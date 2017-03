Ultima ora

15:07Inno europa sotto statua San Benedetto

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 MAR - Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e i vertici dell'Assemblea insieme alle autorità delle zone colpite dal sisma hanno ascoltato l'inno europeo nella piazza principale di Norcia colpita dal sisma e dove è in corso la ricostruzione. Lo hanno fatto sotto alla statua di San Benedetto, a pochi passi dalla Basilica intitolata al patrono d'Europa. Con loro anche la presidente umbra Catiuscia Marini e il sindaco Nicola Alemanno. E' stato uno dei momenti più simbolici della visita che i rappresentanti dell'Europarlamento hanno compiuto a Norcia per testimoniare la vicinanza delle istituzioni europee alle popolazioni colpite dal sisma. La banda di Marciano ha suonato per i rappresentanti dell'Europa giunti fin qui.

14:56Papa a Milano: in piazza Duomo spuntano palco e striscione

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Continuano i preparativi per l'arrivo di papa Francesco che domani sarà in visita pastorale a Milano. Sul sagrato del Duomo è in allestimento il palco da cui il pontefice reciterà l'angelus alle 11. Sempre in piazza Duomo, dove sono state montate le transenne, sugli edifici di fronte alla cattedrale è apparso lo striscione 'Caritas Christi urget nos', ovvero l'amore di Cristo ci spinge (o ci possiede), una citazione dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi. (ANSA).

14:56Calcio: Uva si chiama fuori, non sarò presidente Lega di A

(ANSA) - PALERMO, 24 MAR - ''Si parla di me come possibile presidente della Lega di Serie A? Non penso proprio che lo farò, nè è mia intenzione". Così il dg della Figc, Michele Uva, a proposito delle voci su una possibile candidatura al vertice del Governo del calcio. "L'anticipo dell'inizio della Serie A? E' un termine di condivisione, nessuno può imporre niente ad alcuno. Quando si mettono sul tavolo i problemi, le opportunità, i pro e i contro, si trova sempre una soluzione adeguata ed equilibrata per il calcio italiano - aggiunge Uva - Non si tratta di appoggiare una proposta, per adesso pensiamo all'Albania, guardiamo al domani anzichè pensare all'oggi. Trovare una soluzione dà beneficio all'immagine del calcio italiano". "La scelta di Ventura come ct è un'ottima scelta di qualità da parte del presidente federale e i risultati lo stanno dimostrando - spiega Uva - La scelta di Ventura è oculata, condivisa e ponderata. De Biasi? A me non dispiace nessuno, ho lavorato con tanti allenatori''.

14:48Calcio: Juve, Uva, da Antimafia processo molto mediatico

(ANSA) - PALERMO, 24 MAR - ''Sulla vicenda-biglietti, che coinvolge la Juve, non siamo preoccupati: noi dobbiamo occuparci della giustizia sportiva. Però, mi sembra si stia facendo un processo mediatico; occorre che la giustizia ordinaria faccia il proprio corso con la massima serenità. Mi sembra che l'Antimafia stia facendo un processo molto mediatico e questo non fa bene nè al calcio, nè tantomeno all'Italia. Il calcio dà esposizione mediatica e questo è evidentemente in questo momento". Lo ha detto Michele Uva, dg della Federcalcio, a Palermo, dove stasera si disputerà la sfida per le qualificazioni mondiali fra Italia e Albania.

14:48Trump: via libera oleodotto Keystone

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAR - L'amministrazione Trump concede l'autorizzazione per la realizzazione dell'oleodotto Keystone, capovolgendo una precedente decisione di Obama e in uno schiaffo agli ambientalisti. Dopo otto anni di battaglia politica, TransCanada ha ottenuto il via libera al progetto per trasportare petrolio dal Canada agli stati del Golfo del Messico. Lo annuncia TransCanada in una nota. ''Apprezziamo l'amministrazione Trump per aver rivisto e approvato questa importante iniziativa'' afferma Russ Girling, amministratore delegato di TransCanada.

14:46Trattati Roma: Szydlo, Polonia firmerà dichiarazione

(ANSA) - VARSAVIA, 24 MAR - La Polonia firmerà la dichiarazione europea preparata in occasione delle celebrazioni del 60/mo anniversario dei Trattati di Roma: lo ha dichiarato oggi la premier polacca Beata Szydlo, prima di partire per Roma. Secondo Szydlo il testo della dichiarazione è "sicuro per la Polonia" perché comprende tutte le proposte di Varsavia. "Per questo motivo può essere firmato da noi" ha aggiunto. Ieri la prima ministra polacca aveva minacciato di non firmare se non fossero state rispettate le quattro priorità indicate da Varsavia.

14:45Le Pen alla Duma, ‘la Francia non è più uno Stato sovrano’

(ANSA) - MOSCA, 24 MAR - La Francia ha cessato di essere una nazione "pienamente sovrana". Così la leader del Front National Marine Le Pen durante la visita alla Duma. La Francia ha infatti "delegato alcuni dei suoi poteri, almeno quelli relativi ai negoziati commerciali e alle funzioni diplomatiche, all'Unione Europea" e l'Ue, dunque, è divenuta un avversario delle idee politiche dello stesso Front National. "Spero - ha proseguito - che la Francia possa ritrovare la sovranità e allora non ci saranno ragioni per prevenire la ripresa delle relazioni russo-francesi così da raggiungere la 'velocità di crociera' necessaria per il loro sviluppo". "Non è un segreto per nessuno di voi che sto cercando di combattere per la Francia per riconquistare la sua sovranità, libertà e una politica estera armoniosa e strategicamente solida come quella di Charles de Gaulle", ha osservato. "Questa è la mia battaglia, la mia strategia, e oso sperare che la vittoria di Donald Trump acceleri questo processo e lo renda più semplice", ha concluso Le Pen.