Pubblicato il 29 marzo 2017 da Emilio Buttaro

COVERCIANO – Attualmente Commissario Tecnico della nazionale femminile ma grande campione del mondo con l’Italia del 1982 ed ex capitano della Juventus, Antonio Cabrini, in occasione della Panchina d’Oro ha parlato degli azzurri di Ventura ma anche del prossimo impegno che attende i campioni d’Italia, in Champions contro il Barcellona.

(video intervista di Emilio Buttaro)