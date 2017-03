Ultima ora

12:53Calcio: Genoa, Edenilson è addio, torna in Brasile

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - E' ormai ai titoli di coda l'avventura dell'esterno brasiliano Edenilson con il Genoa. Il giocatore, in prestito ai rossoblù dall'Udinese, ieri si è allenato per l'ultima volta con i compagni e nei prossimi giorni, con il via libera del Genoa, dopo aver firmato la rescissione del contratto con i friulani tornerà in Brasile dove il calciomercato è ancora aperto. Protagonista nella stagione 2014/2015, culminata con la conquista del sesto posto, Edenilson era tornato in rossoblù l'estate scorsa ma le sue fortune in questo campionato erano state minori con appena undici presenze. A chiedere il ritorno in Brasile è stato lo stesso giocatore che a breve sosterrà le visite mediche con l'Internacional di Porto Alegre.

12:51Calcio: a Maurizio Sarri il 25/o Briglia d’Oro

(ANSA) - SIENA, 29 MAR - È l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri il vincitore del premio 'Briglia d'Oro 2017' che viene assegnato da 25 anni a Siena. La consegna si terrà dopo la fine del campionato presso l'Hotel Garden di Siena L'evento è promosso dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac), sezione di Siena. Sarri si aggiunge, così, all'albo d'oro dei tecnici premiati; gli ultimi in ordine di tempo sono stati Zdenek Zeman, Stefano Pioli e, l'anno scorso, Eusebio Di Francesco.

12:49Senatori orlandiani, insistere su Mattarellum è palude

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Insistere sull'opzione esclusiva del Mattarellum, come ancora in queste ore fa il capogruppo PD alla Camera Rosato, significa portare di fatto nella palude ogni seria possibilità di approvare una legge elettorale che corrisponda a quanto ha autorevolmente chiesto anche il Presidente della Repubblica". Lo affermano in una nota i senatori del Pd che sostengono la candidatura di Andrea Orlando al congresso. "Una legge - proseguono - che renda omogeneo l'impianto in base al quale verranno eletti deputati e senatori, superi i capolista bloccati, abbia a sua base i collegi uninominali, valorizzando il ruolo dei cittadini e che raccolga il massimo possibile di condivisione in Parlamento. Sulla bontà in linea di principio del Mattarellum nessuno nei gruppi parlamentari democratici ha alcun dubbio. Ma tutti sanno benissimo che oggi quella proposta, anche se con una forzatura politica passasse alla Camera, non avrebbe alcuna chance al Senato".

12:46Calcio: Juve-ultrà, Buffon ‘tifosi cittadini come gli altri’

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - "Sul caso tifosi non ho nulla da aggiungere: per la Juventus ha risposto in modo esauriente il presidente Agnelli". Non si scompone Gigi Buffon, stuzzicato sui presunti rapporti tra la società bianconera e alcuni tifosi vicini, secondo la magistratura, ad ambienti riconducibili alla criminalità organizzata. "I tifosi fanno parte della società civile - ha spiegato durante l'evento promosso da Head&Shoulders - se possono andare allo stadio, o girare per la strada, significa che sono cittadini come gli altri".

12:46Pentito delitto Caccia, ‘ndrangheta venduto biglietti Juve

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Il presunto boss della 'ndrangheta Cosimo Crea "si occupò del bagarinaggio dei biglietti della finale di Champions del 2015 Juve-Barcellona e coi soldi illeciti che fece diede anche duemila euro a Placido Barresi", cognato di un altro presunto esponente della mafia calabrese, Domenico Belfiore. Lo ha raccontato in aula, confermando in sostanza dichiarazioni già messe a verbale in un'inchiesta torinese, il pentito Massimiliano Ungaro sentito nel processo milanese per l'omicidio del 1983 del procuratore di Torino Bruno Caccia a carico di Rocco Schirripa, accusato di essere l'esecutore materiale dell'uccisione su mandato di Belfiore, già condannato all'ergastolo. Ungaro, torinese, ritenuto il 'braccio destro' dei fratelli Adolfo e Cosimo Crea e diventato collaboratore di giustizia lo scorso anno, ha spiegato davanti alla Corte d'Assise che il presunto boss del clan Crea "consegnò quel denaro a Barresi perché disse che era una brava persona e per tutto quello che aveva passato".

12:43Calcio: Buffon, ‘aprile decisivo, Juve si gioca tanto’

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - "Vogliamo vivere un aprile da protagonisti: ci giochiamo tanto". Sarà un mese decisivo per la Juventus e per Gigi Buffon. "Lavoriamo per questo da nove mesi - ha aggiunto il portiere a margine dell'evento Head&Shoulders - per arrivare in queste condizioni e in questa situazione di classifica: è la parte bella della stagione e vogliamo viverla da protagonisti". Archiviata la sosta, la stagione della Juventus riprende con la doppia sfida contro il Napoli. "Arriviamo a queste sfide come gli altri, non c'è nessun appunto da fare, non c'è da lamentarsi di nulla, se saremo più bravi vinceremo, se saranno più bravi loro vinceranno".

12:39Migranti: ok Camera a norme su minori non accompagnati

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Via libera definitivo dell'Aula della Camera alle norme volte a proteggere i minori stranieri non accompagnati. Il testo, in base al quale i bambini e i ragazzi non ancora maggiorenni che arrivano in Italia senza una famiglia non potranno essere respinti ma avranno gli stessi diritti dei loro coetanei Ue, è stato approvato a Montecitorio con 375 voti a favore, 13 contrari (la Lega) e 41 astenuti (Fi, Cor e Fd9).