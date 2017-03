Ultima ora

11:13Migranti:a Reggio C. nave con 645 a bordo,c’è cadavere donna

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 28 MAR - E' arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave "Acquarius" di Medici senza frontiere con a bordo 645 degli oltre 1.900 profughi recuperati nel Mediterraneo centrale. Sulla nave anche il cadavere di una donna, morta, presumibilmente, per schiacciamento nel gommone sul quale viaggiava. Iniziate le operazioni di sbarco. Tra i primi ad essere soccorsi tre ustionati, non gravi. Altri quattro presentano broncopatie di varia natura, mentre un uomo è stato portato in ospedale per problemi colonna vertebrale. Tanti i casi di pediculosi e scabbia. Il gruppo di migranti è composto da 401 uomini, 52 donne e 192 minori, molti non accompagnati provenienti da Banglasdesh, Benin, Camerun, Eritrea, Etiopia, Gambia,Ghana, Guinea Conakri, Guinea Bissau, Costa D'Avorio, Liberia, Libia, Mali, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, e Sudan. Duecento di loro sono destinati all'hot spot di Taranto, in Puglia, 150 in Lombardia, 125 in Emilia Romagna, 125 in Campania e 45 nel Lazio.(ANSA).

11:07Calcio: insulti a terna con il Cile,Messi rischia squalifica

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - L'Argentina del calcio trema, perché Leo Messi rischia una lunga squalifica che lo costringerebbe a saltare quantomeno la prossima sfida contro la Bolivia, in programma nella notte: gli insulti a un assistente dell'arbitro nella partita contro il Cile non sono passati inosservati e la Fifa ha aperto un procedimento disciplinare. Secondo il Mundo Deportivo, la Federcalcio argentina ha presentato un ricorso d'urgenza. Messi, durante e alla fine del match contro i cileni, ha ingaggiato un duello verbale con la terna arbitrale brasiliana, apostrofandoli in modo pesante e offensivo. Il gesto della 'Pulce' sarebbe da ricondurre ad alcuni falli di gioco che non sarebbero stati sanzionati. Nel referto stilato a fine partita non è stato inserito nulla sul comportamento di Messi. Oggi, tuttavia, gli arbitri hanno fatto pervenire alla Conmebol un'estensione del resoconto. Se la Disciplinare della Fifa agirà nei suoi confronti, secondo La Nacion, Messi potrebbe essere costretto a saltare da due a quattro partite.

10:57Minacce e proiettile a maestra: “Resterò al mio posto”

(ANSA) - NUORO, 28 MAR - "Resterò al mio posto, nella scuola elementare di Mamoiada, dove continuerò a svolgere il mio lavoro. Il paese mi ha dimostrato tanta solidarietà e affetto, per questo ringrazio tutti di cuore, mi stanno dando la forza di andare avanti". Così Luisa Fancello, la maestra elementare di Oliena, a cui venerdì scorso è stata fatta recapitare, attraverso la segreteria della scuola dove insegna in una seconda elementare, una lettera densa di minacce, con allegato un proiettile. "Tratta male i tuoi bambini anziché quelli degli altri. Vattene da qui Mamoiada non ti vuole", c'era scritto in sintesi nella lettera. La maestra ha parlato, per la prima volta dopo i fatti, durante il Consiglio d'istituto straordinario convocato ieri sera dal dirigente dell'istituito comprensivo Mamoiada Fonni, Antonio Fadda, per condannare quanto accaduto. Un incontro a cui hanno partecipato un centinaio di persone: tante mamme di Mamoiada, Fonni e Oliena (paese dove vive la maestra), presenti anche tutti gli insegnanti. All'incontro invitati anche i sindaci di Mamoiada, Oliena e Fonni, Luciano Barone, Martino Salis e Daniela Falconi. Luisa Fancello era commossa da tanto affetto ma anche molto provata: "Da quando mi è stata consegnata la lettera - ha detto - ho pianto molto e sono giorni che non dormo. Mi è stata di aiuto la solidarietà di questa comunità ma anche dei paesi vicini. Ho capito che il gesto nei miei confronti è un fatto isolato che non può impedirmi di continuare a svolgere il mio lavoro". Le mamme della seconda elementare dove la maestra insegna si sono dette "sconvolte per un simile atto", dopo aver ribadito di non essere "mai venute a conoscenza all'interno della classe di nessun tipo di problema che potesse scatenare un qualche risentimento nei confronti dell'insegnante". Ferma anche la condanna delle istituzioni: i sindaci all'unisono hanno rimarcato l'importanza del dialogo e la necessità di riflettere su quanto accaduto. Così come il dirigente Fadda: "Il Consiglio d'istituto di oggi vuole essere la prima dura reazione a un'azione così spropositata. Gesti così devono trovare sempre la ferma reazione della comunità e del mondo della scuola". (ANSA).

10:50Terra fuochi: sequestrata discarica abusiva nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 28 MAR - Una discarica abusiva realizzata su un'area di circa 5000 metri quadrati e composta da un'ingente quantità di rifiuti pericolosi e non, stoccati senza alcuna autorizzazione, è stata sequestrata a Villa Literno, nel Casertano, dai Carabinieri del Gruppo Forestale di Caserta nell'ambito dei controlli sulla Terra dei Fuochi. L'area era già stata sottoposta a sequestro nel 2012. All'operazione hanno preso parte anche due pattuglie dell'Esercito facenti capo al Raggruppamento Campania impegnate nel progetto "Strade sicure". In particolare i militari sono intervenuti in un complesso rurale, all'interno del quale era stato realizzato un vero e proprio sversatoio abusivo; sono stati trovati 2500 metri cubi di pneumatici fuori uso di varie marche e tipologie, materiali in cemento e amianto provenienti da demolizioni e disfacimenti edilizi, rifiuti urbani e parti di autoveicoli fuori uso, frigoriferi fuori uso, residui di lavorazioni calzaturiere posti in grossi sacchi come tomaie, suole. (ANSA).

10:31Calcio: l’Inter festeggia i 54 anni di Zhang Jindong

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - L'Inter e il vicepresidente Javier Zanetti festeggiano, su Twitter, il proprietario del club nerazzurro, Zhang Jindong. Il numero uno di Suning oggi compie 54 anni. "Buon compleanno chairman", scrive la società sul social. Sul sito, oltre ai messaggi d'auguri, sono state pubblicate le fotografie di Zhang ad Appiano Gentile, insieme con Erick Thohir, il figlio Steven, l'allenatore Stefano Pioli e a tutta la squadra nerazzurra.

10:28Calcio: Barcellona, quattro nomi per il dopo Luis Enrique

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - I dirigenti del Barcellona s'interrogano sul futuro tecnico della squadra, dopo l'annunciato addio di Luis Enrique al termine della stagione. Secondo il Mundo deportivo, la cerchia di candidati alla panchina dei blaugrana si è ristretta a quattro candidati: Ernesto Valverde, Juan Carlos Unzue, Eusebio Sacristan e Ronald Koeman. Nei giorni scorsi, durante una tappa del Giro di Catalogna di ciclismo, Unzue, attuale vice di Luis Enrique, di fatto, aveva avanzato la propria candidatura, ma questo non vuol dire - secondo il giornale spagnolo - che la sua successione a 'Lucho' sia ormai cosa fatta. Anzi. I dirigenti stanno valutando tutti i pro e i contro, in modo da affidare una delle squadre più forti del mondo a mani sicure.

10:26Calcio: ottimismo Neymar, il Barcellona può vincere tutto

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "E' stato qualcosa di unico. Ho vissuto quella partita come fosse una sfida al limite dell'impossibile. E' stata una vittoria che ci ha messo tanta euforia addosso". Così Neymar junior rivive la sfida fra Barcellona e PSG, che ha segnato la Champions 2016/17. Il brasiliano, in un'intervista pubblicata da El mundo deportivo, inoltre, lancia un messaggio trasversale alla Juve, dicendosi ottimista sul finale di stagione. "Penso che possiamo vincere nuovamente tutto, se saremo concentrati e felici", ha affermato Neymar, con chiaro riferimento alla Coppa del Re, alla Liga e soprattutto alla Champions, dove nei quarti affronterà i bianconeri. Neymar, che domenica a Granada può festeggiare il 100/o gol in blaugrana, ha già rinnovato il contratto con il club fino al 2021: "Il mio sogno era di giocare nel Barca, fin da bambino era quello che volevo. Giocare in questa squadra è un sogno che si realizza per me". Riguardo il rinnovo di Messi, Neymar si lascia andare a un "Messi è il Barca e il Barca è Messi".