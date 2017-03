Ultima ora

19:41Norman Atlantic, antincendio attivato su ponte sbagliato

(ANSA) - BARI, 27 MAR - L'impianto antincendio a bordo della Norman Atlantic sarebbe stato attivato su un ponte sbagliato e dalla prima rilevazione del fumo all'allarme sarebbero trascorsi circa 20 minuti. L'errore sarebbe dipeso non da chi ha dato l'ordine ma dall'esecutore, a causa di una diversa numerazione fra le valvole di attivazione e i ponti della nave. Si è concentrato prevalentemente sulle fasi di innesco dell'incendio l'esame dei periti nominati dal Tribunale di Bari durante l'udienza dell'incidente probatorio sul naufragio del traghetto avvenuto nella notte fra il 27 e il 28 dicembre 2014 e costato la vita a 11 persone. L'incidente probatorio si sta celebrando dinanzi al gup Alessandra Piliego nell'aula bunker di Bitonto.

19:38Golf: Wgc Dell Match Play, vittoria di Johnson

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Lo statunitense Dustin Johnson ha battuto in finale per 1 up lo spagnolo Jon Rahm ed ha vinto il Wgc Dell Technologies Match Play, secondo dei quattro tornei stagionali del World Golf Championships disputato ad Austin, in Texas. Nella finale per il terzo posto, invece, l'altro americano Bill Haas ha superato il giapponese Hideto Tanihara (2/1). Per Johnson è il 15/o titolo nel circuito, terzo stagionale consecutivo, e il quinto nel Wgc completando lo slam, essendosi imposto in tutte e quattro le attuali gare. Prima di lui c'era riuscito Tiger Woods (18 successi Wgc) quando per un breve periodo il quarto torneo, al posto dell'Hsbc Champions, era la World Cup. Nel World ranking Johnson (p.12,80) ha allungato ancora sul nordirlandese Rory McIlroy (9,01). Ha ricevuto un assegno di 1.660.000 dollari, su un montepremi di 9.750.000, ed ha superato in vetta alla money list (5.346.600 dollari) il giapponese Hideki Matsuyama (4.529.757), così come al vertice della graduatoria FedEx Cup.

19:29Falsi profili social per adescare ragazzini, preso a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Utilizzata falsi profili sui social per adescare ragazzini ai quali faceva credere di essere un'avvenente ragazza per indurli a mostrarsi nudi davanti alle webcam: gli agenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea, hanno individuato e arrestato un insospettabile trentenne, incensurato, residente in provincia, con l'accusa di produzione e detenzione di materiale pedopornografico, adescamento, corruzione e compimento di atti sessuali, tutti nei confronti di minorenni. Grazie a questa tecnica era riuscito a entrare in contatto con ragazzi molto giovani, allievi di una scuola-calcio del napoletano; ne carpiva la fiducia, coprendoli di lusinghe e frasi esplicite, per poi raggiungere il suo proposito perverso, inducendo le giovani vittime a mostrarsi in webcam senza vestiti ed a compiere atti sessuali con lui, fino a spingerli anche ad accettare incontri "reali". (ANSA).

19:28Da Parigi a Napoli con 70 ovuli droga nell’addome, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Gli agenti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, nell'ambito dei controlli intra-Schengen, hanno arrestato nell'aeroporto napoletano di Capodichino un cittadino maliano di 34 anni, Samake Seydou, che aveva ingerito 70 ovuli contenenti sostanza stupefacente. L'uomo, regolare in Italia e residente a Roma, proveniva da Parigi, con un volo Air France in transito da Amsterdam: un esame radiologico ha messo in evidenza la presenza degli ovuli nell'addome che contenevano, complessivamente, 765,87 grammi di eroina. Samake Seydou, pregiudicato per reati specifici, è stato chiuso nella Casa Circondariale napoletana di Poggioreale in attesa della convalida dell'arresto. (ANSA).

19:19Sci: combinata, Brignone e Bosca campioni italiani

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Federica Brignone e Guglielmo Bosca sono i nuovi campioni italiani di combinata. Dopo quello di gigante, Brignone ha vinto in Trentino anche il titolo italiano di combinata, confermando quello conquistato l'anno scorso. La portacolori del Centro sportivo Carabinieri ha fermato il cronometro su 2'00"86, precedendo Anna Hofer (Fiamme oro) e Francesca Marsaglia (Esercito). Nella gara maschile, a due anni dal terzo posto del 2015, Bosca, 24enne del Centro sportivo Esercito, è salito sul gradino più alto del podio dopo la manche di supergigante e quella di slalom, concludendo con il tempo complessivo di 1'55"89, che gli ha permesso di precedere il carabiniere Alexander Prast (medaglia d'argento in discesa ai recenti Mondiali juniores di Are), in ritardo di 1"02, mentre al terzo posto è finito il piemontese Giulio Bosca (Centro sportivo Esercito), vincitore domenica del titolo di gigante. Domani tocca al supergigante sia maschile, sia femminile.

19:12Studente morto a Valencia: pm Roma decide domani su autopsia

(ANSA) - FERMO, 27 MAR - Il sostituto procuratore della Repubblica di Roma Marcello Monteleone deciderà domani se accogliere o meno la richiesta della famiglia di Giacomo Nicolai, e disporre una nuova autopsia dello studente, ritrovato morto a Valencia la settimana scorsa con tre coltellate al petto. Secondo la polizia spagnola, Giacomo, 24 anni, originario di Fermo e iscritto a Ingegneria al Politecnico di Torino, in Spagna con l'Erasmus, si sarebbe tolto la vita nel suo appartamento con un coltellino, a quanto pare acquistato da poco, non si sa da chi. I genitori però, soprattutto la madre, nutrono molti dubbi su questa ricostruzione, e chiedono di andare fino in fondo con le indagini. ''Allo stato - dice l'avv. Igor Giostra, legale dei Nicolai - conosciamo solo una sommaria relazione della polizia spagnola: non abbiamo notizie certe sull'esito dell'autopsia, né se sia stata disposta anche una perizia tossicologica. Non ho visto foto dell'arma, del cadavere, della posizione in cui è stato ritrovato''.

19:04Tap: da Consiglio Stato via libera realizzazione gasdotto

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla realizzazione del Tap, il gasdotto dell'Adriatico, respingendo gli appelli proposti contro la sentenza del Tar dalla Regione Puglia e dal Comune di Melendugno. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la valutazione di impatto ambientale resa dalla Commissione VIA avesse approfonditamente vagliato tutte le problematiche naturalistiche e anche la scelta dell'approdo nella porzione di costa compresa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri (all'interno del Comune di Melendugno) fosse stata preceduta da una completa analisi delle possibili alternative. Inoltre è stato escluso che l'opera dovesse essere assoggettata alla cosiddetta "Direttiva Seveso" ed è stato riconosciuto l'avvenuto rispetto del principio di leale collaborazione tra Poteri dello Stato nella procedura di superamento del dissenso espresso dalla Regione alla realizzazione dell'opera.