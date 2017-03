Ultima ora

16:15G7: ministri cultura Firenze, drone garantirà sicurezza

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Per garantire la vigilanza in occasione del G7 della cultura in programma il 30 e il 31 maggio prossimi a Firenze, "oltre all'elicottero sarà usato per la prima volta in città un drone in dotazione alle forze di polizia, che permetterà di effettuare controlli più dettagliati e di spostarsi più velocemente". Lo ha annunciato il questore di Firenze, Alberto Intini, illustrando alcune misure del piano sicurezza. Per la gestione del drone arriverà a Firenze un team di circa 20 uomini. Complessivamente, in occasione del G7 saranno centinaia gli uomini che saranno impiegati per garantire la sicurezza, anche, ha spiegato Intini, con "un impiego notevole di personale aggregato da altre sedi". "L'obiettivo - ha detto ancora Intini - sarà posto in particolare sull'area interessata dagli eventi, una sorta di triangolo compreso tra l'albergo dove alloggeranno le delegazioni, palazzo Pitti e palazzo Vecchio.". L'apparato di sorveglianza riguarderà "i luoghi di residenza, quelli dove si svolgeranno gli eventi e gli spostamenti delle delegazioni", con servizi di vigilanza "sia fissa che dinamica". "Ci sarà poi un'attività a più ampio raggio - ha precisato il questore - per evitare iniziative di disturbo alle cerimonie", sebbene al momento non siano previste "manifestazioni, proteste o minacce specifiche nei due giorni del vertice". Indette invece alcune manifestazioni, autorizzate dalla questura, per i giorni immediatamente precedenti. "Non ci sarà alcuna zona sottoposta a divieto di transito veicolare o pedonale". I musei degli Uffizi, di palazzo Vecchio e di palazzo Pitti saranno aperti normalmente, con controlli all'ingresso tramite "metal detector a portale e portatili, per tutti colore che accederanno nelle aree". Previsto inoltre l'impiego di unità cinofile e "di tiratori scelti, che saranno posizionati in alcuni punti considerati strategici".(ANSA).

16:08Calcio: Casillas verso la Francia, preaccordo col Marsiglia

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il portiere spagnolo del Porto, Iker Casillas, potrebbe cambiare maglia, nella prossima stagione. L'ex pilastro del Real Madrid, oggi in Portogallo, ha dalla sua un'opzione per il rinnovo del contratto, ma solo se dovesse giocare 30 partite in campionato (attualmente è fermo a quota 26). Secondo 'A Bola', però, Casillas ha già firmato un preaccordo con il Marsiglia, squadra della Ligue 1 allenata dall'ex romanista Rudi Garcia.

15:52Terremoto: Ceriscioli,da Governo misure per Comuni e imprese

(ANSA) - ANCONA, 28 MAR - ''Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha annunciato che il Governo si impegna a recuperare nella manovra di aprile alcuni dei contenuti che non hanno trovato spazio nel decreto terremoto: le zone franche o comunque misure di fiscalità agevolata per le imprese, e un intervento a compensazione delle minori entrate dei Comuni del cratere, che rischiano il dissesto''. Così il presidente delle Marche Luca Ceriscioli, ''molto soddisfatto'' del confronto avuto dai governatori delle regioni terremotate con il premier. ''Abbiamo fatto il punto su tutte le questioni: casette, sfollati, sostegno alla ripresa delle attività produttive'' ha spiegato. Gentiloni ha assicurato ''lo stanziamento di un miliardo l'anno per tre anni, e la contestuale ricerca di risorse aggiuntive''. Uno degli obiettivi sarà poi trasformare in antisismici edifici ''non danneggiati nelle zone 1, quelle a rischio massimo''. Bene anche, conclude, l'impegno ''a un crescente trasferimento di protagonismo al territorio per la ricostruzione''.

15:38Sperona auto ex moglie e l’accoltella, in fin di vita

(ANSA) - VERCELLI, 28 MAR - Ha speronato l'auto dell'ex moglie, dopo averla aspettata all'uscita dal lavoro. E quando lei è fuggita a piedi, l'ha accoltellata ferendola in modo grave. L'aggressione a Borgo Vercelli, dove i carabinieri hanno fermato l'ex marito. Secondo le prime informazioni, la coppia di italiani si era separata e litigava da tempo. Colpita all'addome, la donna è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dove i sanitari la stanno sottoponendo a un delicato intervento chirurgico. (ANSA).

15:31Sci: supergigante, Paris campione italiano

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Terzo titolo italiano di supergigante per Dominik Paris. Il carabiniere altoatesino, già vincitore in questa specialità nel 2009 e nel 2013, ha messo a segno la tripletta in Trentino con il tempo di 1'18"38, precedendo di 94 centesimi il commilitone Peter Fill (che vinse lo scudetto nel 2015 e fu secondo nel 2012) e di 1"60 l'alpino Guglielmo Bosca, nuovamente sul podio dopo il successo nella combinata di ieri. Alla conclusione della stagione, a questo punto, manca solamente la discesa che si svolgerà venerdì 31 marzo a Bardonecchia (To).

15:12Scuola: Fedeli, Erasmus alle Superiori ma con gradualità

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Erasmus anche alle Superiori ma con gradualità. La ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, in occasione di un convegno sulla scuola promosso dalla Cisl, ha ribadito l'intenzione di estendere il progetto Erasmus. "Al consiglio dell'istruzione europeo di maggio - ha detto - porterò due questioni: estendere l'Erasmus anche alle famiglie che non possono permetterselo e operare, con gradualità, per consentire anche alle ultime classi della scuola superiore di costruire un proprio progetto Erasmus". La ministra si è quindi soffermata sulle risorse destinate all' istruzione. "Abbiamo cominciato a fare investimenti forti su scuola, università e ricerca. Credo che non siano sufficienti, ma è un buon inizio". "Certo è - ha osservato - che litigare su ciò che si fa per la scuola significa non vincere le sfide della globalizzazione".

15:11L.elettorale: Mdp si sfila, nuovo stop a Mattarellum

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Nuovo stop al Mattarellum in Commissione Affari costituzionali della Camera. Dopo il "no" al merito di questa proposta espresso la scorsa settimana da Fi e Ap, oggi ne è arrivato uno "sul metodo" da parte di Mdp. Alfredo D'Attorre ha infatti invitato a prendere atto che questo sistema non ha i numeri in Senato. Domani si concluderà il giro con il pronunciamento dei Gruppi e alle 14,30 la Conferenza dei capigruppo della Camera deciderà il percorso.