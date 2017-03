Pubblicato il 28 marzo 2017 da redazione

CARACAS – La Vinotinto sta vivendo uno dei periodi piú bui della sua recente storia: sei punti in 13 gare disputate era da tempo che non si vedeva. In rosa ci sono campioni che hanno vissuto il periodo in cui la nazionale si conquistava una posizione di rispetto tra le sudamericane e che, nonostante le possibilità di accedere a Russia 2018 siano ormai quasi nulle, non vogliono alzare bandiera bianca. Uno di questi é Tomás Rincón (29 anni), giocatore in forza alla Juventus e capitano di questa nazionale.

Il giocatore é uno di quelli che vede sempre il lato positivo delle cose e ha dichiarato che le ultime cinque gare di qualificazione saranno delle vere battaglie sportive e che serviranno per abbandonare il posto dove nessuno vuole stare: il fanalino di coda del girone Conmebol.

“É una situazione difficile, perché consideriamo che il valore della nostra squadra non si rispecchia nella classifica, però questa é la realtá. Dobbiamo impegnarci al massimo, noi rappresentiamo un paese intero. Per essere in nazionale devi dare tutto te stesso e sono sicuro che lotteremo ogni punto possibile fino alla fine”.

Il centrocampista della Juventus sa che la sua nazionale dovrá sfruttare al massimo le cinque gare che restano. “Dobbiamo guardare al futuro e preparare campioni che possano aiutarci nelle prossime qualificazioni. Ai piú giovani li vedo molto bene, si sono appena qualificati per il mondiale Under 20 e sono in costante crescita. I giocatori a disposizione sono tanti, adesso sono loro che devono confermarsi nella nazionale maggiore. Noi gli apriamo le porte e li aiutiamo perché sappiamo che hanno talento”.

Il capitano della Vinotinto dal suo arrivo alla Juventus ha collezionato solo 11 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Rincón ha parlato anche della prossima avversaria. “Il Cile sta dimostrando di essere una formazione di altissimo livello. Sono molto dinamici. É un’ottima nazionale, non é una casualitá che abbiano vinto le ultime due edizioni della Coppa America”.

Tomás Rincón e la sua Vinotinto saranno impegnati sul campo dello stadio Monumental di Santiago, in una gara valevole per la quattordicesima giornata del girone sudamericano. Il fischio d’inizio alle 16:00.

(Fioravante De Simone)