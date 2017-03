Ultima ora

14:36Brexit: Tusk, non c’è ragione di pensare giorno felice

(ANSA) - BRUXELLES 29 MAR - "Non c'è ragione di pensare che oggi sia un giorno felice": così il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk. "La prima priorità sarà quella di minimizzare le incertezze provocate dalla decisione del Regno Unito per i nostri cittadini, le imprese e gli Stati membri", ha sottolineato Tusk.

14:29M5S: oggi si vota su liste per Comunali a Padova e Piacenza

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Dalle 10 alle 19 di oggi si votano sulla piattaforma Rousseau le liste del M5S in vista delle Comunali di Padova e Piacenza. E' quanto si legge in un post sul blog di Beppe Grillo. A Piacenza, in particolare, gli iscritti saranno chiamati a scegliere tra la lista guidata da Rosarita Mannino, sostenuta da una parte dei meet-up piacentini, e quella guidata da Andrea Pugni che ha l'appoggio dei consiglieri comunali Andrea Gabbiani, Mirta Quagliaroli e Barbara Tarquini. Il contesto, tuttavia, è segnato dalla tensione, tanto che fino alla votazione di oggi le due liste erano ancora in attesa della certificazione dello staff del M5S. E a Piacenza, a votazione in corso, è già polemica. Sul web, è in particolare su Facebook, gira infatti a votazione ancora in corso il video di presentazione della lista guidata da Mannino: è una cosa "scorretta", spiegano i sostenitori della lista avversari sottolineando come un video del genere dovrebbe essere divulgato solo una volta conclusa la scelta degli iscritti.

14:28Scuola: Renzi, Ocse ci promuove, abbiamo fatto molto

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "La notizia più bella riguarda la scuola visto che oggi l'Ocse ci promuove. Continuo a pensare che sulla scuola abbiamo fatto molto ma abbiamo anche sbagliato approccio. Punti come il merito, l'alternanza scuola lavoro, la fine del precariato, il potenziamento degli insegnanti, la formazione, l'edilizia scolastica, il diritto allo studio, lo ZeroSei sul modello di Reggio Emilia sono tuttavia per me molto importanti. Con Maurizio Martina - e coinvolgendo il ministro Fedeli - faremo nelle prossime settimane un'iniziativa su questi temi. Da quali temi ripartireste? Mi indicate un punto positivo e uno negativo tra quelli che vi hanno colpito della riforma della scuola?". Lo scrive l'ex premier Matteo Renzi su Facebook. "Il primo G7 della cultura - innovazione della presidenza italiana - nella magnifica cornice di Palazzo Vecchio, col Maestro Muti che torna a Firenze dopo molti anni", sottolinea tra l'altro.

14:27Prostituzione: costringono 14enne a strada, sei arresti

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - A Torino doveva fare la babysitter, ma è finita in strada, costretta a prostituirsi da una organizzazione criminale smantellata dalla polizia. C'era anche una quattordicenne, partita dalla Romania poco più che bambina, tra le ragazze sfruttate da due bande criminali che si spartivano le strade della periferia del capoluogo piemontese. Sei le misure cautelari in carcere nei confronti di altrettante persone, tutte di origine romena, due gli obblighi di firma. Le indagini sono cominciate a febbraio di un anno fa quando alcuni connazionali della quattordicenne si sono presentati alla polizia denunciando quello che era accaduto alla ragazza. Una banda, con a capo un 52enne soprannominato 'Costica', aveva il controllo di corso Orbassano; l'altra, che faceva riferimento a un altro romeno 37enne, gestiva il mercato sessuale di corso Grosseto. (ANSA).

14:24Tusk, dopo 9 mesi il Regno Unito ha fatto la Brexit

(ANSA) - BRUXELLES, 29 MAR - "Dopo nove mesi Il Regno Unito ha fatto la Brexit". Così il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, su Twitter dopo aver ricevuto dalle mani dell'ambasciatore britannico presso la Ue, sir Tim Barrow, la lettera che invoca l'art. 50 per l'uscita del Regno Unito dalla Ue. Il tweet gioca sul doppio senso che ha in inglese il verbo 'deliver': consegnare, riferito alla lettera di Londra con cui fa scattare l'articolo 50, ma anche 'partorire', riferendosi ai nove mesi che ha atteso Londra prima di avviare ufficialmente l'addio all'Ue.

14:17Brexit: May, lasciamo l’Ue secondo volere del popolo

(ANSA) - LONDRA, 29 MAR - La Gran Bretagna si avvia a lasciare l'Ue "secondo la volontà del popolo". Lo ha detto alla Camera dei Comuni la premier Theresa May, confermando la consegna della lettera di notifica dell'Articolo 50 a Donald Tusk "pochi minuti fa". "E' un momento storico, non si torna indietro". Lo ha detto alla Camera dei Comuni la premier britannica Theresa May annunciando l'avvio della Brexit.

14:15Terremoto: comandante vigili, sconfortato per fatto Amatrice

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - E' "amareggiato e dispiaciuto", come tutti i suoi uomini, il comandante della Polizia locale di Milano, Antonio Barbato, per la vicenda dei due agenti che si sono ripresi mentre scherzavano con una bara ad Amatrice, dove erano stati mandati per assistere le persone rimaste colpite dal terremoto. "Il sentimento tra di noi - spiega Barbato - è quello dello sconforto, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto in quelle zone e che stiamo ancora facendo". "Abbiamo svolto un lavoro enorme per la visita del Papa - racconta -, garantendo la sicurezza in città, con le altre forze dell'ordine, e ora, per un gesto inqualificabile, vediamo offesa la nostra divisa". Per i due agenti è scattata la sospensione per dieci giorni, dopo la quale saranno trasferiti ad altro incarico. Ieri sulla vicenda era intervenuto anche il sindaco Giuseppe Sala: "Non sono questi i ghisa che noi conosciamo, per questo ritengo che vederli indossare la divisa del nostro corpo di Polizia locale sia un'offesa per tutti noi milanesi".