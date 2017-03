Ultima ora

10:58Australia: ciclone Debbie day after,enormi danni,inondazioni

(ANSA) - SYDNEY, 29 MAR - Le popolazioni del Queensland, con l'aiuto dei servizi di soccorso e dei militari, cominciano ad affrontare gli enormi danni del ciclone Debbie che ieri pomeriggio si è abbattuto sulla costa nordest del continente con venti fino a 220 km l'ora e piogge torrenziali fino a 500 mm. I residenti sono usciti stamattina dalle loro abitazioni ed hanno trovato intere sezioni dei tetti sparse sul terreno, strade bloccate da alberi e piloni della luce abbattuti e battelli schiantati contro gli scogli. La perturbazione si dirige ora verso l'interno con minore intensità ma causando estese inondazioni ed esondazioni di fiumi. Non si ha finora notizia di morti mentre i casi conosciuti di feriti gravi sono ancora pochi, ma diverse comunità isolate rimangono fuori contatto e il bilancio potrà salire, man mano che i servizi di emergenza raggiungono le aree tagliate fuori. Intanto sono stati tratti in salvo diversi automobilisti rimasti intrappolati nelle acque alluvionali e due pescatori la cui barca si era rovesciata.

10:58Sperona auto ex e l’accoltella, condizioni donna stabili

(ANSA) - VERCELLI, 29 MAR - Sono stabili le condizioni di Fiorilena Ronco, la 40enne accoltellata ieri dall'ex marito, Maurizio Zangari, che è stato arrestato dai carabinieri. Tentato omicidio premeditato l'accusa nei suoi confronti. La donna è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli; nella notte è stata operata all'intestino, a causa delle profonde ferite riportate dopo l'accoltellamento. L'ex convivente, dopo averla speronata con l'automobile, le ha inferto 21 coltellate. Attualmente la donna è sotto sedazione.(ANSA).

10:54Brexit: Alfano, negoziato sia tosto ma non punitivo

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Per l'uscita dalla Gran Bretagna dall'Ue bisogna condurre un "negoziato serio, tosto, concreto, ma al tempo stesso non un negoziato punitivo, l'approccio non deve essere quello di punire Londra". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano, intervistato su Rtl, nel giorno in cui la Gran Bretagna da' il via al negoziato per lasciare l'Unione europea. "Vogliamo dimostrare - ha aggiunto - che non hanno fatto un buon affare, ma deve essere chiaro che stanno uscendo dall'Ue non dall'Europa, siamo alleati ad esempio nella Nato e ci sono temi cruciali come la sicurezza e la difesa su cui Londra rimane un alleato affidabile per noi". Alfano ha detto che oggi incontrerà il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson: "Ribadirò quanto sia importante il fatto che centinaia di migliaia di italiani che vivono e lavorano a Londra siano tutelati dei loro diritti e abbiano la possibilità di godere dei benefici lavorativi nella stessa logica in cui paesi europei garantiscono tali benefici ai cittadini britannici".

10:49Brexit: May, ‘è momento di essere uniti’

(ANSA) - LONDRA, 29 MAR - "E' il momento di essere uniti". Così la premier britannica Theresa May, secondo le anticipazioni dei media del Regno Unito, si rivolgerà più tardi al Paese annunciando l'inizio della Brexit. Nel suo richiamo all'unità dopo le divisioni del referendum ricorda come "siamo una grande unione di persone e nazioni con una storia di cui andar fieri e un brillante futuro".

10:47Uccide la moglie e chiama i Cc, trasferito in carcere

(ANSA) - PINEROLO (TORINO), 29 MAR - E' stato trasferito nella notte nel carcere di Torino Angelo Visciglia, il 64enne che ieri sera ha accoltellato a morte la moglie, Battistina Russo di 12 anni più giovane, per questioni economiche. Il delitto al termine dell'ennesima discussione in casa: almeno quattro i fendenti, al volto e al collo, che hanno ucciso la donna all'istante. A chiamare i carabinieri, e confessare l'accaduto, è stato lo stesso uxoricida. Interrogato a lungo nella caserma di Pinerolo dal pm Monica Supertino, l'uomo ha raccontato che i rapporti con la moglie erano ormai deteriorati da tempo, anche a causa delle difficili condizioni economiche in cui versavano.

10:46Brexit: Tusk,lettera notifica alle 13.20

(ANSA) - BRUXELLES, 29 MAR - "Alle 13,20 oggi, l'ambasciatore Tim Barrow mi consegnerà la lettera con la notifica dell'articolo 50", lo scrive il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter, ricordando che poco più tardi, alle 13,45, farà una dichiarazione per la stampa.

10:45Tap:polizia allontana manifestanti,uomo colto malore

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 29 MAR - Una persona è stata colta da malore nel corso di incidenti verificatisi nell'area antistante il cantiere del gasdotto Tap a Melendugno. Secondo una prima ricostruzione, il sindaco di Melendugno, Marco Potì, stava rilasciando un'intervista ad una tv locale quando è stato invitato da funzionari di polizia ad allontanarsi per consentire il transito di camion. C'è stato uno scontro verbale tra sindaco e polizia, quindi gli agenti hanno circondato sindaco e alcuni manifestanti spingendoli fuori dall'area del cantiere.La polizia sta allontanando con la forza i cittadini che protestano contro la realizzazione del gasdotto Tap presidiando il cancello d'ingresso del cantiere. Gli agenti stanno prelevando uno alla volta i manifestanti portandoli via e allontanandoli dall'ingresso del cantiere, tra le proteste degli altri manifestanti.