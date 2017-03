Ultima ora

20:47Sospeso vigile che esce dalla bara e fa lo zombi ad Amatrice

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Il comandante delle Polizia Locale di Milano Antonio Barbato ha disposto il richiamo disciplinare per i due vigili protagonisti di un video offensivo girato ad Amatrice, in cui si vede un agente uscire da una bara facendo finta di essere uno zombie. L'agente fa parte della squadra inviata dal Comune ad Amatrice per aiutare le popolazioni colpite da sisma. Il procedimento implica la sospensione dal lavoro di 10 giorni. Successivamente entrambi saranno trasferiti a nuovi incarichi. "Sono comportamenti indegni per chi indossa una divisa - ha commentato il comandante Barbato - e non fanno onore al corpo dei ghisa. Per questo è stata predisposta la massima sanzione possibile in questi casi". "Un atteggiamento inaccettabile - ha aggiunto l'assessore alla Sicurezza Carmela Rozza - perché danneggia il grande lavoro fatto dalla Polizia Locale ad Amatrice in tutti questi mesi. Mi scuso con i cittadini di Milano e Amatrice per questo gesto ingiustificabile".

20:43Uccide moglie e chiama Cc, la accusava di spendere troppo

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Uxoricidio a Pinerolo: un uomo di 64 anni ha accoltellato in casa la moglie di 52 anni uccidendola. Secondo le prime informazioni, è stato lo stesso uomo a chiamare i carabinieri e a confessare il delitto: "Venitemi a prendere". I militari stanno intervenendo in stradale Poirino 37. L'uomo, disoccupato, accusava la vittima, che lavorava come donna delle pulizie, di spendere troppo. La coppia aveva un figlio, anche lui disoccupato, ma il delitto è avvenuto quando marito e moglie erano soli in casa.

20:41Non dichiarò piscina,confermata condanna ex pm Trani Savasta

(ANSA) - BARI, 28 MAR - La Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna a 2 mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione) per falso nei confronti dell'ex pm di Trani Antonio Savasta, nei mesi scorsi trasferito come giudice a Roma. Si tratta di uno dei procedimenti penali relativi alla trasformazione di una antica masseria di Bisceglie in resort di lusso. L'accusa di falso riguarda l'aver falsamente dichiarato dinanzi ad un notaio in due diverse occasioni (nel 2009 e nel 2010) di non aver fatto costruire una piscina, per la cui realizzazione sarebbe stata necessaria specifica autorizzazione edilizia. Nell'ambito della stessa vicenda Savasta è stato assolto nelle scorse settimane dall'accusa di concussione e sarà processato a partire da luglio insieme con familiari, soci e tecnici comunali per lottizzazione abusiva e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio.

20:41Casa Bianca sostiene Congresso su riduzione privacy su web

(ANSA) - WASHINGTON, 28 MAR - La Casa Bianca sostiene fortemente la cancellazione delle regole sulle privacy su internet, cancellazione che la Camera ha in programma di approvare oggi, dopo che lo ha fatto il Senato nei giorni scorsi, con il plauso dei colossi del settore (Verizon, Comcast e At&t). Si tratta di regole dell'era Obama, che imponevano paletti ai colossi del web per vendere e condividere i dati dei consumatori per motivi pubblicitari. Le norme erano state approvate lo scorso anno e vietavano ai provider di abusare dei dati raccolti dai loro clienti durante la navigazione su internet da cellulari e computer. (ANSA).

20:38Fucilata contro casa campagna suocero sindaco ogliastrino

(ANSA) - NUORO, 28 MAR - Ancora un attentato intimidatorio a Seui, in Ogliastra, una fucilata è stata esplosa contro la casa di campagna del suocero del sindaco, Marcello Cannas, e solitamente utilizzata dalla moglie del primo cittadino. Difficile risalire al momento esatto del gesto. I familiari, infatti, si sono accorti del colpo di fucile cal.12, solo domenica mattina, quando hanno raggiunto l'abitazione campestre. Sul fatto è stata presentata una denuncia ai carabinieri. Indagano i militari della Compagnia di Jerzu coordinati dal cap. Giuseppe Merola. E' questo il terzo atto intimidatorio compiuto a Seui negli ultimi dieci giorni, e tutti contro amministratori comunali o loro parenti. Una fucilata era stata esplosa poco più di una settimana fa contro l'auto dell'assessore comunale, con delega allo Sport, Raimondo Gaviano, parcheggiata sotto la sua casa in via Roma. Nella stessa notte ignoti avevano anche sparato contro il fuoristrada di Federico Ibba, compagno di una consigliera comunale. Entrambi i mezzi sono stati colpiti dallo stesso fucile cal. 12. E sempre un'arma cal. 12 ha sparato contro la casa del suocero del sindaco. I riflettori degli investigatori sono puntati sull'attività politica dell'Amministrazione e quindi i tre fatti potrebbero essere collegati, anche se non si escludono altre piste. In particolare si indaga sugli atti del comune che hanno operato una redistribuzione dei terreni ad uso civico che avrebbero causato malumori nel paese. (ANSA).

20:23Pirati strada: investì e uccise ragazza, condannato a 6 anni

(ANSA) - VARESE, 28 MAR - Il gup di Varese ha condannato a 6 anni di carcere Flavio Jeanne, il pirata della strada 24enne, attualmente agli arresti domiciliari, che lo scorso 14 settembre travolse e uccise con la sua auto la studentessa di 17 anni Giada Molinaro a Varese. Il pm Massimo Politi aveva chiesto una condanna a 7 anni e 8 mesi di carcere, nel processo con rito abbreviato a carico del giovane, accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga. "Questa non è giustizia, ringraziamo comunque la Procura per il lavoro svolto" hanno commentato i genitori di Giada. Assistiti dall'avvocato Corrado Viazzo, i parenti nelle scorse settimane avevano anche rifiutato un risarcimento offerto dalla compagnia assicurativa. Si aspettavano "la condanna a una pena più alta" per il pirata della strada, che ha ottenuto lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato.

20:22Uccide ex fidanzata incinta: autopsia, vittima strangolata

(ANSA) - TREVISO, 28 MAR - Irina Bacal, la giovane moldava incinta di sei mesi, trovata morta nel vittoriese e del cui omicidio è accusato l'ex fidanzato, Mihail Savciuc, 19 anni, anch'egli moldavo, è stata strangolata. Questo quanto sarebbe emerso dall'esame autoptico svolto all'ospedale Ca' Foncello, a Treviso, dal dott. Alberto Furlanetto, dell'istituto di anatomia patologica. Nel corso dell'esame è stata confermata la gravidanza della 20enne che portava in grembo un feto di sei mesi di sesso maschile. L'anatomopatologo, incaricato dal Pm della Procura di Treviso Mara De Donà, è stato affiancato dal dott. Giulio Lorenzini, medico legale di Pordenone, come consulente di parte dell'omicida reo confesso, e dalla dott.ssa Alessandra Rossi, medico legale di Padova, come consulente di parte della famiglia della vittima. Come ha riferito l'avvocato di parte civile Andrea Piccoli, il medico legale si è invece riservato sulla ricostruzione della dinamica del delitto. Per il deposito della perizia completa ci vorrà almeno un mese.