ma è sempre così quando arriviamo qui, troviamo il circuito molto scivoloso, totalmente diverso. Poteva essere una giornata tutto sommato più pulita e migliore, ma non è stata neanche negativa. Abbiamo fatto parecchie cose, abbiamo imparato e sappiamo dove migliorare. Ci siamo tolti di mezzo il primo giorno, facendo le cose giuste in ottica di domani, dove speriamo di poterci esprimere al 100%". (ANSA).

11:09Tredicenne violentato da undici minorenni

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Un ragazzino di 13 anni è stato costretto a subire violenza sessuale da parte di un gruppo di 11 minori, di cui tre non ancora quattordicenni. Il fatto è avvenuto a Giugliano, nel Napoletano. A ricostruire la vicenda sono stati i carabinieri della locale Compagnia, dopo la denuncia della mamma della vittima. Per otto presunti responsabili è disposto l'accompagnamento in comunità. Gli episodi di violenza sarebbero stati diversi: l'ultimo nel gennaio scorso.

11:05F1: Australia, Vettel “dobbiamo migliorare ancora”

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Contento, ma non troppo. Così il pilota della Ferrari Sebastian Vettel dopo le due sessioni di prove libere del gp d'Australia. Vettel ha chiuso col 2/o miglior tempo, dopo Lewis Hamilton. "Soddisfatto? Onestamente -ha dichiarato Vettel a Sky sport- non mi soffermo solo sul tempo. Nel complesso non sono molto contento del bilanciamento della macchina perché non è quello che voglio, non è male ma si può fare meglio". Quanto al passo di gara degli avversari e di Bottas in particolare, Vettel ha detto "non ho visto molto, non è giusto parlarne. C'è ancora molto lavoro davanti a noi ma siamo sempre stati realisti. Vedremo come andremo domani quando tutti mostreranno il loro potenziale, oggi è difficile parlare però non importa per noi. E' stata una giornata mista, questa mattina non è andata benissimo perché ho avuto un piccolo problema che mi ha tenuto fuori dalla sessione però il team sta lavorando bene, ci sono molte cose su cui possiamo migliorare". (ANSA).

10:54Truffe:bustarelle per fondi Ue, arrestato falso funzionario

(ANSA) - ROSSANO (COSENZA), 24 MAR - Spacciandosi per funzionario dell'Unione europea si faceva pagare la bustarella con la promessa di erogare finanziamenti comunitari a fondo perduto. Sergio Cottignoli, pensionato di 76 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari per truffa dai finanzieri della Compagnia di Rossano che hanno agito con il coordinamento della Procura di Castrovillari. L'indagine tra origine dalla denuncia di alcuni imprenditori i quali avevano riferito di avere avuto degli incontri con il sedicente funzionario dell'Ue presentatosi come addetto alla revisione dei progetti finalizzati ad ottenere risorse finanziarie. In particolare l'uomo ha chiesto denaro ad un imprenditore per "velocizzare" la pratica relativa al finanziamento della costruzione di un villaggio turistico sulla costa ionica cosentina. L'imprenditore ha consegnato un assegno, quale anticipo, di 48 mila euro al pensionato che poi è stato arrestato in flagranza. All'uomo sono stati sequestrati tesserini e falsi documenti con intestazione Ue. (ANSA).

10:53Incendio in stanza di ospedale nel vicentino, un morto

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAR - Un paziente di 63 anni è morto in seguito a un incendio divampato nella stanza dove era ricoverato nel reparto di psichiatria all'ospedale di Santorso, nel vicentino. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Il reparto è stato evacuato a titolo precauzionale. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.