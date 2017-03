Ultima ora

12:46Calcio: Juve-ultrà, Buffon ‘tifosi cittadini come gli altri’

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - "Sul caso tifosi non ho nulla da aggiungere: per la Juventus ha risposto in modo esauriente il presidente Agnelli". Non si scompone Gigi Buffon, stuzzicato sui presunti rapporti tra la società bianconera e alcuni tifosi vicini, secondo la magistratura, ad ambienti riconducibili alla criminalità organizzata. "I tifosi fanno parte della società civile - ha spiegato durante l'evento promosso da Head&Shoulders - se possono andare allo stadio, o girare per la strada, significa che sono cittadini come gli altri".

12:46Pentito delitto Caccia, ‘ndrangheta venduto biglietti Juve

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Il presunto boss della 'ndrangheta Cosimo Crea "si occupò del bagarinaggio dei biglietti della finale di Champions del 2015 Juve-Barcellona e coi soldi illeciti che fece diede anche duemila euro a Placido Barresi", cognato di un altro presunto esponente della mafia calabrese, Domenico Belfiore. Lo ha raccontato in aula, confermando in sostanza dichiarazioni già messe a verbale in un'inchiesta torinese, il pentito Massimiliano Ungaro sentito nel processo milanese per l'omicidio del 1983 del procuratore di Torino Bruno Caccia a carico di Rocco Schirripa, accusato di essere l'esecutore materiale dell'uccisione su mandato di Belfiore, già condannato all'ergastolo. Ungaro, torinese, ritenuto il 'braccio destro' dei fratelli Adolfo e Cosimo Crea e diventato collaboratore di giustizia lo scorso anno, ha spiegato davanti alla Corte d'Assise che il presunto boss del clan Crea "consegnò quel denaro a Barresi perché disse che era una brava persona e per tutto quello che aveva passato".

12:43Calcio: Buffon, ‘aprile decisivo, Juve si gioca tanto’

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - "Vogliamo vivere un aprile da protagonisti: ci giochiamo tanto". Sarà un mese decisivo per la Juventus e per Gigi Buffon. "Lavoriamo per questo da nove mesi - ha aggiunto il portiere a margine dell'evento Head&Shoulders - per arrivare in queste condizioni e in questa situazione di classifica: è la parte bella della stagione e vogliamo viverla da protagonisti". Archiviata la sosta, la stagione della Juventus riprende con la doppia sfida contro il Napoli. "Arriviamo a queste sfide come gli altri, non c'è nessun appunto da fare, non c'è da lamentarsi di nulla, se saremo più bravi vinceremo, se saranno più bravi loro vinceranno".

12:39Migranti: ok Camera a norme su minori non accompagnati

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Via libera definitivo dell'Aula della Camera alle norme volte a proteggere i minori stranieri non accompagnati. Il testo, in base al quale i bambini e i ragazzi non ancora maggiorenni che arrivano in Italia senza una famiglia non potranno essere respinti ma avranno gli stessi diritti dei loro coetanei Ue, è stato approvato a Montecitorio con 375 voti a favore, 13 contrari (la Lega) e 41 astenuti (Fi, Cor e Fd9).

12:38Partita del cuore, Cantanti sfidano Campioni della Ricerca

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Il prossimo 30 maggio, Torino ospiterà nuovamente la Partita del Cuore, evento di sport, spettacolo e solidarietà di cui è protagonista la Nazionale Italiana Cantanti. Per la 26/a edizione tornerà allo Juventus Stadium per sfidare i Campioni per la Ricerca, raccogliendo fondi per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e la Fondazione Telethon. Le due compagini scenderanno in campo per conseguire un obiettivo ambizioso: superare il record di 2 milioni e 111 mila euro, ottenuto nell'ultima edizione torinese del 2015. Per la prima volta scenderà sul prato dello "Stadium" Gianni Morandi. Vi saranno anche volti nuovi ed emergenti, come Benji e Fede. La squadra dei Campioni per la Ricerca è ancora da completare, ma è sicura la presenza dei due piloti della Ferrari, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. La partita sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai Uno. I biglietti son in vendita in tutte le ricevitorie della rete Listicket e sul sito www.listicket.com. "Sono felice che la Nazionale Cantanti - dichiara Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - abbia deciso di riportare a Torino la Partita del Cuore, confermando la volontà di organizzare con noi questo evento con cadenza biennale. Insieme abbiamo realizzato due edizioni record, fornendo un prezioso sostegno per lo sviluppo dell'Istituto di Candiolo, dove ricerca e cura convivono fianco a fianco per combattere nel modo più efficace possibile la difficile battaglia contro il cancro". "Essere beneficiari anche quest'anno, insieme alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, di questa splendida iniziativa è per noi un grande orgoglio", commenta Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon.(ANSA).

12:30Calcio: Buffon, Barzagli? Se a cena ha fatto bene…

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - "Su Barzagli non ho nulla da dire. Non ha lasciato il ritiro per un mal di pancia o perché si è rotto tibia e perone. Se è andato a cena, ha fatto bene...". Il capitano della Juventus e dell'Italia scagiona così il compagno di squadra per le polemiche scaturite dalla foto accanto a un dj della riviera romagnola poche ore dopo aver lasciato il raduno dell'Italia "per motivi personali". "Le polemiche sui ritorni anticipati dalla Nazionale non mi fanno nessun effetto, non è la prima volta, manchiamo di fantasia".

12:30Omicidio-suicidio nel Casertano: donna colpita con ascia

(ANSA) - CASERTA, 29 MAR - Potrebbe essere stato un improvviso raptus di follia, alimentato forse da uno stato depressivo, a spingere l'80enne Gennaro Merola ad uccidere la scorsa notte, probabilmente con un'ascia, la moglie Gerarda Di Pietro, di 77 anni, e a togliersi poi la vita lanciandosi dal balcone. La tragedia è avvenuta in via Della Valle a Santa Maria Capua Vetere, dove i due coniugi, entrambi pensionati, vivevano una vita ordinaria. Avevano due figli adulti che da anni non vivevano più a casa, e venivano descritti dai vicini come una coppia tranquilla; nulla lasciava insomma presagire lo scoppio di follia. I carabinieri hanno rinvenuto nell'abitazione un'ascia con cui Merola ha colpito ripetutamente la moglie al volto. Un commerciante che aveva il negozio al pian terreno del palazzo dove è avvenuta la tragedia, ha spiegato di conoscere i due coniugi ma di non aver mai udito urla provenire dalla casa della coppia, né di aver mai sentito litigi.