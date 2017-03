Ultima ora

19:20Calcio: Sabatini, Monchi ottima scelta per la Roma

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Oggi è una giornata per me infausta, è quasi stato reso ufficiale il nome del prossimo ds della Roma. Non c'è ancora ufficialità, ma è Monchi. E' un uomo straordinario, la Roma ha fatto un'ottima scelta". Così Walter Sabatini nel corso di un incontro all'Università Roma Tre. L'ex ds giallorosso si è soffermato anche sulla posizione di Luciano Spalletti. "Spero resti, sarebbe una perdita enorme - le parole di Sabatini - Spalletti ha tentato e sta tentando di portare dentro alla Roma la mentalità vincente. Da quando è arrivato non ha mai detto una cosa inutile, ha dovuto dire cose impegnative, andando a volte in rotta di collisione con Totti. Ho visto fargli fare giocate non riproducibili. Spalletti, colpendo Totti in alcune circostanze, lo ha fatto per portare dentro la Roma quell'idea di forgiare una squadra forte. Sta cercando di fare qualcosa di poderoso. Merita di vincere con la Roma, e sarebbe l'unico in grado di farlo. Se potrebbe andare alla Juventus? Lo auguro alla Juve, ma spero voglia restare".

19:18Card. Pell, restano sfide ma trasparenza finanze c’è

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 28 MAR - La riforma delle finanze vaticane ha fatto progressi "sostanziali". "Ci sono delle sfide che qua e là rimangono, ma il mondo è cambiato, di fatto la trasparenza c'è". E' soddisfatto il card. George Pell, a capo della Segreteria per l'Economia vaticana, chiamato per contrastare l'opacità e in qualche caso il non corretto utilizzo delle risorse in Curia. Un lavoro che vede il concretizzarsi ora di "progressi". "I nostri conti sono accurati e i controlli sono adeguati. Utilizziamo mezzi moderni", ha riferito oggi il cardinale. Papa Francesco accompagna questo processo: "Vedo il Papa più o meno ogni due settimane - riferisce il cardinale -, apprezza il nostro lavoro e capisce anche le nostre difficoltà". Il cardinale lascia poi intuire che il suo lavoro proseguirà. Alla domanda se manterrà questo impegno (Pell ha già compiuto 75 anni, l'età che nella Chiesa segna la possibile fine degli incarichi di governo), ha infatti risposto: "Per qualche tempo ancora credo proprio di sì".

19:18Calcio: club europei all’attacco, no al Mondiale 48 squadre

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Torna a tuonare contro la Fifa e la sua scelta di varare un Mondiale a 48 squadre nel 2026 il presidente del Bayern Monaco, nonché numero 1 dell'Associazione dei club europei (Eca), Karl Heinz Rummenigge. "E' chiaro che la federcalcio internazionale sa che a noi non piace per nulla il fatto di aumentare del 50% il numero dei partecipanti al Mondiale - ha detto l'ex campione tedesco al termine della riunione dell'associazione ad Atene -. E' un fatto. Sulla questione il processo decisionale e la trasparenza dal nostro punto di vista sono inaccettabili". Non basta, Rummenigge insiste: "Loro usano i nostri giocatori, i nostri dipendenti, in favore della coppa del Mondo. Abbiamo tutto il diritto di trovare una soluzione". Anche l'Uefa è nel mirino dei club europei - sono 220 quelli rappresentati dall'Eca, ma a lamentarsi della situazione sono soprattutto i big -, che chiedono di ridurre il numero degli incontri internazionali.

19:13Sci: supergigante, Brignone campionessa italiana

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Federica Brignone inarrestabile ai Campionati assoluti italiani: la valdostana del Centro sportivo Carabinieri, già vincitrice nei giorni scorsi di gigante e combinata alpina, ha conquistato in Trentino anche il titolo di superG con il tempo di 1'22"24. Seconda la finanziera Sofia Goggia a 1"11, terza Anna Hofer (Fiamme oro) con un ritardo di 1"31.

19:06Incidenti stradali: pullman-tir,40 feriti in raccordo A1/A14

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAR - Un incidente che ha coinvolto almeno un pullman pieno di persone e un camion e ha richiamato diversi mezzi di soccorso ha provocato la chiusura del raccordo autostradale bolognese A1-A14, in direzione Sud. Ci sarebbero una quarantina di feriti, di cui almeno due risultano gravi. Sul posto anche la Polizia Stradale. La chiusura è tra il casello 'Bologna Casalecchio e il bivio del raccordo Bologna Casalecchio-A14. (ANSA).

18:57Calcio: Tas, Partizan Belgrado riammesso ai tornei Uefa

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il Partizan Belgrado è stato riammesso alle competizioni europee. Lo ha annunciato il Tribunale per l'arbitrato dello sport (Tas) dopo che il club serbo ha raggiunto un accordo con l'Uefa per saldare i propri debiti, di natura prevalentemente fiscale. A gennaio, infatti, la società era stata squalificata per le prossime tre edizioni della Champions League e dell'Europa League, dopo aver accumulato una somma pari a quasi 2,5 milioni di euro di versamenti non effettuati, essenzialmente in contributi previdenziali e fiscali.

18:50Grasso, Parlamento rifondi etica per servizio collettività

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Il Parlamento deve raccogliere" la sfida della legalità e "garantire le condizioni per lo sviluppo sociale ed economico del Paese e prospettive di lavoro soprattutto per i giovani. Un impegno che investe primariamente la politica, che deve tornare ad interpretare e dare corpo ai bisogni dei cittadini, perseguendo l'interesse generale piuttosto che facili consensi, fondati su lusinghe elettorali, e deve rifondare la propria etica sulla riscoperta del servizio alla collettività". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso intervenendo oggi alla Luiss sul tema della legalità.